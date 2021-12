Résumé SOTT – Novembre 2021 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 22 mn 43 [Vostvfr] / [1/1]

Traduction rapprochée :

Le mois de novembre dernier, il semble que tout n’était qu’une question de feu dans le ciel (météorites) et de glace au sol (neige, etc..).

Un nombre record d’observations de météorites dans le monde ont été enregistrées le mois dernier, dépassant de loin le nombres de ces dernières années. Les Taurides (étoiles filantes) et les Léonides (essaim de météoroïde) ont contribué au spectacle, mais ces pluies de météores saisonnières à elles seules n’auraient pas pu causer tous les événements de ce mois-ci. Quelque chose de peu réjouissant arriverait-il ?

Au début de ce mois-ci, de fortes chutes de neige et des records de températures de froid ont frappé de nombreux pays de part le monde, mais les États-Unis, la Chine et certaines parties de l’Europe ont été les plus touchés.

Le Midwest et le nord-est des États-Unis ont été touchés par une rare tempête de neige en novembre qui a apporté des vents de 48 à 64 km/h (30 à 40 mph), des records de neige et des températures glaciales. Ces températures précocement froides soulèvent des inquiétudes pour un hiver rigoureux.

Une grande partie du nord de la Chine, y compris la capitale Pékin, a été touchée par le gel, des records de températures les plus froides depuis 10 ans et des chutes de neige précoces , provoquant des fermetures d’autoroutes et des annulations de vols et de trains.

Dans la capitale Shenyang, dans la province du Liaoning, les chutes de neige moyennes ont atteint 51 cm (20 pouces), les chutes de neige les plus élevées enregistrées depuis 1905.

Après des mois de fortes pluies et d’inondations qui ont endommagé les infrastructures de base et les cultures, les Chinois craignent qu’un hiver rigoureux n’aggrave la production et la distribution de nourriture , et rende difficile le maintien de la chaleur des habitations dans les zones touchées par les pannes de courant plus tôt cette année.

Des conditions météorologiques extrêmes ont frappé au moins la moitié de l’Australie ce mois-ci avec de violents orages, des vents forts, de fortes pluies, des inondations et de rares chutes de neige. Le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et Dubbo ont enregistré 4 cm (40,2 mm) de pluie en 30 minutes. Les cultures et les terres agricoles ont été endommagées et de nombreuses routes ont été fermées.

La situation s’aggrave vraiment en Australie : conditions météorologiques extrêmes, plus toutes les souffrances causées par les « mesures anti-Covid totalitaires » du gouvernement australien, n’augurent rien de bon.

De fortes pluies et des inondations ont continué de faire des ravages en Asie du Sud et du Sud-Est. Le tempête tropicale Nakri a déversé 86 cm (34 pouces) de pluie en seulement 4 jours , provoquant de graves inondations et des pannes de courant dans les provinces centrales du Viêtnam. 60 000 maisons ont été détruites et au moins 18 personnes ont été déclarées mortes.

Des chutes de neige, de fortes pluies et des vents violents ont frappé certaines parties de l’Italie et de l’Espagne, une personne a été tuée et d’autres ont pu être sauvées des maisons inondées.

Deux puissants tremblements de terre, de magnitude 6,4 et 6,3 respectivement, ont frappé le sud de l’Iran, faisant un mort, tandis qu’un tremblement de terre de magnitude 7,5 a secoué une région reculée de l’Amazonie au nord du Pérou, détruisant 75 maisons.

Faites attention et préparez-vous en conséquence !

Original :

This past month of November, it seems it was all about fire in the sky and ice on the ground. A record number of meteor fireball sightings around the world were registered last month, well surpassing the numbers of recent years. The Taurids and Leonids contributed to the show, but those seasonal meteor showers alone couldn’t have caused all the events this month. Something wicked this way comes ?

Early heavy snowfalls and record cold temperatures hit many countries around the world this month, but the US, China, and parts of Europe were the most affected.

The US Midwest and Northeast were hit by a rare November blizzard that brought 30-40mph winds, record snow, and icy temperatures. These early cold temperatures raise concerns for a harsh winter.

Much of northern China, including the capital Beijing, was hit by freezing, 10-year record low temperatures, and early snowfall, sparking highway closures and flight and train cancellations.

In the capital city of Shenyang, in Liaoning province, average snowfall reached 20 inches (51cm), the highest recorded snowfall since 1905.

After months of heavy rain and floods that damaged basic infrastructure and crops, Chinese people fear that a harsh winter might worsen food production and distribution, and make it difficult to keep homes warm in the areas hit by power outages earlier this year.

Extreme weather has pummeled at least half of Australia this month with severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, flooding, and rare snowfall. Queensland, New South Wales, and Dubbo recorded 1.6 inches (40.2mm) of rain in 30 minutes. Crops and farmland were damaged, and many roads were closed.

Things are really heating up in Australia, could all this extreme weather be connected to the suffering caused by their government’s totalitarian « Covid measures »?

Heavy rains and floods continued to wreak havoc in South and Southeast Asia. Cyclone Nakri dumped 34 inches of rain in just 4 days causing serious flooding, and power outages in the central provinces of Vietnam. 60,000 homes were destroyed, and at least 18 were reported dead.

Snowfalls, heavy rains, and strong winds hit parts of Italy and Spain, one person was reported dead and several people were rescued from flooded homes.

Two powerful earthquakes, magnitude 6.4 and 6.3 respectively, hit southern Iran leaving one person dead, while a 7.5 magnitude earthquake shook the remote Amazon region of northern Peru, destroying 75 homes.

Please pay attention, and prepare accordingly !

