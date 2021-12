Covid-19 : « Quand la bêtise gouverne, l’intelligence est un délit…En route vers une 4e dose de prestige », Nicolas Vidal

Time : 5 mn 02 / [1/1]

L’édito de Nicolas Vidal s’intéresse au nouveau conseil de défense sanitaire, à l’issue duquel la fermeture des discothèques pour quatre semaines a été décidée. Il revient sur les décisions gouvernementales dont la vaccination des enfants et la troisième dose, et traite avec ironie les dernières polémiques de l’actualité politique.

A propos de Nicolas Vidal :

Nicolas Vidal est le fondateur et rédacteur en chef du média Putsch, un site d’actualité culturelle et politique adapté aux nouveaux usages et publié quotidiennement.

Né à Nîmes en 1980, Nicolas Vidal a suivi un double cursus partiel Philosophie et Histoire à l’université Paul-Valéry de Montpellier. Il est ensuite parti étudier aux États-Unis où il a vécu la révolution de la culture web, particulièrement concernant les usages dans le monde des médias. C’est lors de son séjour aux États-Unis que lui vient l’idée de créer un média numérique alliant culture et web. Approche novatrice, son média est créé comme une marque à part entière, reposant sur la plus-value du contenu proposée aux lecteurs.

Élevé dans un environnement familial fait de livres, de lecture de la presse, il se lance dans des études de lettres au Lycée à Nîmes puis prend les chemins de la faculté où il étudie tour à tour la philosophie et l’histoire. Lassé de l’enseignement et des bancs de la faculté, il en sort pour lancer sa maison d’édition à 20 ans à Montpellier avec le postulat de découvrir de nouveaux et jeunes auteurs.

