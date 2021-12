Comment Emmanuel Macron a pu dépenser un SMIC par jour pendant 3 ans ? – Olivier Berruyer, actuaire et Denis Robert, journaliste

Time : 1 h 28 / [1/1]

Synopsis vidéo :

Ce zoom arrière fait suite et devient le complément du dernier édito de Denis Robert « Le succès de Zemmour et Macron c’est l’échec du journalisme ». Il y était question, entre autres, de la très troublante déclaration de patrimoine du président de la République. Nous y revenons ici.

Denis Robert reçoit et débat pendant plus d’une heure avec Olivier Berruyer sur de nombreux sujets politiques et économiques. Les deux hommes reviennent et documentent la volonté manifeste du candidat Macron de dissimuler ce qu’il a fait de son argent entre son passage chez Rothschild et son dépôt de candidature à l’élection présidentielle de 2017. Olivier Berruyer avait été, après Le Canard enchaîné, le premier à investiguer sur le sujet.

L’ex-analyste financier, spécialiste des statistiques et des graphiques, après avoir fondé le site d’infos indépendant « Les crises » est depuis deux mois reconverti en journaliste et rédacteur en chef d’Elucid, site d’infos et de pédagogie où l’on croise aussi bien Georges Orwell, Emmanuel Todd, Michel Rocard que Noam Chomsky. C’est d’ailleurs en lisant Chomsky que Berruyer, ex-cadre dans le monde de l’assurance, a décidé de changer de vie et de mettre ses économies dans l’invention de ce site accessible sur abonnement (7 euros par mois, déjà 500 abonnés).

Les deux hommes cheminent autour des réseaux sociaux et de la démocratie. Ils reviennent sur les procès en sorcellerie orchestrés trop souvent par les chasseurs anti-conspi pour éliminer des adversaires trop libres et trop coriaces.

« On n’est plus en démocratie, les amis » scande Berruyer qui, sans se déclarer ouvertement souverainiste, ne croit plus à la possibilité de changer la vie en dépendant d’ une Europe toujours trop libérale : « Si j’avais 30 ans aujourd’hui Waou, qu’est ce j’aurais vu de la politique ?! Hollande puis Macron. On a l’impression permanente d’être au bistrot… » déplore-t-il.

Crise bancaire, lutte contre l’extrême droite, batailles pour une presse indépendante, folie des réseaux sociaux, avènement de faux prophètes, médiatisation de la nullité, défaite de la pensée et de l’Europe : nous cheminons avec Berruyer dans ce zoom arrière légèrement foutraque sur de nombreuses questions qui agitent en ce moment notre démocratie asphyxiée par la vitesse des échanges et l’absence de recul.

L’échange tient sur un fil, un peu comme dans un bar un soir où, fatigué par une journée de travail, vous rencontrez un copain malin et vif qui vous refile la patate.

A propos de Olivier Berruyer :

Il est diplômé de l’Institut de science financière et d’assurances et, en formation continue, du programme général de management (2008) de l’EM Lyon Business School.

Il est actuaire, profession chargée de l’évaluation et de la valorisation des risques dans l’assurance et la finance, spécialisé en prévoyance collective. Entre 2011 et 2012, il est membre du Bureau de l’Institut des actuaires.

En 2011, il fonde le site web « les-crises.fr », qui traite d’analyses économiques, des crises bancaires, monétaires et institutionnelles et de géopolitique.

Adepte d’une ligne hétérodoxe, son site devient l’un des blogs économiques français les plus fréquentés.

Source :

https://elucid.media/

https://www.les-crises.fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Robert

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Berruyer

https://www.blast-info.fr/articles/2021/comment-macron-a-pu-depenser-un-smic-par-jour-pendant-3-ans-kbXESnOmSxS-8AMPyKTZzA

Article :

Denis Robert / Blast

Note :

Actuaire : Spécialiste de l’application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions de prévoyance sociale, d’assurances et de finances.

Vidéo :

[1] COMMENT MACRON A PU DÉPENSER UN SMIC PAR JOUR PENDANT 3 ANS ? – BLAST, Le souffle de l’info / YouTube

Photo :

Pour illustration