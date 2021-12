Texas | Forêt de Sam Houston : le géant lanceur de bûches

Légende forestière tenace, le bigfoot ou personnage gigantesque hantant les forêts américaines refait surface depuis quelques années au Texas. Le point sur un mystère persistant laissant de drôles de traces.

L’existence de ce géant mi-homme mi-animal appelé yéti dans l’Himalaya, sasquash par les Amérindiens ou bigfoot (grand pied) aux Etats-Unis n’a jamais été avérée. Aperçu comme ombre dans la neige ou la forêt, suivi à la trace mais perdu sans cesse, laissant parfois des empreintes de pieds impressionnantes dans la boue ou sur les glaciers, il est considéré comme peureux, fuyant les humains et sans doute peu dangereux. Créature légendaire, il terrifie les promeneurs depuis les premiers colons de la conquête de l’Ouest en Amérique, et des images de sasquash sont retrouvées dans l’artisanat ancestral amérindien. Sorte d’humanoïde immense, il semble se réfugier dans les chaînes de montagnes ou les forêts peu peuplées. Enfin, il existe un petit musée qui lui est consacré : le « Bigfoot Museum de Willow Creek », en Californie du Nord.

Bien que répertorié partout sur le territoire américain et canadien , il semblerait que le bigfoot soit apparu pour la dernière fois au Texas dans la forêt nationale de Sam Houston, qui a une surface de 654 km2 et est protégée par l’État fédéral. Située à 80 km de la capitale Houston, elle est très prisée des randonneurs et des campeurs, elle est riche en sites archéologiques et en animaux menacés qui sont préservés dans cet environnement. Ici, le fameux bigfoot ferait l’objet d’une quarantaine de signalements par an, suite à des cris étranges ou des hurlements non identifiables. Certaines zones sont même agrémentées de panneaux avertissant de la présence de la créature , au grand amusement des gardes forestiers.

« Incapable d’immortaliser l’instant sur la pellicule, le photographe assure qu’il ne s’agissait pas d’un ours, ajoutant qu’il lui aurait jeté un tronc d’arbre pour le faire fuir. »

En 2009, c’est un photographe, Stan Williams, qui s’est retrouvé face à une créature gigantesque de forme humanoïde, qu’il décrit comme faisant 2,50 mètres de haut, alors qu’il prenait en photo des animaux en bordure de clairière dans la zone près de Coldspring. Incapable d’immortaliser l’instant sur la pellicule, le photographe assure qu’il ne s’agissait pas d’un ours, ajoutant qu’il lui aurait jeté un tronc d’arbre pour le faire fuir.

Une équipe de passionnés a voulu en savoir plus et s’est aventurée en 2014 dans cette forêt de Sam Houston avec la ferme intention de rencontrer le bigfoot. Menée par le cryptozoologue Wes Germer, la randonnée s’est rendue dans la zone de Piney Woods à l’aide d’un guide forestier. Après plusieurs jours sans encombre, ils ont été surpris en soirée par des bruits fracassants venant de la forêt. Voulant en avoir le cœur net, les randonneurs se sont lancés à la poursuite de l’intrus et ont reçu une volée de bûches en représailles. Impossible de suivre la bête qui assurait sa retraite avec une défense efficace.

Seul objet témoin de la scène :

Leur véhicule totalement cabossé par des jets de pierres et de bûches. Il est vrai qu’aucun animal ne se défend de la sorte…

Source :

https://inexplore.inrees.com/articles/geant-lanceur-buches-big-foot-texas

Article :

Melanie Chereau, Journaliste / INREES

Photo :

Pour illustration



