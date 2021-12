Covid-19 : « Cette épidémie est là pour tout transformer radicalement », Dr Louis Fouché

Time : 1 h 19 / [1/1]

Le Dr Louis Fouché est médecin anesthésiste-réanimateur. Il a exercé plusieurs années à l’hôpital de la Conception (Marseille) avant de demander sa mise en disponibilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille cet été.

Diplômé en éthique médicale (spécialisation anthropologie), il est également l’un des ambassadeurs de RéinfoCovid, un collectif né pendant la crise sanitaire qui rassemble des chercheurs, des soignants, des médecins, des universitaires, mais aussi des artistes et des citoyens.

Créé pour faire émerger des propositions en faveur d’une « politique sanitaire juste et proportionnée », le collectif RéinfoCovid entend désormais aussi « jouer un rôle actif dans la résolution de la crise que traverse notre démocratie » en portant sa réflexion au-delà des enjeux de santé.

Nous avons interrogé Louis Fouché à l’occasion de la parution du livre « Tous résistants dans l’âme – Eclairons le monde de demain ! », publié aux éditions Guy Trédaniel le 14 octobre 2021.

Un ouvrage illustré par Benoît Flamec et inspiré des échanges entre Louis Fouché et Stéphane Chatry, fondateur de la chaîne YouTube EthiqueTV.

Dans cet ouvrage, Louis Fouché brosse le panorama de différents enjeux mis en lumière par la crise sanitaire :

Prolétarisation des soignants et du système de santé.

Limitation des libertés.

Emprise croissante des firmes multinationales et de l’État sur les individus et la société.

Crise de l’information et des médias.

Dépendance aux systèmes techniques et aux outils numériques.

Risques liés au transhumanisme.

Convaincu que « nous ne reviendrons jamais au monde d’avant » et que « cette épidémie est là pour tout transformer radicalement », Louis Fouché propose également plusieurs pistes de réflexion destinées à permettre à chacun de prendre de la hauteur, de tirer des enseignements constructifs et inspirants de cet épisode sanitaire afin de participer à la création d’une nouvelle société, plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de la nature, où l’Homme retrouvera toute sa profondeur et toute sa dignité.

Découvrez la vision du Dr Louis Fouché dans la vidéo et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires.

Source :

https://m.epochtimes.fr/

Article :

Epoch Times

Vidéo :

[1] Dr Louis Fouché : « Cette crise est là pour tout transformer » – Epoch Times France / YouTube

Photo :

Pour illustration

