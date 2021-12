Totalitarisme sanitaire avant 3ème guerre mondiale ? : Dr Valérie Bugault

Time : 48 mn 40 / [1/1]

Chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique, mes travaux, articles et vidéos sont en accès libre depuis plus de 10 ans pour informer et réinformer la population sur des sujets d’intérêt général.

Valérie Bugault

Synopsis :

Pourquoi la gestion de la crise sanitaire a été excellente dans les pays pauvres et catastrophique dans les pays riches ? Pourquoi l’individu en arrive à être incapable de discerner sa propre servitude volontaire ? Y a-t-il un lien entre cette pandémie de Covid-19 et l’ambition d’une petite élite supranationale d’établir un Nouvel Ordre Mondial ?

Valérie Bugault, qui publie le tome 2 de son ouvrage « Les raisons cachées du désordre mondiale » répond à toutes ces questions dans ce nouveau numéro de « Politique & Eco ».

Elle dénonce également le vide juridique dans lequel se trouve la France depuis l’instauration de l’Etat d’urgence dit sanitaire qui n’a rien de constitutionnel et qui a plongé la population dans un état de sidération totale. Etat de sidération créée par l’establishment en vue d’accélérer la désintégration de la France et d’accélérer l’intégration européenne, laboratoire des élites apatrides pour établir un gouvernement mondial qui plongera les populations occidentales dans l’esclavage.

A propos de Valérie Bugault :

Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. A l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise.

Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique.

Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global », où elle raconte les paradis fiscaux et le système monétaire international. Elle a également co-écrit un livre « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », publié en juin 2017 par Sigest.

Valérie Bugault table sur un assainissement financier et économique de la planète en croyant qu’il est grand temps de sortir de l’état actuel des choses qui favorise les paradis fiscaux.

Source :

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n324-avec-valerie-bugault-totalitarisme-sanitaire-avant-3eme-guerre-mondiale

Article :

TVLibertés

Pour suivre Valérie Bugault :

Site : https://valeriebugault.fr/

Telegram : https://t.me/valeriebugault

Twitter : https://twitter.com/BugaultV

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCm3wxeQe9pyAc4wFWmuXmDQ/videos

Vidéo :

[1] Totalitarisme sanitaire avant 3ème guerre mondiale – Politique & Eco n°324 avec Valérie Bugault

Note :

Craignant que YouTube supprime cette vidéo, j’ai pris l’initiative de l’uploader dans cet espace. Néanmoins, vous pouvez la retrouver ici : [https://www.youtube.com/watch?v=Mu8rZ4HsRoc].

Photo :

Pour illustration

Livre :

– « Les raisons cachées du désordre mondial – Tome I » – Valérie Bugault / Editeur : Sigest

– « Les raisons cachées du désordre mondial – tome II » – Valérie Bugault / Editeur : Sigest

– « Les raisons cachées du désordre mondial » – Valérie Bugault / Editeur : Sigest

– « Demain dès l’aube… le renouveau » – Valérie Bugault / Editeur : Sigest

Voir notamment :

Les Georgia Guidestones

« L’état Français n’existe plus », Dr Valérie Bugault

Trahison des institutions : la mort de l’Etat ? Dr Valérie Bugault

De l’état profond au gouvernement mondial – Dr Valérie Bugault

La démocratie et la souveraineté populaire vues par les « élites » [Vidéos]

Les raisons cachées du désordre mondial ; se préparer au choc de notre devenir – Dr Valérie Bugault – MAJ

« A force de jouer avec des allumettes, on finit par mettre le feu », Patrick Jaulent, avec le Dr Valérie Bugault : La rencontre !