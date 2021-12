2022 : vers une « bonne grosse » guerre ? – Olivier Berruyer

Time : 47 mn 16 / [1/1]

Le 31 décembre 2019, alors que nous fêtions la nouvelle année et la nouvelle décennie, l’OMS était alertée de plusieurs cas de pneumonie d’origine inconnue. Le Covid-19 pointait le bout de son nez, nous entraînant dans un engrenage dont nous ne voyons toujours pas la fin.

Alors depuis on peine à adresser des vœux de fin d’année enthousiastes, et on se demande plutôt quelle catastrophe nous guette en 2022. Face à la crise de notre mondialisation néolibérale – crise sanitaire, crise logistique, crise économique, crise politique -, et si nos dirigeants se laissaient entraîner dans « une bonne guerre » ?

Attention ! Ceci n’est pas une prévision. Ce n’est qu’une intuition. Une intuition fondée sur des données chiffrées, collectées et mises en forme par le tout nouveau média « Elucid », dont l’originalité est justement de faire parler les évolutions politiques et économiques à travers l’exploitation de données chiffrées. « Elucid » dont notre camarade Olivier Berruyer est l’enthousiaste taulier.

