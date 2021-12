Artémis, la belle et redoutable déesse mythique

Time : 5 mn 38 / [1/2]

Beaucoup d’aspects de la déesse sont oubliés ou confondus.

Parmi les déesses grecques les plus connues, nous pouvons citer Artémis, la déesse de la nature et de la chasse. Comme la majorité des personnages de la mythologie grecque, cette déesse a une histoire complexe, mais fascinante. De sa passion pour les animaux à son amitié avec le chasseur Orion, découvrons l’histoire de la déesse Artémis.

Dans la mythologie grecque, Artémis est la déesse des animaux sauvages, de la chasse, de la végétation, de la chasteté et de l’accouchement. Elle est également la déesse protectrice des jeunes filles, jusqu’à ce que ces dernières soient en âge de se marier. Dans la mythologie romaine, elle est assimilée à la déesse Diana. Parmi les dieux de l’Olympe, Artémis était l’un des plus respectés . Les nombreuses festivités données en son honneur démontrent la vénération dont lui témoignait le peuple. Les nombreux mythes et légendes à son propos témoignent également de son influence. Fille de Zeus, dieu tout-puissant de l’Olympe, et de la Titanide Léto, Artémis fait également partie des trois déesses vierges, aux côtés d’Athéna et d’Hestia.

Artémis et Apollon : un destin étroitement lié

Mais l’un des faits les plus marquants à propos d’Artémis est qu’elle est la sœur jumelle d’Apollon. En effet, son histoire est étroitement liée à celle de son frère et son statut en tant que déesse de l’accouchement lui a notamment été attribué grâce à la naissance de son frère. Selon la légende, Artémis est née un jour avant son frère Apollon. Sa mère lui a donné naissance sur l’île d’Ortygie, après qu’Héra – femme de Zeus – lui a interdit d’accoucher sur Terre, en représailles de l’infidélité de son mari. Puis, presque immédiatement après sa naissance, Artémis a aidé sa mère à traverser le détroit jusqu’à l’île flottante de Délos, où Léto a ensuite donné naissance à Apollon, avec sa fille comme sage-femme.

Le fait d’avoir aidé sa mère pour accoucher de son frère a ainsi marqué le début de son rôle en tant que gardienne protectrice des jeunes enfants et des femmes en couches. L’histoire de ces jumeaux ne s’arrête pas à leur naissance. Après deux accouchements difficiles, Léto a dû compter sur ses enfants pour survivre. Ces derniers n’ont pas hésité à protéger leur mère lorsque le géant Tityus – qui est également un fils de Zeus – a tenté de violer Léto dans un bosquet sacré près de Delphes. Lorsque Léto a appelé à l’aide, Artémis et Appolon sont venus à son secours en tirant des flèches sur le géant, le tuant instantanément. Depuis lors, les jumeaux sont toujours restés très proches, que ce soit pour prendre soin de leur mère, ou tout simplement pour partir à la chasse et pratiquer le tir à l’arc.

La déesse de la chasse

Artémis était non seulement adorée de sa mère et de son frère, mais aussi de son père, le roi des dieux de l’Olympe. À l’âge de seulement trois ans, son père lui a notamment demandé quels cadeaux elle voudrait obtenir de son père. Consciente de l’immense pouvoir de Zeus, elle n’a pas hésité à formuler six vœux. Comme évoqué dans les Hymnes de Callimaque, ces vœux étaient la permission de ne jamais se marier, d’avoir autant de noms que son frère Apollon, d’avoir un arc et des flèches fabriquées par les Cyclopes ainsi qu’une tunique de chasse, d’apporter la lumière au monde, d’avoir soixante nymphes pour s’occuper de ses chiens, et d’avoir toutes les montagnes pour domaine.

En adoration devant sa fille, Zeus n’a pas hésité à lui accorder tous ses vœux . C’est grâce aux cadeaux offerts par son père qu’Artémis a ainsi bénéficié du statut de déesse de la chasse et de la nature sauvage, mais aussi de la chasteté. Étant donné qu’elle était entourée d’un grand nombre de nymphes dès son plus jeune âge, Artémis est également devenue une déesse des chants et des danses. C’est notamment pour cette raison qu’en plus de son arc, de ses flèches et de son char tiré par quatre cerfs à cornes d’or, elle est aussi représentée avec une lyre. En plus de ses six vœux, Zeus a également offert trente villes à sa fille, et l’a nommée gardienne des routes et des ports du monde.

Artémis et Orion : une amitié tragique

L’une des légendes les plus célèbres au sujet d’Artémis concerne notamment son histoire avec le géant chasseur, Orion. Un jour, alors qu’il chassait dans la forêt, Orion a vu la jeune et belle Artémis qui était également en train de chasser. En très peu de temps, ils sont devenus amis et passaient beaucoup de temps ensemble, que cela soit pour chasser, pour tirer à l’arc ou pour discuter. Se rendant compte du lien qui se formait entre le beau géant et sa sœur, Apollon est devenu très possessif envers sa sœur. Il craignait notamment que, malgré son vœu de chasteté, Artémis tombe amoureuse d’Orion et l’épouse.

Par conséquent, Apollon a élaboré un plan pour mettre fin à leur amitié et a envoyé un scorpion géant pour tuer Orion. Le chasseur a alors affronté le monstre et a triomphé en le poussant vers la mer. Pendant qu’Orion se battait contre le scorpion, Apollon a rendu visite à sa sœur et lui a raconté qu’Orion était un homme maléfique qui avait violé Opos, l’une de ses prêtresses hyperboréennes. Il a également ajouté qu’Orion essayait à cet instant d’échapper à sa colère en s’enfuyant vers une île lointaine. Ce mensonge a provoqué la fureur d’Artémis qui s’est précipitée pour tuer Orion. Ce n’est que plus tard qu’elle découvrira que son frère a menti. En réalisant son erreur, c’est avec une grande tristesse qu’Artémis a mis le corps d’Orion parmi les constellations en hommage à leur majestueuse amitié. C’est ainsi que serait apparue la fameuse constellation de la ceinture d’Orion.

Une déesse entourée de nombreuses légendes

Il existe une grande multitude d’histoires évoquant la déesse Artémis. Elle aurait notamment été impliquée dans la guerre de Troie ainsi que dans l’Iliade d’Homère. En raison de sa grande beauté, son histoire est également liée à celles de nombreux personnages de la mythologie grecque qui l’ont convoitée, malgré son souhait d’éternel célibat. Parmi ces personnages, nous pouvons notamment citer Adonis, le dieu de la beauté ; Actéon, le petit-fils d’Appolon ; ou encore Sipriotes, un jeune Crétois qu’elle a transformé en fille parce qu’il a osé l’admirer alors qu’elle se baignait toute nue dans une source.

Malgré son caractère bien trempé, Artémis était une déesse très appréciée, et on la vénérait tout particulièrement pour son statut de protectrice de la fertilité, de l’accouchement et des jeunes enfants. Afin de vénérer leur déesse, les humains ont élevé un temple à Éphèse – qui a été répertorié comme l’une des sept merveilles du monde antique –, ainsi que d’autres lieux de culte en son honneur. De même, elle a également droit à de nombreux festivals tout au long de l’année, dont le plus important est le festival de Brauron – une célébration pour Artémis, mais aussi pour les jeunes filles qui passent à l’âge adulte.

Même de nos jours, Artémis reste présente dans la culture populaire, et elle figure parmi les divinités grecques les plus connues . Que cela soit en matière d’art, de littérature, de cinéma ou de jeux vidéo, Artémis a été évoquée et représentée de nombreuses manières différentes dans le monde moderne. Elle a notamment inspiré le personnage de Katniss dans Hunger Games.

