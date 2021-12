Manta Ray : la DARPA cherche à mettre au point un drone sous-marin furtif à l’autonomie infinie pour l’US Navy

La DARPA a attribué des contrats de phase 2 pour poursuivre le programme Manta Ray qui a commencé en 2020. L’effort vise à démontrer des technologies innovantes permettant aux véhicules sous-marins autonomes sans pilote (UUV) à charge utile de fonctionner sur des missions de longue durée dans des environnements océaniques. Les deux maîtres d’œuvre, Northrop Grumman Systems Corporation et Martin Defence Group, développent chacun des véhicules de démonstration uniques à grande échelle. Pour concrétiser son projet de drones sous-marins dotés d’une autonomie infinie, la DARPA se lance dans la phase de construction d’un prototype.

Un drone sous-marin furtif capable d’évoluer sous l’eau de façon infinie sans jamais rentrer à sa base, voici le projet de la DARPA aux États-Unis. Baptisé « Manta Ray », ce programme est en cours de développement et la DARPA vient tout juste d’attribuer des contrats à Northrop Grumman Systems Corporation et Martin Defence Group pour la construction d’un prototype. Pour créer le système d’alimentation en énergie perpétuel, la société Metron a été commanditée. C’est la circulation de l’eau dans de petites hélices qui pourrait permettre de produire de l’électricité pour faire tourner le système de propulsion du sous-marin.

Pour le moment, on ne sait pas vraiment quelle technologie sera embarquée pour produire de l’électricité, mais le concept de récupération d’énergie n’est pas une première . Il a déjà été expérimenté sur des navires de surface de type « wave glider ». Ceux-ci combinent l’énergie solaire et celle générée par les vagues pour assurer leur propulsion. L’an dernier un bateau expérimental a pu naviguer plus d’un an et parcourir 16.000 kilomètres depuis San Francisco pour accoster en Australie.

Time : 59 s / [1/2]

Le programme Manta Ray cherche à développer des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) qui fonctionnent pendant des durées prolongées sans avoir besoin d’un soutien logistique humain ou d’une maintenance sur place. Un système de récupération d’énergie devrait permettre d’alimenter indéfiniment la propulsion et les systèmes embarqués du sous-marin. © Darpa

Conçu pour la furtivité

Sur les vues d’artistes du « Manta Ray », on peut remarquer sa forme inhabituelle. Elle lui permet de disposer d’une traînée minimale pour optimiser la dépense en énergie, tout en lui délivrant des capacités furtives. Le « Manta Ray » disposera également d’une intelligence artificielle pour être capable d’identifier et communiquer avec les navires environnants et les sous-marins. Côté opérationnel, le drone sous-marin pourrait servir à embarquer des sonars et des équipements de guerre électronique. Il pourrait aussi permettre de déposer discrètement des capteurs acoustiques sur le fond marin, ou encore la nouvelle mine pour drone marin « Hammerhead » de l’US Navy.

Time : 4 mn 55 / [Vostvfr] / [2/2]

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a annoncé la sélection de trois maîtres d’œuvre pour faire avancer le développement d’un nouveau véhicule sous-marin sans pilote (UUV) portant le nom de code : Manta Ray.

