Audition d’Olivier Véran : « Il dit tout et son contraire depuis des mois. Si le Pass vaccinal est validé, nos libertés fondamentales seront très gravement compromises », Alexis Poulin

Olivier Véran, ministre de la Santé, est auditionné ce 29 décembre par la commission des lois de l’Assemblée nationale concernant le projet de loi transformant le Pass sanitaire en Pass vaccinal. Alexis Poulin, éditorialiste, nous apporte son point de vue.

L’examen du projet de loi sur le passe vaccinal a débuté avec l’audition d’Olivier Véran devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale ce mercredi, selon des informations de France Info. Lors de sa prise de parole, Olivier Véran a notamment indiqué que « 10% de la population est cas contact ».

Le ministre de la Santé a fait part de son inquiétude vis-à-vis de la hausse des chiffres des contaminations liées à la Covid-19 en France :

« Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours, je parlerai de raz-de-marée ».

Pour la première fois, le seuil des 200.000 cas en 24 heures a été franchi, selon les chiffres dévoilés par le ministre de la Santé. Près de 208.000 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, « des chiffres qui donnent le vertige », a indiqué le ministre lors de son audition à l’Assemblée nationale.

« Chaque seconde, deux Français sont positifs au Covid-19 », a ajouté le ministre de la Santé.

Olivier Véran a évoqué la situation des deux variants. « Nous faisons face à deux ennemis », Delta, qui n’a pas dit son dernier mot, a souligné le ministre, ainsi que « le variant Omicron, et là je ne parlerai plus de vague. J’ai parlé de lame de fond ».

Mardi soir, Santé publique France avait déjà annoncé près de 180 000 cas de Covid-19 en 24 heures, ce qui était déjà un record. Face à la flambée des contaminations, « 10% de la population française est cas contact et les non-vaccinés ont peu de chances de passer entre les gouttes, le virus circule trop », a estimé le ministre.

Initialement prévu pour une application à la fin du mois de janvier, le projet de loi prévoyant de transformer le Pass sanitaire en un Pass vaccinal était examiné par la commission des Lois au Palais Bourbon, ce mercredi.

Le texte va être au cœur des débats dans l’hémicycle de l’Assemblée à partir de lundi et au Sénat à partir du mercredi 5 janvier pour une entrée en vigueur prévue dès le 15 janvier.

Lors de son audition ce mercredi, Olivier Véran a révélé que le Pass vaccinal sera exigé « dès l’âge de 12 ans ».

Si le texte est adopté, « à compter du 15 janvier, il sera nécessaire, dès l’âge de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boisson, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels et aux transports interrégionaux », selon le ministre.

Une nouvelle mesure va également être déployée par l’exécutif à La Réunion à partir de samedi. Un couvre-feu de 21 heures à 5 heures entrera en vigueur sur l’île à partir du samedi 1er janvier, selon les précisions ce mercredi du préfet de La Réunion, Jacques Billant. Il sera maintenu durant trois semaines, jusqu’au dimanche 23 janvier. Le préfet a également annoncé l’interdiction des événements dans l’espace public (sauf manifestation politique ou religieuse), des rassemblements privés dans les salles des fêtes et le rétablissement des jauges dans les établissements recevant du public.

Renforcement de la lutte contre la fraude

Face aux 180 000 faux décelées par le ministère de l’Intérieur, une pratique jugée « irresponsable » et « dangereuse », Olivier Véran assure que la nouvelle version du Pass « renforce encore les mesures permettant de lutter contre la fraude ». Elle doit permettre aux responsables d’établissements accueillant du public de vérifier l’identité de ses clients, « en cas de doute avéré ».

« Utiliser un Pass appartenant à autrui ou transmettre un Pass authentique à des fins frauduleuses sera désormais puni de 1 500 euros », contre 135 euros actuellement, a également précisé Jean-Pierre Pont, le rapporteur du projet de loi. La détention d’un faux Pass serait réprimée de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si la loi est promulguée.

Olivier Véran tire la sonnette d’alarme et met la pression sur les non vaccinés . Devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 29 décembre, il a défendu le projet de loi « renforçant les outils de gestion de crise sanitaire », qui doit notamment transformer le Pass sanitaire en Pass vaccinal. L’éditorialiste Nicolas Vidal évoque ce projet de loi.

Autoritarisme

Le texte crée « deux catégories de citoyens » et « à bas les non-vaccinés », dénonce l’insoumise Mathilde Panot (Présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale)

🔴 PASS VACCINAL : L'ENNEMI, C'EST LE VIRUS, PAS LE PEUPLE ! Monsieur le Ministre Véran, nous ne céderons pas à votre chantage qui consiste à opposer, en toutes circonstances, la protection de la santé et la sauvegarde des libertés.#PassVaccinal #DirectAN pic.twitter.com/8XwN8RQE6j — Mathilde Panot (@MathildePanot) December 29, 2021

Article :

Note personnelle :

Prochaine étape après le Pass vaccinal, l’implant sous-cutané (micropuce sous la peau) ?

MAJ : https://aphadolie.com/2021/12/23/covid-19-suede-humain-2-0-bientot-une-micropuce-sous-la-peau-pour-remplacer-son-pass-sanitaire-ou-vaccinal/

Les chiffres donnés (cas contact, etc..) dans cette publication sont ceux du gouvernement et des médias mainstream, ils sont donc à relativiser ; tout comme les statistiques du nombre de manifestants (quasiment toutes les manifestions s’opposants au gouvernement), la manipulation des chiffres n’est pas nouvelle en soi, et ils savent très bien que la peur fait vendre. Si la santé des citoyens français les préoccupait tant, le gouvernement nous laisserait le choix du type de vaccin dont on désire être inoculé (Spoutnik V, Sinovac, etc…), ou de se soigner par une médecine alternative. Or, il n’en est rien.

