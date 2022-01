Angel Falls | Salto Ángel – Venezuela : la plus haute chute d’eau du monde – Vidéo 360° / 8K

Time : 1 mn 19 / [1/3]

Le membre de la famille GoPro @Ellis van Jason se lance dans une aventure au Venezuela pour capturer la plus haute cascade ininterrompue du monde.

Synopsis :

Le Salto Ángel ou Kerepakupai Vená (signifiant « cascade du lieu le plus profond » en langue arekuna) est la plus haute chute d’eau du monde, avec une hauteur de 979 mètres.

Sur le cours du rio Kerep, rivière appartenant au bassin versant de l’Orénoque, cette chute se situe dans la municipalité de Gran Sabana à environ 300 km au sud-ouest de Ciudad Bolívar, capitale de l’État de Bolívar au Venezuela. La chute est nommée d’après Jimmy Angel, aviateur américain qui le premier survola le site en 1933.

Time : 6 mn 34 / [2/3]

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une vidéo 360° : vous pouvez changer l’angle de vue.

Le Salto Ángel est un accident du lit du rio Kerep, petit cours d’eau né sur le plateau de l’Auyan Tepuy (« montagne du Diable » en langue arekuna). L’Auyan Tepuy, un des plus hauts et des plus célèbres tepuys (reliefs au sommet plat bordés par d’immenses falaises), est situé dans le secteur occidental du parc national Canaima, qui a été déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO en 1994.

C’est du haut de ce relief que s’élance le rio Kerep, réalisant un premier saut de 807 m (maximum mondial de chute en une seule étape), puis après une cascade, un saut d’une quinzaine de mètres pour un total de 979 m. Ceci fait du Salto Ángel la plus haute chute d’eau du monde.

Au bas de la chute, le cours d’eau rejoint le rio Churun puis le rio Carrao, petit sous-affluent de l’Orénoque par le Caroní.

Le film américain Point Break (2015) y a été tourné en partie.

Time : 3 mn 18 / [3/3]

Mes amis et moi avons exploré la jungle pendant des jours en bateau, à pied, en hélicoptère et en drone pour vous montrer quelque chose d’unique. Maintenant, attachez vos ceintures et profitez de la descente de la plus haute cascade du monde.

Ellis van Jason

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salto_Ángel

Vidéo :

[1] GoPro: World’s Tallest Waterfall | Angel Falls – GoPro / YouTube

[2] 360°, Angel Falls, Venezuela. Aerial 8K video – AirPano VR / YouTube

[3] Venezuela | Cinematic FPV over Angel Falls – Ellis van Jason / YouTube

Photo :

