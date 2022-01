Covid-19 : des voix dissimulées de spécialistes [Rétrospective 2021]

Time : 24 mn 24 / [1/1]

Mesdames et Messieurs,

Il est scandaleux que les médias publics que nous finançons par contribution obligatoire en tant que peuple, censurent ces voix d’experts dans le monde entier et ne leur donnent pas la parole.

L’année dernière, en 2021, les médias d’Etat financés par contribution obligatoire se sont encore plus enfoncés dans le marasme. Ils passent catégoriquement sous silence les avis spécialisés les plus importants de médecins, microbiologistes, chercheurs, scientifiques, avocats et témoins oculaires de haut niveau. Un discours ouvert n’est plus possible depuis longtemps.

Le grand public n’est plus informé que de manière unilatérale par les principaux médias et est acculé par la peur, l’incitation à la division et les géants de l’industrie pharmaceutique avides de profits.

En 2021, kla.tv a répondu au grand besoin de l’humanité en donnant la parole à des experts de tous les domaines importants de la science et de la médecine.

Pour vous, en exclusivité aujourd’hui, une rétrospective des principales voix professionnelles qui peuvent enfin transmettre leur savoir révélateur au monde entier.

Kla.TV

Source :

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21171&date=2021-12-31

Article :

Kla.TV

Scientifiques, chercheurs, professeurs, médecins, etc… :

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Reiner Fuellmich, Dr. Wolfgang Wodarg, Professor Hockerts, Prof. Dr. Bergholz, Prof. Dr. Burkhardt, Frau Dr. Uta Langer, Herr Dr. Bolland, Dr. Carrie Madej, Dr. Heiko Schöning, Dr. Andreas Heisler, Dr. Michael Yeadon, Dr. med. Christian Zürcher, Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. Rashid A. Buttar, Dr. Toku Takahashi,

Référence :

https://www.dagbladet.no/nyheter/to-nye-personer-dode-etter-vaksinasjon/73555301

https://de.rt.com/europa/114751-norwegen-zwei-weitere-todesfalle-nach/

https://odysee.com/@plattform-respekt:7/corona-unmasked-sucharit-bhakdi:4?r=9FHQtJFBxEmZzoRzeSqPN43BrnLTma8u

https://childrenshealthdefense.org/defender/scientists-doctors-halt-covid-vaccine

https://corona-blog.net/2021/03/14/brief-von-prof-bhakdi-und-kollegen-an-die-ema-verdacht-blutgerinnungsstoerungen-durch-covid-impfstoffe/

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/youtube-geht-gegen-prominente-impfgegner-vor-neue-richtlinien-zu-falschinformationen-a-6791f0aa-b6cf-4019-b04b-23c06790e039

https://www.welt.de/vermischtes/article234111668/YouTube-loescht-Kanaele-von-prominenten-Impfgegnern.html

https://compendium.ch/product/75136-priorix-trockensub-c-solv/mpro#MPro7450

https://www.heuking.de/de/news-events/fachbeitraege/covid-19-schutzpflichten-in-alten-und-pflegeheimen.html

https://www.mwgfd.de/2021/11/prof-sucharit-bhakdi-zum-bmj-enthuellungsbericht-ueber-us-forschungsfirma/

https://www.mwgfd.de/2021/11/aufruf-zur-verteilung-dieses-mwgfd-d4ce-und-aefa-informationsschreibens-haftungsbescheid-an-aerztinnen-und-aerzte-sowie-behoerdenleiter/

https://de.wikipedia.org/wiki/Great-Barrington-Erkl%C3%A4rung

https://gbdeclaration.org/

https://gbdeclaration.org/die-great-barrington-declaration/

https://bittel.tv/

https://dlive.tv/bitteltv

https://www.facebook.com/Bitteltv-Einfach-Anders-105911054583182

https://www.mwgfd.de/2020/08/covid-19-immunitaet-und-impfung-prof-dr-med-sucharit-bhakdi/

https://www.rhein-zeitung.de/region/rheinland-pfalz_artikel,-kongress-fuer-notaerzte-und-rettungskraefte-in-koblenz-kritik-an-coronakrisenpolitik-_arid,2099171.html

https://en.globes.co.il/en/article-lockdown-lunacy-1001322696

http://blauerbote.com/2020/03/22/corona-virulogin-prof-moelling-warnt-vor-panikmache-und-ausgangssperren/

https://www.clarin.com/buena-vida/coronavirus-panico-injustificado-dice-virologo-argentino-francia_0_yVcmJ4RM.html

https://www.rubikon.news/artikel/die-desinformations-pandemie

https://www.rubikon.news/artikel/die-virushysterie

https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/julian-nida-ruemelin-zur-corona-krise-100.html

https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/

https://swprs.org/offener-brief-von-professor-sucharit-bhakdi-an-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel/

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Reiner-Fuellmich-Introduction-Deutsch_BestCut:c

https://www.juraforum.de/lexikon/sammelklage

https://www.corona-schadensersatzklage.de

https://www.siegwart-law.com/Sgal-de/artikel/sammelklage-usa-rechtsanwalt-deutsch.html

https://corona-transition.org/eilmeldung-star-anwalt-reiner-fullmich-wird-prof-c-drosten-und-rki-prasidenten

https://www.juraforum.de/lexikon/sammelklage

https://www.corona-schadensersatzklage.de

https://www.siegwart-law.com/Sgal-de/artikel/sammelklage-usa-rechtsanwalt-deutsch.html

https://corona-transition.org/eilmeldung-star-anwalt-reiner-fullmich-wird-prof-c-drosten-und-rki-prasidenten

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/511322/Reiner-Fuellmich-Streitwert-von-Corona-Sammelklagen-koennte-in-die-Billionen-gehen

https://www.ärzte-für-aufklärung.de/

https://www.welt.de/politik/deutschland/article207910551/Coronavirus-Experten-Umfrage-Schulschliessungen-unwichtig-Meinungsfreiheit-bedroht.html

https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/pressemeldungen/261?press_str=

https://www.nichtohneuns.de/virus/

https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/corona-verschwoerungstheorien-101.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Shiva_Ayyadurai

https://www.presse.online/2020/05/08/bhakdi-ueber-seine-motivation-verschwoerungstheorien-und-unnuetze-masken/

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg

https://www.watson.ch/schweiz/digital/885559885-warum-das-video-von-wolfgang-wodarg-zum-coronavirus-bloedsinn-ist

https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9

https://kenfm.de/bill-gates-prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung

https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-ignoriert-a-1229144.html

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigt-narkolepsie-patienten-a-1092175.html

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schlafkrankheit-nach-Impfung-Lebenslange-Rente-231107.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg

https://www.wodarg.com/impfen/

https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz

https://vimeo.com/437116241

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2

https://www.gesetze-im-internet.de/gentg/BJNR110800990.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Impfschaden#Haftung

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__60.html

https://kenfm.de/tagesdosis-19-3-2020-corona-krise-wir-befinden-uns-im-krieg/

https://www.wodarg.com/q-a-fragen-und-antworten-zu-corona/

https://kenfm.de/tagesdosis-19-3-2020-corona-krise-wir-befinden-uns-im-krieg/

https://www.wodarg.com/q-a-fragen-und-antworten-zu-corona/

https://odysee.com/@gerhard:e/Pressekonferenz-Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:f

www.wochenblick.at/die-grosse-autopsie-politikerin-fordert-sofortige-pruefung-der-corona-impfstoffe/

https://odysee.com/@gerhard:e/Pressekonferenz-Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:f

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89833682/ab-inzidenz-100-diese-regeln-umfasst-die-corona-notbremse.html

https://www.journalistenwatch.com/2021/04/16/vorsicht-diktatur-regierung/

https://reitschuster.de/post/ganz-starke-verzerrung/

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/117605/RKI-Coronafallsterblichkeit-aktuell-bei-deutlich-unter-1-Prozent

https://www.bitchute.com/video/w0oW0GYQEqd4/

https://odysee.com/@gerhard:e/Pressekonferenz-Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:f

https://odysee.com/@gerhard:e/Pressekonferenz-Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:f

www.wochenblick.at/die-grosse-autopsie-politikerin-fordert-sofortige-pruefung-der-corona-impfstoffe/

https://odysee.com/@gerhard:e/Pressekonferenz-Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:f

https://odysee.com/@gerhard:e/Pressekonferenz-Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:f

https://www.auf1.tv/stefan-magnet-auf1/ein-weltweites-mafioeses-verbrechen-heiko-schoening-ueber-die-hintergruende-unserer-zeit

https://www.auf1.tv/stefan-magnet-auf1

https://www.schildverlag.de/2021/06/01/auf1-tv-ein-neuer-alternativer-sender-der-frei-berichtet/

http://www.xn--rzte-fr-aufklrung-pqbn68b.de/

https://uncutnews.ch/wir-stehen-an-den-pforten-der-hoelle-ex-vizepraesident-von-pfizer-packt-aus-planet-lockdown-de/

https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-the-gloves-are-off-u-k-govt-to-inject-all-12-15-year-olds-without-parental-consent/

https://www.welt.de/vermischtes/live230889917/Corona-live-Britische-Impfkommission-sieht-Impfungen-von-12-bis-15-Jaehrigen-skeptisch.html

https://www.rheinpfalz.de/politik_artikel,-britische-impfkommission-gegen-impfung-12-bis-15-j%C3%A4hriger-_arid,5248392.html

https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfung-ab-zwoelf-jahren-sollten-eltern-ihre-kinder.2897.de.html?dram:article_id=497080

https://www.swr.de/swraktuell/radio/corona-impfung-fuer-minderjaehrige-duerfen-sich-kinder-und-jugendliche-ohne-zustimmung-der-eltern-impfen-lassen-100.html

https://open.lbry.com/@TranslatedPressDE:b/Dr-Michael-Yeadon-Ex-Vizepräsident-von-Pfizer-Es-gibt-keine-2-Welle:0?r=9hLdPZ6yr1XtmPHDypTVWVWXnosP4c7A

https://corona-transition.org/ex-vizeprasident-von-pfizer-betrachtet-die-2-welle-als-fake

https://gesundheitsbewegung.ch/de/

https://www.gesundheitsbewegung.ch/jmuffin/files/documents/Corona-KillerFRAGEN_Aktion_TELL_1.0_05.08.2021.pdf

https://www.gesundheitsbewegung.ch/jmuffin/files/documents/Sars-CoV2-Impfkampagne_an_den_Schweizer_Schulen_fuer_Kinder_ab_12_Jahre_24.08.2021.pdf

https://gesundheitsbewegung.ch/jmuffin/files/documents/Sars-CoV-Impfungen_-_Arbeitsplatzsicherheit_individuell_01.09.2021.pdf

https://gesundheitsbewegung.ch/jmuffin/files/documents/Mut_zur_Zertifikationsfreiheit_-_JETZT_zur_Rettung_Ihres_Betriebs_19.09.2021.pdf

https://gesundheitsbewegung.ch/de/aktuell.htm

https://wirfuereuch.ch/wp-content/uploads/2021/10/Handlungsempfehlungen-bei-Verstossen-gegen-Zertifikatspflicht.pdf

https://lehrer-fuer-aufklaerung.de/allgemein/aus-der-wissenschaft-daenische-studie-zeigt-wirkungslosigkeit-von-masken-gegen-sars-cov-2

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/04/16/brasilianische-studie-stoppt-hochdosis-gabe-von-chloroquin

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/03/31/behoerde-in-frankreich-warnt-vor-nebenwirkungen-von-chloroquin

https://forschungsplattform.com/euromomo-sterblichkeitsstatistik/

https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3.full.pdf

https://www.welt.de/gesundheit/plus218010692/Remdesivir-WHO-Studie-findet-kaum-einen-Nutzen-fuer-Covid-19-Patienten.html

https://www.spiegel.de/politik/ausland/italien-steht-wegen-coronavirus-still-ein-land-im-katastrophenfall-a-522230fa-25d2-418d-b1e8-b0682a36fc8b

https://www.manager-magazin.de/digitales/it/coronavirus-knorr-bremse-erwartet-ruecklaeufigen-umsatz-a-1305348.html

https://massengeschmack.tv/index_single.php?id=veto26

https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/schweiz/bag-bald-k%c3%b6nnte-in-der-ganzen-schweiz-der-notstand-gelten/ar-BB11557n?li=BBqfZdU&ocid=mailsignout#page=2

https://www.nau.ch/news/europa/coronavirus-todeszahl-in-italien-sprunghaft-angestiegen-65675048

https://www.merkur.de/leben/gesundheit/influenzagrippe-20192020-aktuell-bisher-ueber-119000-bestaetigte-faelle-zr-13217816.html

https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-todesopfer-italien-muenchen-politiker-nrw-zahl-symptome-news-infizierte-tote-zr-13585216.html

https://www.aerzteblatt.de/archiv/214539/COVID-19-Therapieansaetze-Therapeutische-Zurueckhaltung#comments

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0EA4t77tl-Yrr_W66RF97yp22Y0rKveAgbsjOAZa0ki4j9XaUFEwu5SEY#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1111794/umfrage/todesfaelle-mit-coronavirus-covid-19-je-millionen-einwohner-in-ausgewaehlten-laendern/

https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/99631-corona-epidemie-nie-da-war/

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200206110703.htm

https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=754

https://dserver.bundestag.de/btd/19/320/1932091.pdf

https://www.bitchute.com/video/gigUyK3yLtMU/

https://multipolar-magazin.de/artikel/ich-kann-nicht-mehr

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/swr-entlaesst-mitarbeiter-der-dem-sender-manipulation-vorwirft-17608971.html

Vidéo :

[1] Des voix dissimulées de spécialistes ̶ en exclusivité sur Kla.TV (Rétrospective 2021) – Kla.TV

Photo :

Pour illustration