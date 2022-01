Monopoly : Who owns the world ? | Qui possède le monde ?

Time : 1 h 03 / [1/1]

Ne vous êtes-vous jamais demandé qui était réellement aux manettes de ce monde ? Grâce à une méthodologie simple et terriblement efficace, Tim Gielen, le réalisateur de ce documentaire nous apporte la réponse sur un plateau et enseigne que chacun d’entre nous est en mesure de le démontrer et de le vérifier à tout instant.

Ce documentaire incroyablement éclairant révèle que la grande majorité de notre monde appartient à un petit groupe de criminels super riches : les Médias, les Soins, la Santé, l’Industrie pharmaceutique, l’Industrie agroalimentaire, l’Industrie du voyage, le complexe militaro-industriel, les gouvernements… Ils possèdent quasiment tout ! Nous les retrouvons majoritairement aux seins de multinationales, de société de fonds d’investissements, de société de gestion d’actifs mondiaux… Tel que : BlackRock, The Vanguard Group, The Carlyle Group… Tout appartient au même petit groupe d’actionnaire.

« La puissance de ces deux sociétés [BlackRock &The Vanguard Group] est quelque chose que nous pouvons à peine imaginer », déclare Gielen. « Non seulement ils sont les plus grands investisseurs institutionnels de toutes les grandes entreprises du monde, mais ils possèdent également les autres investisseurs institutionnels de ces entreprises, ce qui leur confère un monopole complet. »

Tim Gielen cite des données de Bloomberg, montrant que d’ici 2028, The Vanguard Group et BlackRock devraient gérer collectivement 20 000 milliards de dollars d’investissements. Dans le processus, ils posséderont presque tout sur la planète Terre.

Pour cette raison, ils peuvent contrôler le monde entier et imposer leur programme pervers à toute l’humanité. Ils sont au cœur de l’état profond (Deep state) … La Cabale ! Leurs plans sont la Grande Réinitialisation et in fine imposer le Nouvel Ordre Mondial afin d’asservir tous les humains sur Terre.

C’est le moment de les exposer et de se lever comme un seul homme pour défendre notre liberté.

