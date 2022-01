« Pour le capitalisme d’aujourd’hui, une part de l’humanité est surnuméraire », Dany-Robert Dufour

Time : 26 mn 32 / [1/1]

Les rapports entre les hommes seraient-ils viciés depuis leurs origines par la domination de « pervers manipulateurs » sur des « esclaves névrosés » ? C’est à gros traits la thèse du philosophe Dany-Robert Dufour, invité de Sputnik donne la parole.

Les plus cinéphiles se souviennent du « Dr Mabuse », personnage emblématique des films de Fritz Lang. Dans son dernier ouvrage, « Le Dr Mabuse et ses doubles » (éd. Actes sud),Dany-Robert Dufour entreprend de le ressusciter. Ainsi le philosophe tâche-t-il de mettre à nu les mécanismes d’emprise psychologique –ces « psycho-pouvoirs » – exercés par certains « pervers » à travers l’histoire. Dans le collimateur de notre invité, les grandes « injonctions religieuses » comme les Dix Commandements jusqu’à l’exploitation commerciale des données personnelles par les agents du « capitalisme numérique ».

À écouter l’universitaire, également auteur de « Baise ton prochain ! » Une histoire souterraine du capitalisme, la société néolibérale actuelle favoriserait l’apparition de ces pervers manipulateurs. Peu enclin à l’optimisme, Dany-Robert Dufour s’inquiète d’ailleurs de la possibilité pour « les maîtres » aujourd’hui de se passer de leurs esclaves . En témoignent, selon lui, les projets de sécession spatiale des « milliardaires transhumanistes » –à l’exemple d’un Elon Musk visant Mars ou du patron d’Amazon Jeff Bezos préférant décrocher la Lune.

« Le capitalisme maintenant arrive dans une période d’extrême robotisation. Donc la force de travail humaine devient peu intéressante et coûteuse. À quoi sert encore cette humanité surnuméraire si cette force de travail avec laquelle il fallait constamment négocier peut être remplacée ? », s’inquiète notre interlocuteur.

A propos de Dany-Robert Dufour :

Dany-Robert Dufour est un philosophe français contemporain, professeur de philosophie de l’éducation à l’université Paris-VIII jusqu’en 2015, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie de 2004 à 2010 et ancien résident à l’Institut d’études avancées de Nantes en 2010-2011.

Il enseigne régulièrement à l’étranger, en particulier au Brésil, Colombie et au Mexique. Il collabore régulièrement à des activités artistiques (littérature, musique, théâtre), collaborant notamment au spectacle Bleib de Michel Schweizer. Son travail porte principalement sur les systèmes et les processus symboliques et se situe à la jonction de la philosophie du langage, de la sémiologie, de la philosophie politique et de la psychanalyse.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dany-Robert_Dufour

https://fr.sputniknews.com/20220105/dany-robert-dufour-pour-le-capitalisme-daujourdhui-une-part-de-lhumanite-est-surnumeraire-1054197236.html

Article :

Thomas Arrighi, journaliste / Sputnik France

Note personnelle :

Je ne valide pas tout ; reste néanmoins une analyse qui se veut pertinente sur certains points. A chacun de se faire sa propre opinion.

