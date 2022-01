Résumé SOTT – Décembre 2021 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 20 mn 15 [Vostvfr] / [1/1]

Un autre mois de décembre froid avec une température record historique de -61 °C en Sibérie et des chutes de neige inhabituelles et abondantes qui ont piégé des personnes à l’intérieur de leurs maisons à New York, et quelques autres dans un magasin Ikea à Aalborg, au Danemark.

Le nord de la Californie a été touché par une quantité record de neige, après une année de chaleur et de sécheresse qui a déclenché des pénuries d’eau et des incendies de forêt. Le lac Tahoe a vu 5,38 mètres (212 pouces) de neige et la Sierra Nevada a enregistré 5,13 mètres (202 pouces) de neige ce mois-ci, ce qui en fait le mois de décembre le plus enneigé depuis le début du suivi (1970).

Des blizzards extrêmes et des records de neige ont également été signalés dans le nord de l’Espagne et de la France. Arette La Pierre Saint-Martin a enregistré 1,52 mètres (5 pieds) de neige, un record pour le mois depuis 1971, et 2,43 mètres (8 pieds) au lac d’Ardiden (2 445 mètres), le plus haut pic depuis 1995.

En Asie, une puissante tempête a déversé 71 centimètres (28 pouces) de neige dans l’ouest du Japon, perturbant les déplacements et laissant des centaines de personnes sans électricité. La ville d’Obama à Fukui, la région côtière du Japon, a reçu un record de chutes de neige pour cette période de l’année.

De fortes chutes de neige ont également fait des ravages dans les provinces orientales et occidentales de la Turquie, bloquant les routes et perturbant les déplacements, tandis qu’à Istanbul, une tempête de vent monstrueuse a emporté au moins 33 toits, renversé des panneaux de signalisation, déraciné 192 arbres et endommagé 12 voitures. Au moins 6 personnes sont mortes et 38 autres ont été blessées.

Et en parlant de tempêtes monstres, « l’événement météorologique le plus grave de l’histoire de la Colombie-Britannique » s’est poursuivi, déclenchant des inondations généralisées en Colombie-Britannique ce mois-ci, faisant un total de 450 millions de dollars de dommages.

Les pires inondations qu’ait connues la Malaisie depuis des années, déclenchées par des jours de fortes pluies, ont déplacé environ 70 000 personnes dans le sud et l’est du pays. Au total, 210 zones dans six États ont été touchées par les inondations.

Des semaines de fortes pluies intermittentes et l’effondrement de deux barrages ont déclenché des inondations meurtrières dans le nord-est du Brésil. Au moins 20 personnes sont mortes et plus de 16 000 se sont retrouvées sans abri dans 11 municipalités distinctes.

Le nord de l’Espagne a également été touché par des records d’inondations à la suite de fortes pluies et de chutes de neige. Le niveau d’eau de l’Èbre a augmenté jusqu’à 8,22 mètres (27 pieds) dans certaines régions, battant un record de 6 ans. Les régions de Navarre et d’Aragon ont été les plus touchées.

Une série mortelle de tornade en fin de saison, la plus meurtrière jamais enregistrée en décembre, a causé des dommages catastrophiques et de nombreux décès dans certaines parties du sud des États-Unis et de la vallée de l’Ohio. Plus de 3 douzaines de tornades, dont une massive qui a traversé 4 États , ont été signalées. Moins d’une semaine plus tard, dans des conditions extrêmes, une tempête de poussière rarissime (Dust Bowl) a généré des rafales de vent de plus de 160 km/h (100 mph) dans certaines parties des Grandes Plaines et du haut Midwest. Ce puissant système de tempête a déclenché des pannes de courant dans quatre États américains, notamment dans plus de 100 000 foyers et entreprises du Colorado.

Another record-breaking cold December with a historic -61°C in Siberia, and unusual heavy snowfalls that trapped people inside their houses in NY, and some others in an Ikea store in Aalborg, Denmark.

Northern parts of California were hit by a record-breaking amount of snow, following a year of heat and drought that triggered water shortages and wildfires. Lake Tahoe saw 212 inches (5 meters) of snow, and the Sierra Nevada registered 202 inches of snow (5.2 meters) this month, making it the snowiest December ever since the tracking started (1970).

Extreme blizzards and record snow were also reported in northern parts of Spain and France. Arette La Pierre Saint-Martin registered 1.6 m (5 feet) of snow, a record for the month since records started in 1971, and 8 feet (2,445 m) at lac d’Ardiden, the highest since the records started in 1995.

In Asia, a powerful storm dumped 28 inches (70 cm) of snow in western Japan, disrupting travel and leaving hundreds without power. Obama city in Fukui, Japan’s coastal region, received record snowfall for this time of the year.

Heavy snowfall also wreaked havoc in the eastern and western provinces of Turkey, blocking roads and disrupting travel, while in Istanbul, a monster windstorm blew away at least 33 roofs, knocked down traffic signs, uprooted 192 trees, and damaged 12 cars. At least 6 people died and 38 others were injured.

And talking about monster storms, « the most severe weather event in the history of British Columbia » continued, triggering widespread flooding in British Columbia this month, leaving a total of $450 million in damages.

Malaysia’s worst floods in years, triggered by days of heavy rain, displaced an estimated 70,000 people in southern and eastern parts of the country. A total of 210 areas in six states have been affected by the floods.

Weeks of intermittent heavy rain, and the collapse of two dams, triggered deadly floods in northeastern Brazil. At least 20 people died and more than 16,000 were left homeless in 11 separate municipalities.

Northern Spain was also hit by record flooding following heavy rain and snowfall. The Ebro River’s water level swelled up to 27 feet (8.5 meters) in some areas, breaking a 6-year record. The regions of Navarra and Aragon were the most affected.

A deadly late-season tornado outbreak, the deadliest on record in December, produced catastrophic damage and numerous fatalities across portions of the Southern United States and Ohio Valley. Over 3 dozen tornadoes, including a massive one that tracked through 4 states, were reported. Less than a week later, a rare wind storm brought ‘Dust Bowl’ conditions and gusts of more than 100 mph (160 kph) to parts of the Great Plains and upper midwest. The powerful storm system triggered power outages in four US states, including in more than 100,000 homes and businesses in Colorado.

