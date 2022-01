Les grandes villes sont-elles devenues invivables ? Quel avenir pour nos métropoles ? – Tanguy Le Goff et Magali Reghezza-Zitt

Time : 32 mn 30 / [1/1]

La crise sanitaire nous a rappelé que les métropoles ne sont pas un modèle irréprochable : inégalités, dépendance énergétique, vulnérabilité aux réseaux d’approvisionnement…

Dans « Fragiles métropoles : le temps des épreuves », Ludovic Faytre et Tanguy Le Goff ont rassemblé des urbanistes, historiens, politistes, anthropologues et géographes pour en parler. De la pandémie du Covid-19, ils tirent des leçons concernant nos modes de vie et d’organisation en métropole. Est-ce un modèle devenu caduc ?

Récemment, l’épidémie et les mesures qu’elle a suscité ont précipité un retour du refoulé de la ville . Nous vivons dans des métropoles vulnérables car denses, dépendantes et inégalitaires. Au moment du premier confinement, le départ vers la campagne de parisiens chargés de bagages et la flambée de l’immobilier en petite couronne francilienne et dans les villes proches de la capitale ont remis en question l’attractivité des larges métropoles comme Paris.

Un constat qu’il faut tout de même nuancer. Comme le souligne la géographe Magali Reghezza-Zitt :

« Une crise ne créé rien, elle révèle et accélère des choses présentes, elle est un catalyseur, un accélérateur et révélateur de tendances plus profondes. »

Parmi les leçons que ces experts tirent de la gestion de la pandémie : le manque de préparation en amont et l’organisation inadaptée de nos métropoles que la « résilience » et l’aménagement urbain peuvent venir combler.

Olivia Gesbert invite à sa table Tanguy Le Goff, politiste chargé d’études à l’Institut Paris Région, et Magali Reghezza-Zitt, maître de conférence en géographie à l’Ecole Nationale Supérieure et membre du Haut conseil pour le climat.

