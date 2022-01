The Rockefeller Foundation : rapport prophétique de 2010 décrivant en détail le scénario de la « pandémie » actuelle – Thierry Baudet, député néerlandais

Time : 5 mn 20 / [1/2]

Au parlement néerlandais, le leader du Forum pour la démocratie, Thierry Baudet met en garde ses collègues législateurs : « Si nous continuons dans cette voie, nous risquons de perdre notre liberté, notre prospérité et notre souveraineté ! »

Le discours du député néerlandais Thierry Baudet fait référence à un rapport de la Fondation Rockefeller de 2010 qui décrit la pandémie et ses conséquences, ce qui est similaire à ce que le monde vit.

Le scénario de pandémie rappelle « Event 201 », un exercice mondialiste similaire organisé en 2019 par le « Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates ».

« Cette période de corona était un entraînement d’obéissance. Klaus Schwab peut être fier de vous, le plan mondialiste peut trouver un passage et la prochaine étape vers la surveillance de masse et le contrôle total peut être mis en place ».

Thierry Baudet, député néerlandais

Extrait Laura Ingraham :

[…] Désormais, dans un gouvernement dirigé par des bureaucrates et dirigé par des technocrates, le peuple américain est traité comme une sorte de marchandise jetable […] Maintenant, bien sûr, quelle que soit la crise, réelle ou imaginaire, les solutions qu’ils proposeront vont toujours créer une dynamique où vous vous retrouverez avec moins de liberté et ils accumuleront plus de pouvoir. […] En fait, un sondage Gallup qui vient d’être publié le mois dernier a révélé que 71% des démocrates pensent que les gens, y compris ceux qui sont en bonne santé, devraient rester enfermés à la maison autant que possible. […] Selon Gallup, le groupe le plus susceptible de rester masqué est celui qui est déjà complètement vacciné. 90% ont déclaré avoir porté un masque au cours des sept derniers jours, contre seulement 49% des adultes qui ne prévoient pas de se faire vacciner. Mais encore une fois, regardez à quel point il est facile de manipuler les gens pour qu’ils suivent les ordres. […]

