BMW dévoile la première voiture qui change la couleur de sa carrosserie en un clin d’œil : la iX Flow !

Au Consumer Electronics Show (CES), le salon de la technologie de Las Vegas, BMW présente son dernier concept : une voiture qui change de couleur instantanément.

Bluffant !

La marque allemande a dévoilé au CES une version assez spéciale de son BMW iX, avec une carrosserie qui change de couleur en un instant grâce à une technologie empruntée aux liseuses électroniques.

C’est sans doute une des innovations les plus bluffantes visuellement présentées au CES de Las Vegas. Le grand salon de l’électronique grand public a ouvert ses portes le mercredi 5 janvier pour une édition 2022.

Pas de quoi toutefois broyer du noir pour BMW… qui dévoile un SUV à la carrosserie capable justement de passer en un instant d’une teinte très sombre au blanc.

Plusieurs millions de microcapsules

La marque allemande a développé cette carrosserie avec « E Ink », le spécialiste de la technologie dite de « coloration électrophorétique », bien connue pour être utilisée par les liseuses électroniques.

Le SUV a ainsi été enveloppé d’un « covering » (le terme anglais utilisé pour les films décoratifs et de protection) ultra-technologique, qui « contient plusieurs millions de microcapsules, d’un diamètre équivalent à l’épaisseur d’un cheveu humain ».

« Chacune de ces microcapsules contient des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement. Selon le réglage choisi, la stimulation au moyen d’un champ électrique fait que les pigments blancs ou noirs s’accumulent à la surface de la microcapsule, donnant à la carrosserie de la voiture la teinte désirée », détaille le communiqué de BMW.

Contrairement à une surface plate comme un écran, la principale difficulté résidait justement à épouser parfaitement les formes du véhicule, qui est loin d’être cubique, avec un important travail de conception par ordinateur en amont.

Une fois imprimées, les différents éléments de « ePaper », le support des microcapsules et donc de l’encre électronique, ont été directement apposés sur la carrosserie à la main.

« Après l’application des segments et la connexion de l’alimentation pour la stimulation du champ électrique, l’ensemble du corps est chauffé et scellé pour garantir une reproduction optimale et uniforme des couleurs lors de chaque changement de couleur », explique BMW.

La voiture utilise la technologie « E-Ink » pour produire des changements de couleur fluides qui transforment complètement l’extérieur de la voiture en une variété de couleurs et de motifs.

« Nous avons utilisé de l’encre électronique, un matériel utilisé dans les liseuses numériques », explique à l’agence Reuters Stella Clarke, ingénieure chez BMW.

Lorsqu’elle est stimulée par des signaux électriques, l’encre numérique fait apparaître différents pigments de couleur à la surface, ce qui permet à la carrosserie de la voiture de prendre la couleur souhaitée. Pour l’heure, la BMW iX Flow est capable de passer uniquement du noir au blanc et inversement.

« La technologie « E-Ink » est également économe en énergie, puisqu’elle ne nécessite absolument aucune énergie pour maintenir la couleur extérieure choisie par le conducteur », selon BMW.

A quoi ça sert ?

Au-delà du simple « effet wahoo », à quoi pourrait donc servir cette technologie que BMW compte à terme proposer à ses clients ? Sans d’ailleurs savoir ce que coûtera une telle technologie, si elle serait facilement industrialisable, ni d’évoquer la possibilité d’une réparation en cas de choc ou de simple accroc.

Premier usage envisagé :

La personnalisation du véhicule, avec d’autres couleurs qui pourraient être proposées à l’avenir.

« Cela donne au conducteur la liberté d’exprimer extérieurement différentes facettes de sa personnalité ou même son plaisir du changement, et de redéfinir cela chaque fois qu’il s’assied dans sa voiture. À l’instar de la mode ou des statuts sur les réseaux sociaux, la voiture devient alors l’expression de différentes humeurs et circonstances de la vie quotidienne », explique Stella Clarke, qui a dirigé ce projet chez BMW.

Elle évoque aussi la possibilité de communiquer des « informations utiles » avec les autres usagers de la route ou le conducteur lorsqu’il se trouve à l’extérieur du véhicule, sur un parking par exemple, le niveau de charge de la batterie ou faire clignoter la voiture pour la retrouver.

Enfin, le passage du noir au blanc pourrait accompagner la gestion de la température à bord, en tenant compte « des différentes propriétés des couleurs claires et foncées en ce qui concerne la réflexion de la lumière du Soleil et l’absorption de l’énergie thermique qui en découle ». De quoi « contribuer à réduire la quantité d’air frais et de chaleur nécessaire à la régulation thermique de la voiture », et donc réduire la consommation d’un véhicule électrique comme ce BMW iX.

Un casse-tête en vue pour les juristes

Cette nouvelle carrosserie pose tout de même des questions juridiques très intéressantes : est-il légal de changer la couleur d’un véhicule enregistré ?

« En termes de légalité, je pense que cela doit être discuté. C’est toujours le cas avec les nouvelles technologies », a ajouté Stella Clarke.

La question se pose d’autant que BMW prévoit de développer un large spectre de couleurs à l’avenir.

« Tout ce que nous savons, c’est que la lumière, vous ne pouvez pas la mettre partout sur l’extérieur parce que c’est trop distrayant et le changement de couleur est plus subtil que la lumière. Mais c’est toujours un changement de couleur, et c’est toujours quelque chose d’inattendu. Et vous le remarquez aux réactions des gens ici, ce n’est pas nécessairement quelque chose à quoi vous vous attendez. Donc, nous commençons ces conversations maintenant et nous devons les poursuivre », a-t-elle conclu.

C’est la nouvelle BMW iX Flow E-Ink, une BMW avec une technologie futuriste qui lui permet de changer de couleur sur demande.

