Qui veut absolument la guerre en Ukraine ? Sommes-nous à l’aube d’une troisième guerre mondiale ?

Time : 10 mn 07 / [1/3]

Le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky tenaient une conférence de presse ce 8 février à l’issue de leur rencontre. Karine Bechet-Golovko, professeur invité à l’université d’Etat de Moscou, a été particulièrement étonnée du temps de parole « déséquilibré » entre les deux hommes, le président ukrainien ayant peu parlé contrairement à Emmanuel Macron.

Notre invitée se montre également surprise par la glorification par le président français des soldats morts sur le front de la « guerre civile » ukrainienne de 2014.

Time : 21 mn 04 / [2/3]

Synopsis video 2 :

Une guerre d’ampleur mondiale se prépare-t-elle aux confins de la Russie et de l’Ukraine ? En tout cas, c’est ce que laisse entendre l’exécutif américain, Joe Biden en tête. Si on l’écoute, les choses sont claires : la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, veut envahir son voisin de l’Ouest.

Qui faut-il croire ?

La première victime d’une guerre, c’est toujours la vérité, comme l’affirme cette citation attribuée à l’écrivain Rudyard Kipling. Une chose est sûre : aux Etats-Unis, les manipulations de guerre sont déjà à l’œuvre. C’est ce qui ressort d’un article de fond publié sur le site « Le vent se lève » par @politicoboyTX, ingénieur et journaliste spécialisé dans les questions de politique américaine.

Nous avons voulu lui donner la parole.

Time : 13 mn 43 / [3/3]

Sommaire :

00:00 – 00:47 : Une recrudescence des tensions entre l’Ukraine et la Russie.

00:55 – 1:30 : Que souhaite la Russie ?

01:31 – 02:56 : Des demandes raisonnables ?

02:57 – 03:59 : La Russie, un pays indispensable à l’Europe ?

04:00 – 04:29 : Les volontés de Vladimir Poutine.

04:30 – 06:09 : La crise Ukrainienne, le point d’orgue des clivages pro-russe et pro-europe.

06:10 – 08:04 : Deux régions au cœur des tensions russo-ukrainiennes.

08:05 – 11:17 : Pourquoi envahir le Donbass en 2022 ?

11:18 – 11:39 : Une invasion Russe plus proche que jamais ?

11:57 – 12:38 : Notre lettre d’investissement.

12:39 – 13:19 : Sommes-nous à l’aube d’une guerre mondiale ?

Synopsis vidéo 3 :

Ayant acquis son indépendance suite à la dissolution de l’Union Soviétique en 1991, l’Ukraine entretient depuis des rapports difficiles avec son voisin Russe notamment en raison de ses liens étroits avec les États-Unis et l’Union Européenne.

En 2014, suite au renversement du pouvoir pro-russe en Ukraine avec l’aide de Washington, le pays de Vladimir Poutine annexe la Crimée. Mais la Russie ne souhaite pas s’arrêter là. Pour protéger la Crimée, Vladimir Poutine désire désormais annexer la région du Donbass.

Les tensions entre les deux frères ennemis se sont ainsi accentuées ces dernières semaines. En cause : la Russie a déployé plus de 100 000 militaires aux frontières de l’Ukraine et le risque de recrudescence d’un conflit n’a jamais été aussi proche.

Au cœur de ces tensions : l’OTAN, l’organisation du traité de l’Atlantique Nord, créé en 1949. La Russie souhaite revenir à la configuration de 1997 qui consiste à exclure 14 pays frontaliers à Vladimir Poutine. Or, les États-Unis et l’Union Européenne militent pour une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN pour ainsi contrôler la Russie.

Les discours s’opposent mais une confrontation directe avec le pays de Vladimir Poutine serait-elle judicieuse ?

D’un côté, la Russie est une grande puissance militaire, ayant énormément investi dans l’arsenal nucléaire, et pouvant rivaliser avec l’armée américaine, protectrice de l’Europe. De l’autre, la Russie est un allié économique important en étant le principal fournisseur d’énergie pour de nombreux pays européens dont l’Allemagne.

Entre intérêts commerciaux et militaires, plongez au cœur d’un conflit en sursis où tant de questions subsistent.

Vidéo :

[1] «Une conférence assez surréaliste» : retour sur la rencontre entre Macron et Zelensky – RT France / YouTube

[2] QUI VEUT ABSOLUMENT LA GUERRE EN UKRAINE ? – Le Média / YouTube

[3] Sommes-nous à l’aube d’une troisième guerre mondiale ? – Grand Angle / YouTube

Photo :

Pour illustration