Mexique : des centaines d’oiseaux migrateurs meurent mystérieusement en plein vol et s’effondrent dans la région du Chihuahua

Une vidéo de sécurité montre une nuée d’oiseaux mystérieusement morts en plein vol, tombant soudainement dans la région du Chihuahua, au nord du Mexique.

La police locale a signalé que près d’une centaine de carouge à tête jaune – qui migrent du nord du Canada vers le Mexique pour l’hiver – étaient morts.

Une caméra de vidéo-surveillance a filmé des centaines d’oiseaux tomber brutalement au sol, certains morts, le 7 février dernier dans la région du Chihuahua au Mexique. Un phénomène étrange que les autorités locales ne s’expliquent pas.

La ville de Cuauhtémoc, dans l’État de Chihuahua au Mexique, a été le théâtre d’un événement insolite. D’impressionnantes images d’une caméra de surveillance montrent la chute soudaine de milliers d’oiseaux. La vidéo, tournée dans la matinée du 7 février, a été récemment diffusée et fait depuis le tour des réseaux sociaux, donnant naissance à toutes sortes d’hypothèses.

On y voit une rue déserte soudainement envahie par une masse sombre tombant à pic. Ce qui pourrait être confondu un court instant avec une nuée d’insectes se révèle être un groupe d’oiseaux de couleur sombre. Si la plupart redécolle aussitôt, des centaines restent au sol, morts. Frappés de stupeur, les riverains ont immédiatement averti les autorités, rapportent les médias locaux.

Autopsie

Les oiseaux ont été identifiés comme étant des carouges à tête jaune, un type d’oiseau migrateur d’Amérique du Nord qui passe habituellement l’hiver dans le nord du Mexique, explique le média ABC Noticias. Un vétérinaire s’est rendu sur les lieux pour tenter d’élucider le mystère. D’après lui, les volatiles pourraient avoir subi une surcharge de câbles électriques ou inhalé des fumées toxiques provenant d’un bâtiment à proximité. Les résultats de l’autopsie n’avaient pas encore été révélés.

Les images, aussi surréalistes que violentes, ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Cela se produit lorsqu’un gros vol se pose sur une ligne électrique, les oiseaux sont tellement nombreux qu’ils provoquent un court-circuit et meurent électrocutés », affirme un internaute sur Facebook. D’autres avancent d’autres pistes, accusant le réseau 5G d’être à l’origine d’une telle hécatombe.

Jusqu’à présent, ni le gouvernement de Chihuahua ni les autorités environnementales ne se sont exprimés sur les circonstances de l’incident.

