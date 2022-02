A l’intérieur du plus grand porte-conteneur du monde !

Time : 9 mn 56 / [1/1]

Tous les jours, alors que nous avons l’habitude d’aller au supermarché, nous achetons des marchandises et des produits du monde entier sans penser au chemin qu’ils ont parcouru depuis le fabricant jusqu’à ce rayon.

Et pourtant, tout ce qui nous entoure – des bananes et des oranges sur notre table au smartphone dans notre poche et à la voiture sur le parking – n’est pas cultivé ou fabriqué dans la rue voisine.

Pour nous servir, ces choses sont venues de loin, de l’autre côté des mers et des océans.

Il est loin le temps où les produits d’outre-mer étaient si chers que seuls les très riches pouvaient se les offrir.

Aujourd’hui, des milliards de tonnes de marchandises traversent chaque année les mers et les océans le long des principales routes commerciales.

Le moyen de transport le plus important pour le commerce mondial est le porte-conteneurs, véritable merveille de l’ingénierie moderne.

Un porte-conteneurs ou porte-conteneur est un navire destiné au transport de conteneurs à l’exclusion de tout autre type de conditionnement de marchandises.

Apparu dans les années 1970, le porte-conteneurs est maintenant le principal mode de fret maritime dans les ports de commerce. Il fait partie intégrante du commerce mondial.

La taille sans cesse croissante de ces navires crée de nombreux problèmes architecturaux et portuaires (sans oublier la pollution / ndlr).

Le mot « porte-conteneurs » est une traduction directe de l’anglais « container carrier », qui est devenu plus tard « container ship ». Il existait l’appellation « navires porte-cadres » dans les années 1960, maintenant désuète. Ils sont souvent abrégés en PC, et surnommés « porte-boîtes ».

Dans le transport maritime, on trouve les abréviations « UCC » pour « Universal Container Carrier » (porte-conteneurs universel, les plus courants) et « FCC » pour « Fully Cellular Containership » (porte-conteneurs à cellules, utilisées pour guider les conteneurs lors du chargement ; cas des plus grands).

