Nouvelle-Zélande : interdiction de la cigarette à vie pour toutes personnes nées après 2008

Time : 2 mn 11 / [1/1]

Le pays veut devenir non-fumeur et compte restreindre la vente de tabac progressivement. L’achat de cigarettes est actuellement interdit aux moins de 18 ans. À partir de 2027, cet âge limite augmentera d’un an tous les ans.

La Nouvelle-Zélande a décidé de prendre une décision drastique dans sa campagne de lutte contre le tabagisme. Si la cigarette est déjà interdite aux moins de 18 ans, les autorités néo-zélandaises prévoient d’élever progressivement l’âge légal pour acheter du tabac, et ce, à partir de 2027.

Le gouvernement néo-zélandais a déjà des règles strictes en ce qui concerne le tabagisme, et il a été décidé que ces règles seront encore raffermies à l’avenir. La Nouvelle-Zélande prévoit notamment de relever l’âge légal pour fumer d’un an chaque année à partir de 2027. Elle prévoit également d’interdire complètement le tabagisme pour toute personne née après 2008.

« Les personnes âgées de 14 ans lorsque la loi entrera en vigueur ne pourront jamais acheter légalement du tabac », a également ajouté Ayesha Verrall, la ministre associée de la Santé, dans un communiqué [1] annonçant le projet de loi qui sera présenté cette année.

En plus d’agir sur les potentiels fumeurs, la loi va également intervenir auprès des commerçants. La nouvelle loi prévoit en effet de réduire le nombre de magasins pouvant vendre du tabac à partir de 2024. Selon la proposition de loi, le nombre de magasins autorisés à vendre des cigarettes devrait passer d’environ 8 000 à moins de 500. Elle interdira également la vente de produits dont la norme dépasse la nouvelle limite de niveau de nicotine autorisé pour le tabac à fumer, et ce, à partir de 2025. Notons que toutes ces nouvelles règlementations sont une extension du plan d’action Smokefree 2025 qui a pour objectif de réduire le nombre de fumeurs en Nouvelle-Zélande à moins de 5 % de la population d’ici 2025.

Le fabricant de tabac British American Tobacco New Zealand a pour sa part estimé que ces mesures étaient « non testées, infondées et sans aucune preuve scientifique de leur efficacité ». « Les conséquences sont en fait une interdiction progressive, qui ne fait que pousser à la vente (de tabac) au marché noir », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le groupe de pression « Action on Smoking and Health » (ASH) a salué ces annonces. « Cet ensemble de mesures complémentaires sera envié par les pays qui luttent contre la mort et la misère causées par le tabac fumé », a déclaré Robert Beaglehole, président de l’ASH. « Nous serons à la pointe de la lutte antitabac dans le monde », a-t-il souligné.

Si les autorités néo-zélandaises luttent aussi âprement contre le tabagisme, c’est parce que ce phénomène fait encore 5 000 morts par an dans le pays. Selon la ministre Ayesha Verrall, le tabagisme constitue également la première cause de décès évitable de la Nouvelle-Zélande.

Le gouvernement néo-zélandais veut moins de 5 % de fumeurs quotidiens d’ici 2025.

Source :

https://dailygeekshow.com/nouvelle-zelande-tabac/

https://futurism.com/neoscope/new-zealand-banning-tobacco-born-2008

https://www.huffingtonpost.fr/entry/en-nouvelle-zelande-interdiction-de-la-cigarette-a-vie-pour-les-personnes-nees-apres-2008_fr_61b20edae4b089ee1c3082cd

Article :

Gabrielle Andriamanjatoson / Dailygeekshow / Futurism

Le HuffPost avec AFP

Référence :

[1] https://www.beehive.govt.nz/release/historic-step-towards-smokefree-future

Vidéo :

[1] La Nouvelle-Zélande va interdire la vente de cigarettes aux générations nées après 2008 – BFMTV / Dailymotion

Photo :

Pour illustration