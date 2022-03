« Le projet macroniste, c’est la propagande et la censure » – Alexis Poulin, journaliste et éditorialiste

Time : 1 h 01 / [1/1]

Auteur(s) : FranceSoir

Co-fondateur du Monde Moderne, entrepreneur dans le secteur des médias, Alexis Poulin a travaillé pour de nombreuses institutions publiques. Expert en affaires européennes, il est régulièrement invité dans des médias audiovisuels tels que France 24, France Info, ou Arte.

L’interdiction de la chaîne russe RT en France, sur laquelle il officiait comme éditorialiste, nous a conduit à l’inviter pour un « Entretien essentiel » :

Qu’est-ce qu’une information ?

Comment est-elle traitée ?

Quel est le travail d’un journaliste ?

Comment les médias sont-ils orientés ?

Autant de questions évoquées avec un esprit libre.

Si la désinformation existe, Alexis Poulin nous explique aussi la « mal-information », qu’il combat : les informations importantes manquantes, volontairement cachées par des médias qui choisissent de les taire.

Sur l’évolution du journalisme, Alexis Poulin pose un regard sévère, alors que la majorité de la presse a cessé depuis longtemps d’être un quatrième pouvoir. Pour preuve, aucune des affaires récentes comme l’affaire Benalla ou l’affaire Ferrand, n’ont véritablement bouleversé le récit médiatique idyllique sur l’action politique du président Macron, qui depuis le début de son mandat a choisi de placer l’information sous contrôle.

Dès lors, tout était possible, et la fermeture d’RT France n’est que le résultat de « la propagande et la censure voulue » par le président de la République.

Pluralisme, fabrique de l’opinion, collusion avec le politique : l’entretien esssentiel, avec le journaliste Alexis Poulin.

A propos de Alexis Poulin :

Il est journaliste et chef d’entreprise dans le secteur des médias.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans les médias, les relations internationales et les affaires publiques, il a travaillé au sein d’entreprises de conseil et d’ONG.

Expert en affaires européennes, il travaille entre Paris et Bruxelles. Alexis Poulin intervient sur les questions de politiques européennes et de politiques internationales.

Il est co-fondateur du media en ligne LeMondeModerne.media. Il tient également une tribune dans le Huffington Post, et intervient comme chroniqueur sur Arte, France 24, France Info, EuroNews, RCF radio, BFM TV, RCF, RT France, le Media…

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/alexis-poulin

[1] « Le projet macroniste, c’est la propagande et la censure » Alexis Poulin – France Soir / YouTube

Pour illustration