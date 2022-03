Poutine, Ukraine, Résistance Africaine : Kémi Séba

Time : 1 h 40 / [1/1]

Kémi Séba est l’invité d’Éric Morillot dans Les Incorrectibles.

A propos de Kémi Séba :

Né à Strasbourg de parents béninois naturalisés français, Kémi Seba est issu d’une famille noire aisée (son père est médecin).

De son vrai nom Stellio (Stélio) Gilles Robert Capo Chichi, est un activiste anticolonialiste, et chroniqueur politique de télévision en Afrique. Chef d’entreprise et essayiste franco-béninois.

Le combat de Kémi Séba, depuis 20 ans est de soutenir l’indépendance totale de l’Afrique, mais aussi plus globalement le devoir des peuples de disposer d’eux-mêmes.

