Résumé SOTT – Février 2022 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 19 mn 15 [Vostvfr] / [1/1]

Traduction rapprochée :

De la neige abondante, de la pluie verglaçante et de la glace ont frappé une grande partie du centre, de l’est et du sud des États-Unis ce mois-ci. Des centaines de milliers de personnes ont subi des pannes de courant et 5 200 vols ont été annulés.

Le Brésil a été frappé par une quantité de pluie sans précédent en février, affectant des millions de personnes . Des coulées de boue et des inondations ont frappé la ville de Petropolis, tuant au moins 152 personnes , inondant les rivières de Rondônia, déplaçant des milliers de personnes et les routes se sont transformées en rivières à Umuarama.

Un front froid a apporté de fortes pluies et des vents violents sur Haïti et la République dominicaine. La pluie est tombée pendant 36 heures, et plusieurs rivières ont rompu leur lit. Près de 3 444 maisons ont été touchées et 2 500 familles ont été déplacées.

Certaines parties de Quito, en Équateur, ont été dévastées par les pluies les plus fortes en près de 20 ans. Il est tombé 40 fois plus de pluie que prévu par les prévisions. Le déluge a déclenché un glissement de terrain qui a détruit des maisons, emporté des dizaines de véhicules et fait 24 morts.

Au moins 20 personnes sont mortes et plus de 55 000 autres ont été déplacées après le passage du cyclone Batsirai sur la côte est de Madagascar. Les inondations généralisées ont endommagé la route principale reliant les régions nord et sud de l’île, détruit 8 000 maisons et déplacé 131 000 personnes.

La tempête Eunice a fait des ravages à travers le Royaume-Uni avec des vents de 196 km/h (122 miles par heure) qui ont déraciné des arbres, soufflé des toits et détruit des lignes électriques. Elle est maintenant considérée comme la tempête la plus violente de l’histoire de l’Angleterre.

Eunice a causé quatre décès aux Pays-Bas, deux au Royaume-Uni, deux en Belgique et un en Irlande.

Plus tard ce mois-ci, la tempête Franklin a provoqué de fortes inondations dans le nord du Royaume-Uni, provoquant l’évacuation de milliers de personnes.

En Argentine, des incendies incontrôlables ont ravagé près de 800 000 hectares de la province de Corrientes, soit 9 % de la superficie de la province. Les incendies ont gravement affecté la faune de la région.

Un tremblement de terre puissant et peu profond a secoué vendredi l’île indonésienne de Sumatra. La secousse a endommagé des bâtiments, tué sept personnes et en a blessé 85. Plus de 5 000 personnes ont fui leurs maisons vers des abris temporaires.

Original :

Heavy snow, freezing rain, and ice hit much of the Central, Eastern, and Southern U.S. this month. Hundreds of thousands suffered power outages, and 5,200 flights got canceled.

Brazil was hit by an unprecedented amount of rain during February, affecting millions. Mudslides and floods hit the city of Petropolis killing at least 152, flooding rivers in Rondônia displaced thousands, and roads turned into rivers in Umuarama.

A cold front brought heavy rain and strong winds to Haiti and Dominican Republic. Rain fell for 36 hours, and several rivers have broken their banks. Nearly 3,444 homes were affected, and 2,500 families were displaced.

Parts of Quito, Ecuador, were devastated by the heaviest rain in almost 20 years. 40 times more rain fell than predicted by the forecasts. The deluge triggered a landslide that destroyed houses, carried away dozens of vehicles, and claimed 24 lives.

At least 20 people died, and more than 55,000 others were displaced after Cyclone Batsirai slammed into the eastern coast of Madagascar. The widespread floods damaged the main road linking the north and south areas of the island, destroyed 8000 houses, and displaced 131,000 people.

Storm Eunice wreaked havoc across the UK with 122 miles per hour winds that uprooted trees, blown-off roofs, and knocked out power lines. It is now considered the strongest storm in the history of England.

Eunice caused four deaths in the Netherlands, two in the UK, two in Belgium, and one in Ireland.

Later this month, Storm Franklin caused heavy floods in the northern UK, triggering the evacuation of thousands of people.

In Argentina, wildfires out of control have scorched almost 800,000 hectares of the province of Corrientes, 9% of the province’s area. The fires have acutely affected wildlife in the area.

A strong and shallow earthquake shook Indonesia’s Sumatra island on Friday. The tremor damaged buildings, killed seven people and injured 85. More than 5,000 people fled their homes to temporary shelters.

Article :

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] SoTT Earth Changes Summary February 2022 – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration