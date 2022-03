Un Français combat au Dombass – Michel Collon avec Erwan Castel, ancien officier français

Time : 1 h 09 / [1/2]

Et si la guerre d’Ukraine n’avait pas commencé le 24 février 2022, mais huit ans plus tôt ?

Dans ce nouveau numéro, Michel Collon reçoit Erwan Castel, un ancien soldat français parti combattre les milices néofascistes dans le Donbass en 2015.

Un témoignage éclairant sur une partie trop peu évoquée du conflit.

Bonus…

Time : 8 mn 28 / [2/2]

Une nouvelle mise au point concernant la réalité des civils pris en otage dans les villes du Donbass et de l’Ukraine assiégées ; et à qui, des Russes ou des ukrainiens, profite les refus de les exfiltrer des combats et bombardements.

« Le plus grand travail, pour moi la guerre la plus importante, est une guerre qui se mène sur le terrain de l’information. »

Erwan Castel, ancien officier français

A propos de Michel Collon :

Michel Collon est un journaliste, écrivain et historien belge.

Il a commencé sa carrière à l’hebdomadaire belge « Solidaire ».

Il a poursuivi son travail de manière indépendante à travers livres, films et un site Internet avec une newsletter hebdomadaire diffusée à 100 000 abonnés.

Il a organisé des déploiements d’observateurs civils en Yougoslavie et en Irak.

Il a participé à la conférence « anti-impérialiste » « Axis for Peace », organisée en 2005 par le « Réseau Voltaire ».

A propos de Erwan Castel :

Officier parachutiste français, Erwan Castel a décidé de rejoindre la rébellion du Donbass s’opposant à l’opération militaire lancée contre sa population russe en 2014 par les putschistes du Maïdan.

Engagé début février 2015 dans l’armée de la République Populaire de Donetsk, il a servi sur les fronts de Debalsevo, Marinka, Dokuchaievsk, Donetsk avant de devenir volontaire en 2017 dans la Brigade internationale Piatnashka et servir sur le front de Yasinovataya.

Luttant contre la marchandisation du vivant engagée par une ploutocratie mondialiste amorale et criminelle, Erwan Castel inscrit ses principes et ses actes dans l’idéal d’une « révolution conservatrice » défendant la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Source :

http://alawata-rebellion.blogspot.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Régiment_Azov

Pour suivre Michel Collon :

Site : https://www.investigaction.net/fr

Facebook : https://www.facebook.com/InvestigAction/

Twitter : https://twitter.com/Investigaction

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChq7IIJgKBr5cElD44Q6PlA

Vidéo :

[1] UN FRANÇAIS COMBAT AU DONBASS – MICHEL MIDI AVEC ERWAN CASTEL – Investig’Action / YouTube

[2] Civils pris en otage dans les villes – Erwan Castel / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment de Michel Collon :

Les 7 médiamensonges – Michel Collon

L’état du monde 2018 – Michel Collon [Vidéo]

Intervention de Michel Collon à l’Unesco [Vidéo]

Coronavirus : Chiffres faussés, retards coupables… – Michel Collon [Vidéo]

Ukraine : Prudence avec les News… Infox et Censure – Michel Collon – MAJ

Ukraine : « l’ogre Russe » est-il fou ? La guerre du gaz pour la domination mondiale – Michel Collon

Médiamensonges : Pourquoi les États-Unis veulent-ils couper la Russie de l’Europe ? – Michel Collon

Première Guerre mondiale : « On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels. » [Vidéo]