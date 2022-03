Guerre Russie-Ukraine : quand les médias relaient n’importe quoi ! – Vincent Lapierre, journaliste/reporter

Time : 6 mn 12 / [1/1]

Guerre et information ne font pas bon ménage. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine vient d’entamer son dix-huitième jour, les informations qui nous parviennent sur le conflit restent souvent floues et les propagandes sont en marche.

Vincent Lapierre prodigue dans cette vidéo un conseil simple pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation.

« Les plus grands triomphes, en matière de propagande, ont été accomplis, non pas en faisant quelque chose, mais en s’abstenant de faire. Grande est la vérité, mais plus grand encore, du point de vue pratique, est le silence au sujet de la vérité. »

« Le meilleur des mondes » (1932) de Aldous Huxley (1894-1963), écrivain, romancier et philosophe britannique.

« Le contrôle de la pensée est plus important pour les gouvernements libres et populaires que pour les États despotiques et militaires. La logique est simple : un État despotique peut contrôler ses ennemis domestiques par la force, mais à mesure que l’État perd cette arme, d’autres appareils sont nécessaires pour empêcher les masses ignorantes d’interférer avec les affaires publiques, qui ne sont pas leur affaire. Le public doit être observateur, non pas participant, il doit consommer des idéologies ainsi que des produits. »

« Force and Opinion », Z Magazine, Noam Chomsky, linguiste américain, professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology de 1955 à 2017, il fonde la linguistique générative.

« Il n’existe aucune autre société où les classes instruites sont si efficacement endoctrinées et contrôlées par un système subtil de propagande – un système privé comprenant des médias, des magazines d’opinion intellectuelle et la participation des tranches de la population les plus instruites. Ces personnes devraient être appelées “Commissars”, car il s’agit de leur fonction essentielle : mettre en place et maintenir un système de doctrines et de croyances qui minent la pensée indépendante et empêchent une bonne compréhension et une bonne analyse des institutions, des politiques et des problèmes nationaux et internationaux. »

« Media Control », Noam Chomsky, linguiste américain, professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology de 1955 à 2017, il fonde la linguistique générative.

Mais pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, se sont Russia Today (RT) et Sputnik qui usent de propagandes :

« Nous développons des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe », a indiqué la présidente, le 27 février 2022.

