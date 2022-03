Ukraine : les oligarques et vendeurs d’armes derrière la guerre – Marc Eichinger, agent de renseignement

Time : 41 mn 50 / [1/1]

« Nous sommes ensevelis sous le poids de l’information qui est confondu avec la connaissance, la quantité est confondue avec l’abondance et la richesse avec le bonheur. Nous sommes des singes avec de l’argent et des armes. »

C’est par ces quelques lignes du chanteur Tom Waits que Marc Eichinger place en exergue de son livre « Jeux de guerre » qui vient de sortir chez Massot éditions que démarre cette conversation entre l’auteur et Denis Robert.

Une fois n’est pas coutume, l’entretien est scandé par des questions tournant toutes autour des causes et des perspectives du conflit ukrainien. Les vérités de l’agent de renseignement Eichinger ne sont pas souvent politiquement correctes. Raison de plus pour l’écouter….

A propos de Marc Eichinger :

Il est agent secret et lanceur d’alerte français. Il réalise son service militaire dans les forces de gendarmerie mobile.

Expert reconnu en finance internationale devenu agent de renseignement, il a mis ses compétences au service de diverses autorités.

Après le 11 septembre 2001, il voyage dans divers théâtres d’opérations militaires et travaille pour la DGSE. Depuis 2004, il dirige sa société d’enquêtes et de sécurité, APIC (Assistance Petroleum International Capital).

En 2006, il enquête sur le détournement des fonds étrangers consacrés à la reconstruction de l’Irak, vivant dans une ancienne forteresse de Saddam Hussein. Il se présente alors comme un investisseur français domicilié en Suisse. En 2010, il affirme dans un rapport que l’achat par Areva de mines d’uranium est surfacturé et constitue une fraude. À la suite, entre autres, de ces révélations, Areva est démantelée en 2016.

Il affirme avoir passé 7 ans au Niger, de 2013 à 2020, à travailler sur la sécurité d’une installation pétrolière. Des révélations contenues dans son livre, « Jeux de guerre » (2022), ont provoqué l’ouverture d’une information judiciaire.

Marc Eichinger intervient régulièrement dans les médias, notamment pour parler des affaires financières sur lesquelles il a enquêté.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Eichinger

https://www.blast-info.fr/articles/2022/ukraine-les-oligarques-et-vendeurs-darmes-derriere-la-guerre-eR6jpZvGRWue3T90IOTBcg

Article :

Denis Robert, spécialiste du journalisme d’enquête / BLAST

BLAST, Le souffle de l’info :

Le site : https://www.blast-info.fr/

Twitter : https://twitter.com/blast_france

Facebook : https://www.facebook.com/blastofficiel

Instagram : https://www.instagram.com/blastofficiel/

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC__xRB5L4toU9yYawt_lIKg

Vidéo :

[1] UKRAINE : LES OLIGARQUES ET VENDEURS D’ARMES DERRIÈRE LA GUERRE – BLAST, Le souffle de l’info / YouTube

Photo :

Pour illustration