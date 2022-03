L’avocate Virginie de Araujo-Recchia, du collectif d’avocats du « Grand Jury » mis en place par Reiner Fuellmich, arrêtée et placée en garde à vue

Virginie de Araujo-Recchia, avocate au barreau de Paris, a fait l’objet d’une arrestation tôt ce matin à son domicile et a été placée en garde à vue, apprenait-on tôt ce matin.

À l’heure actuelle, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas connus.

Un communiqué a circulé…

Aujourd’hui, Me Virginie de Araujo Recchia, admirable défenseur des droits et libertés participant donc aux travaux du Jury citoyen avec Reiner Fuellmich a été raflée chez elle ce matin à l’aube devant ses enfants. Nul ne sait actuellement où elle se trouve ! Embarquer une personne à discrétion sans dire où elle est emmenée est une violation gravissime des droits fondamentaux. ATV

Rappelons que Me de Araujo-Recchia avait déposé plusieurs plaintes contre X visant les directeurs de publication des médias, ou contre les membres de la commission mixte paritaire ayant validé le Pass vaccinal, et qu’elle faisait partie du collectif d’avocats du « Grand Jury » mis en place par Reiner Fuellmich.

Il y a un an, elle avait osé déclarer :

« On empêche les gens de travailler, on empêche les gens d’avoir une vie sociale, on isole les personnes depuis plusieurs mois, après leur avoir fait croire que tout irait mieux en portant le masque. » Ce qui n’a pas dû arranger ses relations avec l’État.