L’hyperinflation structurelle simplifiée – Dmitry Orlov

L’ère de la rareté des ressources, contre laquelle des personnes intelligentes nous ont mis en garde depuis plus de 30 ans, est enfin arrivée. Pour confirmer cette observation fortuite, il suffit de se rendre dans une station-service ou de jeter un coup d’œil à sa facture d’électricité et de constater que les prix ont quelque peu augmenté. Le terme « quelque peu » peut sembler facétieux car un doublement du prix de l’énergie sur une période de quelques mois seulement est un peu un choc pour la plupart des gens. Mais j’ai choisi ce mot avec soin car ce que je veux explorer, c’est la possibilité certaine que, dans un avenir proche, les prix augmentent d’un tel ordre de grandeur, suivi d’une défaillance du marché, que les produits essentiels deviendront totalement indisponibles pour n’importe quelle somme d’argent.

Cela ne veut pas dire que les produits en question cesseront d’exister. L’argent ne cessera pas non plus d’exister : il y aura probablement plus d’argent que jamais. Cela ne veut pas dire non plus que les marchandises elles-mêmes changeront d’une manière ou d’une autre de forme ou de fonction. Ce qui sera transformé, c’est l’argent lui-même. Au lieu d’être une réserve de valeur et un moyen d’échange universellement reconnu et infiniment fongible, il deviendra un concept fracturé et conflictuel, lourd à utiliser, risqué à détenir et de plus en plus inutile.

Pour les personnes qui, tout au long de leur vie, ont été conditionnées à considérer l’argent comme le moyen de subsistance et la mesure de toutes choses et à penser que chaque chose doit avoir son prix (déterminé par la main invisible du marché libre), ce sera une transition des plus secouantes, psychologiquement perturbante – un Götterdämmerung – le crépuscule des dieux, ou du dieu, plus précisément du dieu Mammon. Il s’agit d’une interprétation romantique, et peut-être psychologiquement valable, mais une vision plus terre à terre, plus technique, est qu’il s’agit d’une nouvelle sorte d’inflation, que j’ai choisi de nommer « hyperinflation structurelle ». Elle partage de nombreuses caractéristiques avec la bonne vieille inflation normale à laquelle tout le monde devrait s’habituer maintenant, mais elle possède également des caractéristiques supplémentaires qui la rendent potentiellement dangereuse, en particulier pour les économistes libéraux, les banquiers d’affaires, les traders, les spéculateurs, les riches, les pauvres et (pour ne laisser personne de côté) tous les autres.

Le sujet de l’hyperinflation structurelle mériterait d’être traité dans un livre entier, un tome lourd rivalisant avec le Das Kapital de Karl Marx. Je ne peux pas le faire ici, et je vais donc plutôt esquisser les grandes lignes de ce brave nouveau monde et fournir quelques vignettes divertissantes tirées de l’actualité pour vous donner une meilleure idée.

Il était une fois (ou, plus précisément, aux États-Unis dans les années 1950) des ours qui vivaient dans des maisons, dormaient dans des lits et mangeaient du porridge dans des bols, et l’on a théorisé l’existence d’un certain état de choses que l’on a appelé l’économie Boucles d’Or – ni trop chaud, ni trop froid. Les banques prêtaient de l’argent à des taux d’intérêt, cet argent était investi dans des activités productives, ce qui entraînait une croissance économique, et la croissance économique rendait les revenus futurs plus importants que les revenus actuels, ce qui rendait ces prêts relativement moins importants au fil du temps et plus faciles à rembourser. Il y a toujours eu un peu de pression excessive sur les salaires – les maudits syndicats communistes y ont veillé – ce qui a entraîné une inflation des salaires et, à son tour, un peu trop d’argent dans l’économie par rapport aux produits qui pouvaient l’absorber, ce qui a produit une inflation des prix. Un peu d’inflation des salaires et des prix – autour de 2 % – a fini par être considéré comme inévitable et a même été appelé « le taux d’inflation optimal ». On y parvenait en ajustant le taux des fonds fédéraux, alias le taux préférentiel, que les banques utilisaient pour fixer les taux d’intérêt sur les prêts et les dépôts. Il existait également un « taux de chômage optimal » (alias « taux de chômage naturel ») qui permettait d’atteindre presque le plein emploi tout en maintenant les travailleurs suffisamment effrayés pour qu’ils ne demandent pas de salaires plus élevés.

Le paragraphe précédent est probablement le paragraphe le plus fastidieux et le plus ennuyeux que j’ai jamais écrit de toute ma vie. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle l’économie la science lugubre ; elle est vraiment lugubre, non pas dans le sens de morne, mélancolique ou lugubre, mais dans le sens de médiocre, bâclée et, dans l’ensemble, d’un tas de déchets pathétiques. Il n’y a jamais eu de Boucle d’Or ; il n’y a eu qu’une bande de capitalistes impitoyables et leurs esclavagistes qui, pendant un certain temps, ont trouvé opportun de soudoyer la classe ouvrière juste assez pour l’empêcher de se transformer en communiste et de les pendre tous aux lampadaires, étant donné qu’il y avait un paradis pour les travailleurs là-bas, appelé URSS, qui lançait des Spoutniks, libérait des colonies européennes à droite et à gauche et vivait généralement dans la joie. Les esclavagistes capitalistes sont même allés jusqu’à permettre à une classe moyenne de se développer pendant un certain temps. Puis, au cours des 30 années qui ont suivi la disparition de l’URSS et la disparition du fantôme du communisme, la classe moyenne a été systématiquement démantelée parce qu’il n’y a plus de nécessité politique pour elle.

Le modèle mental que les économistes voudraient nous faire croire réel représente l’économie comme une sorte de boîte noire magique qui fonctionne avec de l’argent. Le flux d’argent est contrôlé à l’aide de quelques boutons, dont la manipulation correcte produit la croissance économique, une faible inflation et le plein emploi. Si la croissance stagne ou si l’inflation devient trop faible, des mesures de stimulation sous forme de baisse des taux d’intérêt permettent de la relancer. Si la croissance est bonne, mais que le chômage est trop faible et l’inflation trop élevée, on dit que l’économie est en surchauffe et on augmente les taux d’intérêt pour y remédier. Si cela ne fonctionne pas, l’écran affiche les mots « Policy Error ! » et il est temps de remplacer le président de la Réserve fédérale par une nouvelle marionnette en viande fraîche. Et si cela ne fonctionne pas non plus, alors quoi ?

Que faire si la croissance reste faible et que le chômage reste élevé malgré de nombreuses années de taux d’intérêt pratiquement nuls, alors que l’inflation bat tous les records ? Et si le moindre geste dans le sens d’une hausse des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation fait s’évanouir toute l’économie et que les corps inertes des entreprises commencent à boucher les entrées des tribunaux de faillite ? Eh bien, il est peut-être temps de se procurer une nouvelle boîte noire, car celle-ci est clairement cassée. Les économistes occidentaux traditionnels ne seront pas d’une grande utilité ici ; tout ce qu’ils font, c’est se plaindre de la « stagflation », mais il n’y a pas de consensus entre eux sur ce qu’il faut faire et leur meilleur conseil semble être de ne rien faire et d’attendre que la situation se résolve d’elle-même avec le temps. Et si elle ne se résout pas avec le temps mais continue à s’aggraver, alors quoi ?

Alors, il serait peut-être temps pour les économistes d’arrêter de jouer avec leurs modèles cassés et de trouver de vrais emplois. Ceux-ci nécessiteraient une certaine reconversion. En particulier, il y a quelques nouvelles disciplines qu’ils devraient apprendre à connaître. Il en existe une importante, appelée « économie politique » : elle analyse la manière dont les règles sociales déterminent les résultats économiques. C’est un anathème pour les économistes occidentaux, car leur culte particulier les oblige à respecter un certain article de foi : une économie de marché libérale fondée sur des droits de propriété privée absolus et l’utilisation sans entrave du capital privé dans un régime économique mondialisé sans frontières ni intérêts nationaux est le seul choix possible. Tout le reste est traité à l’aide d’une variété d’épithètes péjoratives – socialiste, communiste, antidémocratique, autoritaire – et doit être détruit à l’aide de sanctions économiques ou, si celles-ci ne fonctionnent pas, de campagnes de bombardement. Et si les sanctions économiques ne fonctionnent pas et qu’une campagne de bombardement serait suicidaire (comme c’est le cas avec la Russie ou la Chine), alors quoi ?

Le processus de reconversion des économistes occidentaux serait compliqué par le fait que l’attention portée à l’économie politique les obligerait à prendre conscience de certaines réalités inconfortables. La plus importante d’entre elles est que les valeurs occidentales qu’ils vantent – droits de l’homme universels, caractère sacré de la propriété privée, libre circulation des capitaux et démocratie – sont loin d’être universelles ; en fait, elles sont réservées aux membres du club. Il est donc parfaitement possible d’imposer des sanctions économiques ou de bombarder quiconque ne leur plaît pas. Les centaines de milliers de Guatémaltèques, de Honduriens, de Salvadoriens, de Serbes, de Palestiniens, d’Irakiens, d’Afghans, de Libyens, de Syriens, de Yéménites et d’Ukrainiens morts ou déplacés n’ont aucune importance car ils ne sont pas membres du club des démocraties libérales et leurs vies ne comptent pas. De même, il est parfaitement acceptable de forcer de larges segments de sa propre population à subsister dans une pauvreté extrême tout en étant étroitement contrôlés par un État policier autoritaire et empêchés de subvenir à leurs propres besoins – parce que les pauvres ne comptent pas non plus. Toutes les commodités de la civilisation ne sont destinées qu’aux riches et à quelques-uns de leurs fidèles serviteurs ; le reste ne compte tout simplement pas – ou plutôt, il ne compte que comme ressource pour l’utilisation du capital privé.

En creusant un peu plus, il s’avère que la démocratie occidentale n’est pas du tout dirigée par le peuple (cela s’appelle le populisme et est considéré comme très mauvais) mais un gouvernement dominé par les intérêts du capital privé. À son tour, le marché libre n’est pas libre du tout mais est en fait un système gouvernemental occidental mis en place et géré par ce même gouvernement dominé par les intérêts du capital privé. Du point de vue de l’économie politique, la civilisation occidentale n’a rien à voir avec l’économie ; il s’agit en fait d’un système parasitaire qui impose une certaine hiérarchie mondiale.

La souveraineté est soigneusement rationnée et les nations qui tentent d’exercer leur souveraineté sans recevoir une dispense spéciale d’en haut sont sanctionnées et, si cela ne fonctionne pas, bombardées pour les soumettre.

Au sommet de la hiérarchie mondiale se trouvent les Anglos de la classe supérieure dont le fief est Washington, DC. J’aime les appeler « les majors anglais » parce qu’ils sont pour la plupart des Anglos de souche avec un peu de Juifs, et parce que leur compréhension de la réalité physique est à ce stade à peu près ce que l’on attend d’un major anglais dans une université de quatre ans. Juste en dessous d’eux se trouvent les Européens de l’Ouest, soumis mais aristocratiques ; viennent ensuite leurs vassaux d’Europe de l’Est, à l’exclusion expresse des Russes et des Biélorusses ; les Ukrainiens ont été inclus pendant un certain temps, mais uniquement comme chair à canon à jeter aux Russes. En récompense de leur abjecte obéissance, les Japonais, les Coréens du Sud et les Taïwanais occupent des positions quelque peu privilégiées parmi les masses opprimées de l’Est, dont l’utilité dans la vie est d’effectuer un travail semi-qualifié pour les sociétés multinationales occidentales. En bas de l’échelle, on trouve les Latino-Américains et les Africains. Cette hiérarchie n’a pas beaucoup changé depuis l’époque du « fardeau de l’homme blanc » de Rudyard Kipling. Une innovation relativement récente a été le remplacement du rang aristocratique par le rang financier. Elon Musk est une sorte d’archiduc nouveau style.

Une autre innovation concerne les méthodes d’exploitation. Alors que pendant la majeure partie des cinq siècles précédents de colonialisme occidental, les moyens étaient directement cinétiques par nature – invasion, occupation, pillage et viol, essentiellement – les dernières décennies ont vu une évolution vers une utilisation plus raffinée des moyens financiers et juridiques pour escroquer les masses entassées qui aspirent à respirer librement. L’accès au crédit international et la concession de licences de propriété intellectuelle en sont venus à jouer un rôle essentiel. Les seules transgressions qui ont récemment déclenché la destruction totale d’un pays étaient liées au refus de vendre du pétrole contre des dollars américains : ainsi, l’Irak d’abord, puis la Libye ont reçu le traitement « shock and awe » et sont devenus des États faillis.

Mais une répétition de cette situation n’est plus probable, car le monde entier est désormais pressé de se débarrasser de la domination du dollar. Les Saoudiens négocient actuellement avec la Chine pour commencer à lui vendre du pétrole en yuan au lieu de dollars ; la Russie, la Chine et l’Inde ont mis en place des échanges de devises pour éviter le dollar dans le commerce bilatéral ; d’autres nations observent attentivement, impatientes de commencer à éviter elles aussi le dollar américain. Quelque chose me dit que les Saoudiens ne vont pas être bombardés ou même sanctionnés ; au lieu de cela, les responsables américains vont continuer à supplier docilement les Saoudiens de leur fournir un peu plus de pétrole, s’il vous plaît, en échange de quantités toujours plus grandes de dollars américains sans valeur. Et si cela ne fonctionne pas, alors quoi ?

Que peuvent faire les États-Unis ?

Depuis plusieurs décennies maintenant, les États-Unis ont compté sur un terrain de jeu économique incliné en leur faveur et en sont devenus dépendants. Les États-Unis ont produit de la dette et l’ont utilisée pour acheter tout ce dont ils avaient besoin, creusant un déficit commercial important et permanent avec le reste du monde. Les États-Unis ont récemment gelé les actifs en dollars de la Russie, se mettant ainsi en défaut sur la partie de leur dette détenue par la Russie, lançant ainsi un avertissement au reste du monde : l’argent qu’ils gagnent en expédiant des produits aux États-Unis n’est pas sûr et peut être volé à tout moment et pour n’importe quelle raison. En réponse, le reste du monde réagit en réorganisant son commerce loin du dollar américain. Par le passé, les États-Unis pouvaient punir un tel comportement en envoyant un ou deux groupes de porte-avions et exiger la soumission du pays rebelle, mais aujourd’hui, un ou deux missiles hypersoniques russes peuvent couler un porte-avions sans laisser à quiconque la possibilité de comprendre ce qui s’est passé. À ce stade, il n’y a pas grand-chose qui puisse empêcher quiconque dans le monde de décider d’arrêter d’expédier des produits aux États-Unis en échange de la dette américaine nouvellement émise.

Ce serait un désastre pour les États-Unis, car ils sont extrêmement dépendants d’un large éventail d’importations. Si l’on prend l’exemple de la Russie, le pétrole russe ne représente qu’un faible pourcentage des importations américaines de brut, mais il s’agit d’un pourcentage très important car, sans lui, les raffineries américaines seraient incapables de produire du carburant pour l’aviation ou du diesel. La plupart du pétrole américain provient aujourd’hui de la fracturation et est un pétrole léger, utile uniquement pour la fabrication d’essence. Le pétrole lourd russe (Oural ou Mazut100) est ce qui permet aux avions de voler, aux camions de rouler et aux navires de naviguer aux États-Unis. La situation est encore plus grave avec l’uranium enrichi : La Russie possède et exploite environ la moitié de la capacité d’enrichissement de l’uranium dans le monde, alors que les États-Unis n’en possèdent aucune. Sans les exportations russes d’uranium enrichi, les centrales nucléaires aux États-Unis (et en France, qui est un fournisseur d’électricité essentiel pour ses voisins allemands) seraient obligées de fermer, ce qui serait catastrophique pour les réseaux électriques américains et européens. Étant donné que les États-Unis ont gelé 300 milliards de dollars de richesses souveraines russes détenues en dollars américains – ou, selon l’interprétation russe de ce qui s’est passé, les États-Unis ont fait défaut sur une partie de leur dette détenue par la Russie – qu’est-ce qui pourrait contraindre la Russie à continuer de vendre du pétrole ou de l’uranium contre des dollars ?

Certains signes indiquent qu’une compréhension de ces faits commence lentement à poindre chez les gens de Washington, DC, adeptes des sanctions. Tout d’abord, Biden a interdit l’importation de pétrole russe, déclarant essentiellement : « Je ne suis pas viré, je démissionne ! ». Ensuite, une mission de haut niveau a été envoyée au Venezuela pour parler à l’usurpateur Nicolas Maduro, contournant entièrement le président-non élu Juan Guaidó qui avait été récemment si favorisé par les Washingtoniens et leurs amis. L’objectif était de persuader le tyran Maduro de laisser le passé derrière lui et de laisser les États-Unis avoir une partie de son pétrole totalitaire. Le passé est multiple et varié : il y a la saisie de l’or du Venezuela stocké à Londres, le rachat illégal de la compagnie pétrolière nationale du Venezuela aux États-Unis, la pathétique petite invasion ratée par des mercenaires américains… Ce que la délégation américaine de haut niveau ne savait apparemment pas (étant plutôt typiquement mal informée), c’est qu’une grande partie de l’industrie pétrolière du Venezuela est à ce jour une concession de l’État russe : Rosneft a vendu ses intérêts vénézuéliens à une société d’État russe non identifiée en mars 2020. Après avoir été repoussés par le Venezuela, les Américains ont tenté leur chance avec l’Iran, promettant de rétablir l’accord sur le nucléaire iranien dont Trump s’est retiré avec tant de fureur, et on leur a dit de parler à celui qui négocie le processus de son rétablissement – et ce serait à nouveau la Russie. Ensuite, Biden a lancé des appels téléphoniques désespérés à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, auxquels leurs dirigeants respectifs ont refusé de répondre.

Ce niveau d’ineptie et d’impuissance extrêmes n’est pas propre à la gestion américaine de l’uranium ou du pétrole. Examinons brièvement le gaz naturel. D’une part, il y en a presque trop, maintenant que la plupart des puits de pétrole/gaz fracturés deviennent de moins en moins huileux et de plus en plus gazeux – une phase terminale dans tout le fiasco du fracturage. D’autre part, il y a une extrême pénurie de gazoducs et d’autres infrastructures pour acheminer ce gaz là où il est nécessaire. Il existe un certain nombre d’usines de liquéfaction du gaz naturel, mais certaines d’entre elles appartiennent à des intérêts étrangers (l’Inde en particulier) et ces propriétaires préfèrent que le gaz leur soit destiné plutôt qu’aux consommateurs américains. Et pour couronner le tout, il y a le Jones Act de 1920, qui rend illégal le commerce côtier (entre les ports américains) pour les navires non construits aux États-Unis, alors qu’ il n’y a aucun méthanier construit aux États-Unis. Ainsi, le Texas peut exporter du gaz, mais pas vers le Massachusetts, qui doit faire venir du GNL d’ailleurs en surenchérissant sur l’Europe et l’Asie. L’abrogation de la loi Jones serait une excellente idée, mais elle est loin d’être aussi populaire auprès des bailleurs de fonds des campagnes électorales que l’imposition de nouvelles sanctions à la Russie, ce qui devra donc attendre, peut-être pour toujours.

Laissez-moi expliquer cette situation en termes de jeu d’aventure

Vous êtes seul, errant dans une forêt sibérienne infiniment grande. Vous avez deux choix : errer jusqu’à ce que vous mouriez de faim et d’épuisement ou aller parler à l’ours russe. Pour parler à l’ours, vous devez descendre dans sa tanière, où l’ours se retourne, vous regarde et vous dit : « Eh bien, helloooooo ! ». Vous devez ensuite offrir à l’ours quelque chose qu’il veut en échange de quelque chose que vous voulez. Conseil : si vous offrez à l’ours des dollars ou des euros, même ceux qui viennent d’être imprimés, il vous arrache le visage ; la partie est terminée.

La question est la suivante : que pouvez-vous offrir d’autre à l’ours (si vous êtes les États-Unis ou l’Union européenne) ? La réponse courte est : pas grand-chose ! Pour en comprendre les raisons, nous devons remonter dans l’histoire et revoir très brièvement le processus de l’impérialisme occidental tel qu’il s’est déroulé au cours des cinq derniers siècles. C’est ici que nous quittons le domaine de l’économie politique pour entrer dans celui de l’économie physique, une autre discipline que les économistes occidentaux détestent absolument. Passons sur une myriade de détails, dont beaucoup peuvent être trouvés dans l’excellent livre de Jared Diamond, « Guns, Germs and Steel », et qui peuvent être résumés comme suit : « beaucoup d’armes en acier et le fameux manque d’hygiène de l’Europe occidentale, qui en a fait l’incubateur mondial des maladies infectieuses, lui ont permis de conquérir le monde » (ils ne se lavaient presque jamais, vous savez !), ce qui a rendu l’impérialisme occidental possible, c’est la fabrication de navires, d’armes, de tissus et bien d’autres choses encore. Ce que les empires récupéraient, c’était principalement des matières premières de toutes sortes : épices, minerais, teintures, céréales, tabac, sucre, coton, etc. La fabrication était effectuée dans le centre impérial, qui fut le premier à découvrir et à exploiter les combustibles fossiles. La Grande-Bretagne avait 20 ans d’avance sur tous les autres pays pour exploiter la puissance du charbon et de la vapeur, ce qui lui donnait presque deux siècles d’avance sur tous les autres.

Avance rapide de cinq siècles, et que voyons-nous ? La plupart des activités manufacturières sont réalisées dans les anciennes possessions coloniales, tandis que les fonctions du centre impérial ont été virtualisées et consistent désormais essentiellement en des services, notamment des services financiers et de nombreux types de médias numériques. Alors, qu’est-ce qu’un ancien empire vieillissant et décrépit peut offrir à l’ours russe qui ne l’incitera pas à… <bruit d’un visage qu’on arrache> ?

Pour vous donner des exemples précis, Microsoft, Adobe et Oracle, entre autres, ont annoncé qu’ils ne feraient plus affaire en Russie en raison de l’extermination en cours des nazis en Ukraine. Si les ours avaient des expressions faciales (ils n’en ont pas, ce qui rend difficile de savoir quand l’un d’eux est sur le point de vous arracher le visage), l’ours russe sourirait à cette nouvelle, car tous ces logiciels sont désormais gratuits pour lui : Microsoft et Adobe, qui fonctionnent sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, sont faciles à craquer (je les utilise depuis des années et je n’ai jamais payé pour les obtenir, car télécharger et installer une version russe craquée était tellement plus facile, et même moins cher). Oracle et d’autres logiciels de serveur d’entreprise fonctionnent derrière de nombreux pare-feu et continueront à fonctionner pendant des années (les logiciels ne s’usent jamais) tandis que les Russes organisent leur propre support technique local pour ces logiciels et finissent par les remplacer par leurs propres versions.

Voilà pour les logiciels. Mais qu’en est-il du matériel ?

Comme pour les logiciels, les entreprises de matériel informatique qui refusent de commercer avec la Russie perdent la protection de leurs brevets et la Russie fournira désormais ses propres pièces de rechange pour tous les équipements qu’elle a importés. Mais il y a des choses que la Russie ne peut pas produire elle-même. En particulier, les États-Unis et l’Union européenne ont l’intention de bloquer la capacité de la Russie à importer du matériel informatique avancé tel que les microprocesseurs. Premièrement, il existe une longue liste de pays qui ne seraient que trop heureux d’importer ces articles et de les réexporter en Russie pour une somme modique. Deuxièmement, les microprocesseurs modernes sont fabriqués à Taïwan à partir de composants provenant du monde entier. Certains n’ont que quelques sources. Par exemple, la moitié des tranches de saphir pour les fondations des microprocesseurs vient de Russie et la moitié du gaz néon pour les lasers utilisés dans les équipements de photolithographie vient d’Ukraine (qui, en raison du nettoyage russe en cours dans l’allée quatre, n’est plus exportatrice de rien, sauf de réfugiés). Ainsi, s’approcher de l’ours russe et lui dire : « Pas pour vous ! » doit être immédiatement suivi de : « …et pas pour moi non plus ! ».

Comme vous le voyez, l’économie physique est tout aussi intéressante que l’économie politique. Mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec la science légendaire de l’économie financière occidentale et l’hyperinflation structurelle en particulier ? À la lumière de ce qui précède, nous sommes maintenant en mesure d’essayer de répondre à cette question.

Milton Friedman a déclaré que : « l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire dans le sens où elle n’est et ne peut être produite que par une augmentation plus rapide de la quantité d’argent que de la production ». Mais puisque l’argent lui-même « est toujours et partout un phénomène monétaire », et que les quantités d’argent et de produits peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter, nous pouvons éliminer ces absurdités et simplifier cette citation en disant : « L’inflation, c’est quand il y a plus d’argent pour moins de produits. » Friedman était méchamment intelligent , vous voyez. La plupart des économistes le sont.

Maintenant, essayons de trouver une véritable explication à ce qui se passe. La plus facile à expliquer est l’inflation par hélicoptère. L’administration Biden a surtout arrêté l’économie à cause d’un certain rhume de cerveau à la mode inventé par Fauci et des chauves-souris qui ravageaient la planète. Pour compenser, Biden a commencé à distribuer de l’argent à gauche et à droite. Ainsi, nous avions plus d’argent qui courait après moins de produits, ce qui a provoqué une hausse des prix. En ce moment, la Réserve fédérale (tous des lecteurs avides de Milton Friedman, j’en suis sûr !) expérimente l’augmentation des taux d’intérêt afin de contrôler l’inflation. Cela entraînera la faillite de nombreuses entreprises américaines surendettées, l’arrêt de la production et le licenciement de leurs employés, ce qui signifie qu’il faudra davantage de monnaie d’hélicoptère, ce qui fera augmenter l’inflation. La Fed s’écriera alors : « Oh mon Dieu, qu’avons-nous fait ? » et ramènera les taux d’intérêt à zéro. La beauté de cet arrangement, c’est qu’ il est possible de répéter l’opération aussi souvent qu’on le souhaite.

Le deuxième type d’inflation est plus difficile à expliquer, je vais donc recourir à une astuce souvent employée dans les cours de science économique : utiliser une anecdote microéconomique pour expliquer un phénomène macroéconomique. Supposons que vous possédiez une entreprise qui fabrique du papier toilette et l’expédie aux États-Unis. Dans un contexte de faible inflation, il est absurde pour vous de stocker du papier toilette et d’attendre que les prix augmentent. Vous perdriez des revenus, et vos concurrents pourraient profiter de cette ouverture pour réduire votre part de marché. En revanche, dans des conditions d’inflation élevée, l’inflation fait plus que compenser le coût du stockage de la production invendue, ce qui lui confère une valeur supérieure à celle de l’argent, et il est parfaitement logique de laisser un navire rempli de papier toilette rester à l’ancre pendant quelques semaines au lieu de le décharger immédiatement. Imaginez maintenant que tout le monde fasse la même chose. Pensez-vous que cela pourrait expliquer pourquoi tous ces cargos restaient sans cesse au mouillage juste à côté de Los Angeles ? Encore une fois, c’est du réchauffé, du rincé et du répété.

Au fil du temps, l’inflation structurelle peut se transformer en hyperinflation structurelle : une situation dans laquelle les conditions du marché s’approchent asymptotiquement d’une singularité où une quantité infinie d’argent permet d’acheter exactement zéro produit. Cette situation n’est pas directement observable : il n’y aura plus personne pour l’observer, car d’ici là, les quelques économistes intelligents qui auront survécu auront trouvé un moyen de se nourrir sans argent, en utilisant directement la terre, l’eau, le soleil et un sac de pommes de terre.

Dmitry Orlov

A propos de Dmitry Orlov :

Dmitry Orlov est un ingénieur et écrivain russo-américain. Ses écrits ont pour sujet le déclin et l’effondrement économique, écologique et politique.

Il est né à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg). Il est arrivé aux États-Unis à l’âge de 12 ans. Il a un Bachelor of Science en informatique et un Master en linguistique appliquée. Par ses multiples visites dans son pays natal à la fin des années 1980 et au début des années 1990, il est témoin de l’effondrement de l’URSS.

En 2005 et 2006, Orlov écrit plusieurs articles comparant l’effondrement non-préparé des États-Unis et de l’URSS sur des sites internet liés au pic pétrolier. Son article « Closing the ‘Collapse Gap’: the USSR was better prepared for collapse than the US » devient très populaire sur EnergyBulletin.Net

« Lorsque l’on fait face à un effondrement économique, on doit arrêter de penser la richesse en termes d’argent »

Dmitry Orlov

Source :

https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Orlov_(writer)

https://lesakerfrancophone.fr/lhyperinflation-structurelle-en-toute-simplicite

https://cluborlov.wordpress.com/2022/03/18/structural-hyperinflation-made-easy/

Article :

Dmitry Orlov / Club Orlov

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone

Note :

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on nomme aujourd’hui : « collapsologie » c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des civilisations. Il vient d’être réédité aux éditions Cultures & Racines.

Il vient aussi de publier son dernier livre, The Arctic Fox Cometh.

Soutenez les efforts de Dmitry Orlov sur https://patreon.com/orlov ou https://subscribestar.com/orlov

Photo :

Pour illustration