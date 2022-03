Moto fantôme de l’A4 : Une Harley Davidson roule sans pilote pendant 6 kilomètres [REDIFF]

Time : 1 mn 31 / [1/2]

Une vidéo amateur montre une moto… sans motard filant sur l’autoroute A4 près de Paris.

Le 28 mai 2017, certains conducteurs assistent à une scène surréaliste sur l’A4, à hauteur de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en direction de Paris. Une moto roule seule sur l’autoroute, son pilote étant tombé lors d’un accident. La Harley Davidson de Joris parcourt six kilomètres avant d’arrêter sa course folle, sans percuter aucun véhicule.

Grâce à l’effet gyroscopique et à un formidable concours de circonstances, une Harley Davidson a pu effectivement circuler, sans conducteur, de Joinville-le-Pont jusqu’au quai de Bercy à Paris…

Commençons, tout d’abord, par un rappel des faits. Le 28 mai 2017, vers 20h, sur l’autoroute A4 entre Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) et Paris, plusieurs personnes assistent à une scène incroyable : une Harley Davidson blanche et noire roule tranquillement sur la file de gauche, près de la glissière de sécurité… mais aucun conducteur n’est là pour la piloter ! Un automobiliste a filmé cette « moto fantôme » qui a parcouru plusieurs kilomètres sans s’arrêter , et sa vidéo a fait le tour du Web suscitant la stupéfaction et parfois l’incrédulité. Est-ce un montage, une vidéo truquée ? La moto était-elle téléguidée ? Comment un deux-roues, sinon, pourrait-il circuler sans conducteur sur une distance aussi importante ?

« Une voiture est venue brusquement sur la droite et m’a embarqué »

Pas de canular ni de phénomène surnaturel, en réalité, mais un formidable concours de circonstances que Le Parisien a commencé à démystifier le 12 juin 2017 en retrouvant le propriétaire de la moto et en publiant son témoignage. Nous avons pu le joindre également, et Jeff G., 24 ans, nous a livré de nouvelles précisions concernant ce surprenant fait divers.

« Le soir du 28 mai », raconte le jeune homme originaire de Nogent-sur-Marne, « je roulais à 60 ou 70 km/h sur l’A4 quand une voiture qui se dirigeait vers l’A86, sur la file de droite, est revenue brusquement sur l’A4 et m’a embarqué. »

Accolé pendant une poignée de secondes avec cette voiture, Jeff G. a senti que sa « Street Bob » était en train de vaciller : « De peur qu’elle ne m’écrase, je l’ai lâchée et repoussée loin de moi en donnant une impulsion avec mes jambes. La moto a alors percuté le sol puis, prise par son élan, je l’ai vue se redresser et continuer à filer tout droit. »

« J’ai pensé qu’on me l’avait volée ! »

Jeff G. est blessé au bras et à la jambe mais il échappe fort heureusement au pire. L’automobiliste qui l’a renversé s’arrête pour lui porter secours et le conduire à l’hôpital. En partant, les deux hommes scrutent les abords de l’autoroute A4 pour repérer la Harley… mais ne voient rien. La moto semble s’être volatilisée ! « J’ai pensé qu’on me l’avait volée », confie le jeune motard en convalescence et se dit encore choqué par ce qu’il lui est arrivé.

Deux jours après l’accident, c’était toutefois le soulagement : « La police de l’autoroute m’a montré la vidéo qui faisait déjà le buzz sur les réseaux sociaux, puis elle m’a informé que leurs collègues parisiens avaient retrouvé ma moto… quai de Bercy ! » Elle n’avait donc pas été volée mais avait continué sa course sur près de 9 kilomètres … « Je me suis alors rendu chez un garage Harley pour raconter mon histoire, poursuit Jeff G. : les mécaniciens m’ont dit qu’une moto, à la suite d’une chute, pouvait continuer à rouler sur 500 ou 600 mètres mais pas sur plusieurs kilomètres. En tout cas, ils n’avaient jamais rien entendu de pareil. »

La moto s’est maintenue grâce à l’effet gyroscopique

Comment, alors, l’expliquer ? Pour Emmanuel Moulin, gérant du centre de formation Moto Team 91 installé notamment sur l’autodrome de Linas-Montlhéry (Essonne), une telle chevauchée est certes peu probable mais pas impossible :

« Si le choc entre la moto et la voiture ne s’est pas produit de manière frontale, mais tangentielle, si le motard n’était que faiblement agrippé à son véhicule et si la vitesse est restée enclenchée après l’accrochage, alors oui, l’allure et la stabilité de l’engin peuvent tout à fait être maintenues grâce à l’effet gyroscopique. »

Ce phénomène physique s’oppose en effet à toute force et à tout mouvement cherchant à modifier la position des roues d’une moto, et concerne, de manière plus générale, n’importe quel solide en rotation sur lui-même . Il explique ainsi la stabilité d’une toupie ou d’un hand spinner.

Un phénomène bien connu des motards

Il provient de l’énergie cinétique d’un objet en rotation et son intensité est proportionnelle à la masse de l’objet, au carré du rayon et au carré de la vitesse de rotation. C’est en raison de ce phénomène qu’un motard peut conserver, à partir d’une certaine vitesse, la stabilité de son véhicule sans utiliser ses mains ou réaliser un « wheeling » sur sa roue-arrière.

Mais puisque l’effet gyroscopique augmente avec la vitesse et s’oppose à tout changement de direction, il complique aussi les virages à vive allure. Pour changer de trajectoire ou effectuer une manœuvre d’évitement en urgence, les motards apprennent ainsi la technique du « braquage inverse » qui consiste à tourner le guidon du côté opposé à la direction souhaitée afin de déséquilibrer légèrement la moto et faciliter ainsi son inclinaison.

D’autres paramètres ont certainement joué

Grâce à l’effet gyroscopique, la « Street Bob » s’est donc remise en ligne à chaque fois qu’elle touchait, latéralement, un muret ou une glissière de sécurité, évitant ainsi un effet « boule de billard ».

« D’autres paramètres ont certainement joué et permis à cette moto de rouler seule sur une distance aussi importante », précise Emmanuel Moulin : l’empattement (ndlr : la distance entre les deux roues) particulièrement important et le centre de gravité très bas de cette Harley Davidson, qui augmentent la stabilité du véhicule, l’absence de rafales de vents au moment des faits, et bien sûr, les courbes à très grands rayons qu’on trouve généralement sur les autoroutes, sur cette portion en particulier. »

Une scène surréaliste… Celle à laquelle un automobiliste dit avoir assisté, images à l’appui, le 28 mai 2017 sur l’A4, à hauteur de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en direction de Paris.

De retour d’un week-end, Eddy (*), 35 ans, roule sur l’autoroute au volant de sa voiture lorsqu’il aperçoit, dans son rétroviseur, une moto roulant un peu trop près de la glissière de sécurité. En ralentissant, il s’est aperçu, estomaqué, que la moto en question… n’avait pas de pilote !

