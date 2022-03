Le monde d’après : Alerte ! « C’est la fin de la mondialisation », déclare le PDG de Blackrock ! – Charles Sannat, analyste économique

Time : 18 mn 40 / [1/1]

La guerre continue encore et encore et les choses sont de plus en plus claires.

Ce qui n’était qu’une « théorie » de grenier est devenue au fil des jours plus réel.

Oui nous sommes bien dans une guerre. Une guerre bien plus grande, bien plus vaste, celle pour le Nouvel Ordre Mondial.

Depuis plusieurs jours et semaine je développe une analyse qui me conduit à penser que le scénario le plus probable est celui d’une démondialisation brutale et violente.

C’est exactement ce que vient de déclarer le patron du plus grand fonds d’investissement de la planète BlackRock.

Alors il y a ce que peut dire Charles Sannat dans son modeste grenier normand, et puis il y a ce que peut déclarer le patron du plus puissant fonds de la planète et de ses 10 000 milliards de dollars d’actifs.

Vous pouvez ne pas m’écouter moi, ou ne pas me prendre au sérieux, mais je vous conseille d’écouter le PDG de BlackRock, même si vous n’aimez pas ce qu’il représente.

Oui, c’est la fin de la mondialisation.

Et oui, cela veut dire des choses, cela implique des choses.

Ce qu’il ne vous dit pas, parce qu’il ne peut pas aller au bout du raisonnement compte tenu de sa position, moi je peux vous le dire.

Et je peux vous dire que dans un monde mondialisé, une démondialisation violente sera vécue comme un drame par des centaines de millions de gens à travers le monde occidental.

Restons humbles face à la grande histoire qui s’écrit sous nos yeux. Restons sages, nuancés, et pondérés dans un monde qui sombre dans la folie.

Charles Sannat

Source :

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter

https://www-blackrock-com.translate.goog/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp

Article :

Charles Sannat / Le Grenier de l'éco

Vidéo :

[1] Alerte. C'est la fin de la mondialisation déclare le PDG de Blackrock ! – Le Grenier de l'éco / YouTube

Photo :

Pour illustration

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

