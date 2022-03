5 intuitions que personne ne devrait ignorer

Time : 8 mn 29 / [1/1]

Quand les gens disent qu’ils sont à « l’écoute de leur instinct », ils veulent vraiment dire que leur intuition les guide dans la prise de décision.

Il y a une technique subtile pour faire la différence entre l’intuition et la sur-analyse. Dans la frénésie, il peut être facile de se laisser emporter par les sentiments d’engouement et d’ignorer les signes avant-coureurs que quelque chose ne pourrait pas aller.

L’intuition est une réponse rapide que le cerveau nous donne face à un doute ou à un problème de la vie quotidienne. Vous pensez peut-être que le thème des intuitions n’est pas scientifique, que ce n’est même pas une discipline à prendre en compte. En complément de la pensée analytique qui accumule les arguments pour construire un raisonnement, l’intuition jaillit, aidant souvent à prendre une décision. Ce mécanisme inconscient est devenu un objet de recherche pour les neuroscientifiques.

Si nous nous arrêtons un instant pour y penser, nous nous rendrons compte que la plupart de nos décisions sont prises presque inconsciemmen t. De plus, de nombreuses études soutiennent l’idée qu’avant même que notre cerveau conscient n’évalue objectivement une option avec ses avantages et ses inconvénients, notre cerveau inconscient a déjà pris la décision en fonction de sa propre intuition.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Sommes-nous davantage gouvernés par les émotions que par la rationalité ? En vérité, oui. Et les intuitions ont autant de poids que l’éléphant qui illustre cet article, avançant précisément dans les eaux de l’inconscient. Mais parlons un peu plus du sujet pour mieux le comprendre.

« Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. »

Albert Einstein (1879-1955), physique théorique

Intuitions et cerveau inconscient

Prenons un exemple simple. Un de nos proches souffre d’une maladie avec des symptômes étranges, ce qui fait qu’il est difficile d’obtenir un diagnostic. Nous allons chez notre spécialiste et il nous donne deux options : mettre les données dans un ordinateur très sophistiqué qui nous indiquera les étapes à suivre pour pouvoir guérir cette personne ou, au contraire, faire confiance à un médecin avec une longue carrière d’expérience.

Quelle option choisirions-nous ? Évidemment, nous pencherions pour le médecin. Parfois, une intelligence basée sur l’analyse et la logique ne nous est d’aucune utilité, et nous nous fions davantage à « l’intuition » du médecin pour qu’à travers l’observation, son expérience et ses sensations à cet égard, il puisse nous donner une solution.

Pensons maintenant à une autre de ces situations dans lesquelles une idée, un projet, un plan nous vient soudainement à l’esprit… Nous sommes au lit et, soudain, cette sensation inattendue surgit. Nous sommes dans un moment de détente et notre cerveau nous transmet une image.

D’où vient-elle ?

Ce n’est pas du tout un raisonnement délibératif et logique, c’est plutôt un sentiment, une intuition qui surgit soudainement de notre cerveau inconscient. Mais alors, de quoi est fait le cerveau inconscient ?

Voici la véritable essence de la question. Les intuitions partent de nos expériences stockées dans notre cerveau, de toute cette vie vécue basée sur les réussites et les échecs, là où nos émotions et notre personnalité sont installées, là où se trouve notre véritable essence.

L’importance des aperçus

L’intuition est une réponse rapide que le cerveau nous donne face à un doute ou à un problème de la vie quotidienne. Si nous devions appliquer un effort logique avec une analyse rationnelle à chaque doute que nous avons dans notre vie, nous aurions besoin de trop de temps et d’efforts.

La plupart de nos idées sont émotionnelles, c’est-à-dire que « nous les ressentons », et nous les analysons rarement par la pensée délibérative. En fait, ces dimensions conduisent de nombreux experts à étudier la façon dont les professionnels de la bourse ou d’autres agents qui font bouger les ficelles des grandes économies prennent leurs décisions, peut-être aussi guidés par leurs émotions et leurs intérêts sans appliquer de logique à leurs actions.

On pourrait alors se demander s’il est bon ou non de se laisser guider par nos intuitions, si ces évaluations préalables que nous effectuons dès que nous faisons la connaissance d’une personne sont toujours justes ou appropriées, par exemple.

Notre vie est pleine de moments comme cela, où des intuitions nous ont menés sur un chemin et pas un autre… On peut dire que ces décisions inconscientes sont intimement ancrées à la personne que nous sommes, à notre personnalité et à nos valeurs.

Les intuitions sont ces étincelles électriques qui enflamment nos vies pour nous guider : il suffit donc de les écouter. Les suivre ou non dépend de nous.

Selon les experts, les meilleures intuitions apparaissent généralement dans les moments de détente, dans ces moments où notre « écran personnel » est plus propre et en pause. L’inspiration et les bonnes idées apparaissent d’elles-mêmes le soir, loin du stress et des tensions. Il suffit de savoir les écouter.

« C’est avec la logique que nous prouvons et avec l’intuition que nous trouvons. »

Henri Poincaré (1854-1912), mathématicien, physicien théoricien et philosophe des sciences

