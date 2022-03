Le rationnement de l’essence, les bons d’alimentation et la faim sont maintenant normalisés pour la phase de guerre de la pandémie

Par : Cogiito

Par : Ethan Huff

Comme prévu, l’invasion de l’Ukraine par la Russie fait avancer la prochaine phase de la plandémie, qui implique des pénuries généralisées de carburant et de nourriture qui conduisent à une famine massive.

Déjà en Ukraine, les habitants manquent de nourriture et de médicaments, et les retombées économiques se répercutent également sur le reste du monde.

Le risque d’une récession américaine en 2023, selon le géant bancaire Goldman Sachs, est passé à 35 %. À l’inverse, les indicateurs de croissance mondiale sont réduits à la baisse alors que tout continue de baisser au milieu du conflit.

La guerre en Europe n’est plus une situation théorique mais plutôt une certitude, déclarent les économistes.

Et la situation va devenir vraiment moche et causer beaucoup de douleur à des millions de personnes – mais probablement pas aux personnes au sommet des états et au-delà, qui s’enrichissent de jour en jour.

L’objectif est d’inaugurer une réinitialisation financière mondiale, ce qui est exactement ce que nous voyons se produire alors que la Russie assume la responsabilité de tout ce qui se passe actuellement.

L’inflation et la corruption de Wall Street et des banques centrales qui l’ont créée se produisent depuis des années maintenant , bien avant que Poutine n’entre en Ukraine.

Mais ils avaient besoin d’un bouc émissaire, alors nous y sommes.

Ils affament le monde pour inaugurer leur réinitialisation financière et imposer un Nouvel Ordre Mondial.

En France, le régime d’Emmanuel Macron parle désormais de mettre en place un système de bons alimentaires pour aider les habitants à se nourrir.

Ce système sera probablement lié au système de « Passeport vaccinal » du Coronavirus de Wuhan (Covid-19) de Macron.

Le diesel pourrait également devoir bientôt être rationné, car les pays coupent leurs importations de fournitures russes en raison des sanctions et du sentiment anti-russe. Étant donné que le diesel alimente le monde, cela aura un effet dévastateur sur une chaîne d’approvisionnement déjà paralysée.

Pendant ce temps, des millions de réfugiés affluent d’Ukraine, et le régime de Biden est impatient de tous les accueillir alors même que les Américains souffrent et luttent pour mettre de la nourriture sur la table dans un contexte d’inflation galopante et de pénurie d’approvisionnement.

Une grande partie de l’Ukraine doit être soutenue par une aide humanitaire juste pour maintenir suffisamment de nourriture dans les foyers. Dans certaines régions du pays, il reste moins de quatre jours de nourriture.

« L’effet domino de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper les prix des denrées alimentaires », a rapporté CNN.

« À mesure que les prix de l’essence augmentent, l’offre d’engrais diminue. Cela a fait monter en flèche les prix du blé, du maïs, des huiles végétales et du soja, ce qui est particulièrement inquiétant pour les pays déjà aux prises avec l’insécurité alimentaire. »

Macron a récemment proclamé qu’il y avait maintenant une « crise alimentaire mondiale » qui affecte non seulement les Français mais tout le monde.

« Je veux mettre en place un système de bons alimentaires pour aider les ménages les plus modestes et la classe moyenne face à ces surcoûts », a déclaré Macron l’autre jour à la radio France Bleu.

Les approvisionnements en blé de la Russie et de l’Ukraine étant désormais coupés du reste du monde – ces deux pays étant considérés comme un « grenier à blé » pour certaines denrées alimentaires – les cours mondiaux du blé se sont envolés.

« Ensemble, les (deux) pays exportent 30 % du blé mondial », indiquent les rapports. « L’approvisionnement en engrais est également faible, car les prix de l’énergie augmentent. »

« Les ondes de choc ont même atteint la plus grande économie du monde. Les prix des denrées alimentaires aux États-Unis ont augmenté de 1 % en février, la plus forte augmentation mensuelle depuis avril 2020. »

« Au cours des 12 derniers mois, les prix des denrées alimentaires aux Etats-Unis ont augmenté de 7,9 %, la plus forte hausse depuis juillet 1981. »

Quant au diesel, si l’Europe adopte un embargo complet, le monde entier pourrait être plongé dans une pénurie extrême d’approvisionnement en pétrole – c’est-à-dire à moins que les pays de l’OPEP ne commencent vraiment à augmenter leur production, et rapidement. Jusqu’à présent, l’OPEP a hésité à faire quoi que ce soit qui pourrait améliorer la situation.

Le 27.03.22 : Ethan Huff / Citizens News

Philippe A. Jandrok / Cogiito.com

