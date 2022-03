Japon : Yakuzas Blues… Nouvelle Génération

Time : 9 mn 15 / [1/1]

Au Japon, les Yakuza se recyclent. Nécessité faisant loi, le plus grand syndicat du crime organisé, a délaissé flingues et trafics en tous en genre pour investir en Bourse et dans l’immobilier. Ils ont gardé leurs mauvaises manières, mais adopté le look des Golden Boys de Wall Street.

Un yakuza est un membre d’un groupe du crime organisé au Japon (mafia). Les yakuzas sont représentés par quatre principaux syndicats, présents sur tout l’archipel, et possèdent également des ramifications dans la zone Pacifique, et même en Allemagne et aux États-Unis. Ils étaient officiellement 28 200 membres fin 2019, au sens large du terme.

Ils seraient la plus grande organisation de crime organisé sans être pour autant secrète. Ainsi, les clans ont généralement pignon sur rue, la plupart du temps sous couvert d’une structure légale de type associatif.

Pourchassé par la police japonaise, ils se remettent au goût du jour, nécessité faisant loi, les plus gros clans ont désormais délaissé flingues et trafics en tous en genre pour investir dans les produits financiers les plus scabreux !

Même s’ils ont toujours leurs mauvaises manières et leurs regards noirs, ils adoptent désormais plutôt le look des Golden Boys de Wall Street… Découvrez l’envers du décor de leurs nouvelles sociétés écrans où la crise et la police japonaise ne les épargne pas du tout !

Culte du chef, mystique de la violence, discipline de fer… Au Japon, clans mafieux et groupuscules d’extrême droite partageaient de nombreuses valeurs. Ils finirent par s’associer. Pour le pire…

Au petit matin, une dizaine de ninjas s’introduisent dans le palais du Ciel bleu à Séoul, en Corée. Se débarrassant aisément des gardes, le commando pénètre dans les appartements de l’impératrice. Là, tout bascule dans l’horreur : les assassins commencent par massacrer les demoiselles d’honneur. Puis ils s’emparent de la souveraine, la violent avant de la poignarder à mort. Le corps de Myeongseong est ensuite brûlé dans les bois jouxtant la résidence, et ses cendres dispersées au vent. Ce 8 octobre 1895, la reine Min (son surnom) vient de payer son alliance avec la Russie, nouée pour résister à l’invasion de son pays par les Japonais. Ce meurtre sauvage, pour lequel Tokyo nie toute implication, a pourtant été commandité par l’ambassadeur japonais . Baptisée « chasse du renard », l’opération est l’œuvre d’une organisation secrète, la « Société de l’Océan noir » (Genyosha en japonais) et inaugure une sanglante collaboration d’un demi-siècle entre les ultranationalistes et la pègre nipponne.

Au pays du Soleil-Levant, le crime organisé a des racines anciennes. Ses origines font encore l’objet de discussions parmi les historiens, mais il paraît acquis que ce sont les exclus qui ont donné naissance, bien plus tard, à une des mafias les plus redoutables du monde : les yakuzas. A l’époque du shogunat de Tokugawa (1603-1867), les parias de la société féodale, qu’ils soient Hinin (les non-humains) ou Eta (les souillés), formaient la classe des Burakumin. Criminels, mendiants, prostituées, saltimbanques, moines errants, enfants nés hors mariage, mais aussi personnes exerçant des métiers décrétés impurs par la religion ancestrale shintoïste (bouchers, tanneurs, bourreaux, croque-morts…), ils vivaient en marge de la société. De ces bas-fonds surgirent, à partir du 17ème siècle, les premières bandes de Tekiya (colporteurs) et de Bakuto (joueurs professionnels). Ces derniers organisaient des parties de dés ou de cartes dans des tripots clandestins installés dans des auberges ou des temples désaffectés. Une affaire lucrative dans un pays où les jeux d’argent étaient interdits depuis des siècles. Ils opéraient par petits groupes, chacun sévissant sur un territoire délimité et possédant sa propre milice. Les grandes artères du pays étaient leur terrain de chasse privilégié. Le long de la route du Tokaido, reliant Kyoto à Edo (futur Tokyo), on trouvait au milieu du 19ème siècle plus d’une cinquantaine de cercles de jeu, soit un tous les 10 kilomètres . C’est là que les Bakuto auraient commencé à s’appeler « Yakuzas », un nom inspiré par un jeu de cartes où l’addition du 8 (ya), du 9 (ku) et du 3 (san) constituait la plus mauvaise main.

A l’origine, les yakuzas sont donc des perdants, mais qui revendiquent cette condition comme un défi. Leurs talents de tricheurs furent néanmoins mis à profit lorsque l’Etat décida, au milieu du 19ème siècle, de financer des grands travaux, offrant des salaires élevés aux ouvriers. Certains fonctionnaires et notables locaux, chargés de superviser les chantiers, eurent alors l’idée d’engager des Bakuto pour plumer leurs propres employés et récupérer ainsi une partie de l’argent pour eux-mêmes.

Les Tekiya étaient, quant à eux, des camelots itinérants spécialisés dans l’arnaque du chaland. Au 18ème siècle, ils s’organisèrent en clans pour prendre le contrôle des foires et des marchés de plein air. Non seulement ils y attribuaient les stands, mais chaque vendeur devait acquitter, en plus du prix de son emplacement, une redevance pour garantir sa « protection ». Ce racket devint légal en 1765, lorsque les autorités, désireuses de prévenir les troubles entre bandes rivales, accordèrent aux plus puissants des chefs Tekiya le titre d’Oyabun (littéralement «rôle de parent»). Avec mission de faire régner l’ordre, ces derniers reçurent, en prime, le droit à « un surnom et deux épées », une dignité presque égale à celle des samouraïs. Un tel adoubement accéléra leur développement.

Dans les grandes villes, notamment à Edo et Osaka, les bandes Tekiya se renforcèrent et prospérèrent. Elles recrutèrent alors des samouraïs que la pacification du pays par les shoguns avait réduits à l’inaction. La plupart des 500 000 guerriers professionnels du pays (10 % de la population) démobilisés s’étaient faits marchands ou fonctionnaires. Une minorité avait persisté dans la voie des armes. Mi-aventuriers, mi-bandits de grand chemin, ces rônins constituaient des recrues de choix pour les groupes de Bakuto et de Tekiya. La pègre nipponne leur doit ses coutumes les plus marquantes : cérémonies d’initiation, punition du yubitsume (amputation du petit doigt) et irezumi (tatouage en couleur). Sans oublier le « code d’honneur » inspiré du Bushido, la règle morale des samouraïs, qui a permis jusqu’à nos jours aux Yakuzas de se revendiquer Kyokaku, bandits d’honneur à l’esprit chevaleresque, ce qu’ils n’étaient pas en réalité…

Shimizu No Jirocho (1820-1893) reste le plus illustre Bakuto de l’histoire japonaise. Selon certains récits, ce Robin des bois oriental dirigeait, à son apogée, une armée de 500 hommes, imposant sa loi le long de la route du Tokaido, à la place d’une police inefficace et corrompue . Il mettait au pas les petits délinquants et protégeait les villageois contre les exactions des rônins. Au milieu du 19ème siècle, dans les années de quasi-guerre civile, Jirocho, comme beaucoup d’autres chefs Yakuzas, dut choisir entre les partisans du shogunat féodal et les promoteurs de la restauration de l’empereur. En bon parieur, il misa tout sur l’émergente puissance impériale. Et il décrocha le gros lot ! Avec le nouveau régime, ses crimes furent absous et le voyou se mua en notable respecté, parrainant le développement de sa cité. D’où sa légende dorée. Mais, comme le rappellent les deux journalistes d’investigation américains David Kaplan et Alec Dubro (auteurs de : « Yakuza, la mafia japonaise », éd. Philippe Picquier, 1990), il n’en demeurait pas moins un mafieux :

« Dans la réalité, Jirocho oppressait violemment les paysans. Délégué officiel de l’autorité gouvernementale, il se comporta en gangster, contrôlant son fief par la violence et l’intimidation. »

Les clans Yakuzas sont, depuis l’origine, organisés sur le modèle de la famille traditionnelle. Une pyramide strictement hiérarchisée avec, à son sommet, l’Oyabun. L’intronisation d’un prétendant au titre de Kobun (littéralement «rôle d’enfant») se fait au cours d’une cérémonie rituelle immuable. Vêtus de kimono, la nouvelle recrue et son oyabun s’agenouillent côte à côte, face au reste du clan. Dans le silence total, ils boivent un mélange de saké, de sel et d’arêtes de poisson avant d’échanger leurs tasses. Son appartenance à la famille scellée par les vivats de l’assistance, le nouveau kobun doit conserver sa tasse (nommée oyako-sakazuki), symbole de sa fidélité, durant toute son existence. Fidélité et obéissance aveugle étaient la règle, mais un Kobun pouvait être exclu en cas de faute grave. Dans ce cas, il devait rendre son oyako-sakazuki à son oyabun.

L’explosion démographique et les réformes qui accompagnèrent la fin de l’époque d’Edo, au milieu du 19ème siècle, allaient offrir de nouveaux débouchés au milieu japonais. Avec la révolution industrielle, les villes prirent de l’ampleur. Et tandis que les taudis poussaient comme des champignons, les petites mafias locales prospérèrent. Cette fois, les autorités réagirent. Une offensive fut certes lancée en 1895 contre les Bakuto, et 700 chefs de bande arrêtés à travers le pays, mais, une décennie plus tard, la vague d’industrialisation suivant la guerre contre la Russie (1904-1905) relançait opportunément leurs affaires. Etablis comme « marchands de travail », les chefs Yakuzas recrutaient, pour les louer ensuite moyennant un pourcentage des salaires, des ouvriers du bâtiment mais aussi des dockers au moment où l’activité portuaire explosait. C’est sur les quais de Kobe que naîtra en 1906 le Yamaguchi-gumi (principal clan Yakuza jusqu’à nos jours). Les docks de Tokyo et Yokohama fournirent d’autres places fortes au crime organisé. L’ouverture du pays permit aussi à la pègre de diversifier ses sources de revenus. Elle accapara par exemple le florissant business des rickshaws, ces tricycles utilisés pour le transport des personnes ou des marchandises : 50 000 véhicules rien qu’à Tokyo au début du siècle. De nombreux Oyabun montèrent aussi des entreprises légales servant de couvertures à leurs trafics en pleine croissance. Corrompant policiers et officiels, ils se mirent à rayonner dans tous les milieux sociaux. Et à sévir en politique.

Paradoxalement, alors même qu’elle augmentait leurs profits, l’ouverture du pays nourrissait l’hostilité des Yakuzas. Un grand nombre de chefs de clan s’allia donc avec les forces émergentes de l’ultranationalisme. Groupes d’extrême droite et familles mafieuses partageaient de nombreux traits : chef tout puissant, discipline de fer, mystique de la violence, culte des valeurs ancestrales, mépris des étrangers et rejet de leurs idées, peur du changement social, shintoïsme fervent… Structures et cérémonies d’initiation aussi étaient similaires. De leur union naquirent des sociétés, à mi-chemin entre syndicats, partis politiques et groupes paramilitaires, qui devaient jouer un rôle prépondérant dans l’évolution du pays, soutenant sa militarisation et son expansionnisme agressif.

La mouvance ultranationaliste avait vu le jour dans les années 1880 à Kyushu. La plus grande île au sud de l’archipel abritait, outre des pêcheurs et des mineurs, une importante communauté d’anciens samouraïs, dont beaucoup avaient pris part à d’importantes révoltes contre le nouveau régime. Fils de rônin, Mitsuru Toyama (1855-1943) avait écopé de trois années de prison pour avoir participé, en 1874, à un soulèvement contre le gouvernement de Meiji. A sa libération, il rejoignit le premier groupuscule nationaliste du pays, la « Société de la fierté nationale ». Marchand de main-d’œuvre, il s’érigea pourtant en bienfaiteur du peuple en distribuant de l’argent à une large clientèle, tout en organisant une milice chargée de « discipliner » les mineurs. Bientôt surnommé « l’empereur des taudis », il tenait en respect les politiciens locaux, qui redoutaient sa violence. En 1881, avec Hiraoka Kotaro, un ex-samouraï propriétaire de mines, Toyama créa la « Société de l’Océan noir », avec, pour objectifs, la restauration féodale, l’avènement d’un pouvoir autoritaire, la militarisation du pays et son expansion en Asie. La société recruta tous azimuts : ex-samouraïs en rupture de ban, agitateurs professionnels… et de nombreux voyous, utilisant leurs talents respectifs pour mener des campagnes de terreur visant les étrangers mais aussi les politiciens libéraux.

En 1889, Okuma Shigenobu, le ministre des Affaires étrangères, devint ainsi leur cible. Il perdit une jambe dans un attentat à la bombe. Et dès la réunion du premier Parlement, l’année suivante, rixes, bagarres, vandalisme, menaces et intimidations devinrent monnaie courante. La violence franchit encore un cap avec le scrutin de février 1892. « L’Océan noir », avec le renfort de 300 Yakuzas venus de Kumamoto, à l’extrême sud du pays, se déchaînait pour intimider les candidats progressistes. Les exactions, parfois appuyées par la police locale, firent de ces élections les plus sanglantes de l’histoire du Japon : 25 morts, 388 blessés.

Au tournant du 20ème siècle, les caïds japonais ajoutèrent de nouvelles cordes à leur arc criminel. Nouant des liens étroits avec des politiciens conservateurs, des industriels et des militaires, ils s’affirmèrent « patriotes ». A l’intérieur du pays, les malfrats servaient de gardes du corps aux ministres et aux hommes d’affaires, mais aussi de mercenaires pour réprimer le mouvement ouvrier naissant, brisant dans le sang les premières grèves, assassinant militants libéraux et syndicalistes.

Après les « émeutes du riz », en 1918, le ministre de l’Intérieur Tokonami Takeshiro, un ancien marchand de travail pour le secteur minier, décida de combattre la menace socialiste en systématisant ces méthodes brutales. Il chargea Toyama de fédérer les bandes. Le leader « d’Océan noir » créa, en 1919, « l’Association pour la pureté nationale du grand Japon » (Dai Nippon Kokusuikai), réunissant « tous les hommes à l’esprit chevaleresque » du pays : en réalité, 60 000 extrémistes de droite, marchands de travail et Yakuzas.

Soutenue par la police, cette organisation, fonctionnant sur le modèle des chemises noires mussoliniennes, devint le bras armé du Rikken Seiyukai, le parti dominant.

Les Yakuzas frappaient aussi hors des frontières nipponnes. Assurant les basses besognes de l’impérialisme, exécutant de nombreux coups tordus, ils préparèrent le terrain aux interventions militaires en Mandchourie et en Corée. Dès 1881, Toyama avait déjà envoyé une centaine de ses hommes en Chine établir une filière de renseignements. Beaucoup furent glanés grâce à un réseau de maisons closes qui remplissait également ses caisses. La société secrète établit aussi des cartes détaillées de la péninsule coréenne pour faciliter l’invasion. Lors des guerres contre la Chine (1895) et la Russie (1904-1905), ses espions fournirent à l’armée de précieuses informations et remplirent des missions de sabotage derrière les lignes ennemies. En octobre 1895, on l’a vu, un commando de « l’Océan noir » assassina la reine Min, en Corée.

En retour de ces bons services, les Yakuzas se virent confier la charge d’organiser les trafics de matériaux précieux des territoires conquis vers le Japon, s’enrichissant au rythme des conquêtes militaires. Servant de modèle à des centaines d’autres sociétés secrètes – à commencer par la « Société du Dragon noir » (Kokuryukai), fondée en 1901 par Uchida Ryohei, un disciple de Toyama –, la Société de « l’Océan noir » exercera une influence considérable jusqu’en 1945, formant de nombreux Yakuzas, parmi lesquels le jeune Yoshio Kodama, grand parrain de l’après-guerre.

Une vingtaine de familles Yakuzas subsistent aujourd’hui. Elles ont traversé la période de l’après-guerre sans encombre. La présence des Américains au Japon fut pour elles un nouvel âge d’or. L’Etat japonais fermait d’autant plus facilement les yeux sur les trafics (drogue, prostitution, paris illégaux…) qu’il avait recours aux Yakuzas pour lutter contre les gangs chinois et coréens qui gangrenaient le pays. Dans les années 1960, le parti conservateur au pouvoir utilisa encore la pègre pour briser les grèves. Ce n’est qu’en 1992 qu’une loi, dite « antigang », fut enfin votée pour réduire l’influence des yakuzas. Elle resta, dans les faits, sans efficacité . Ce n’est que le 17 avril 2009, après l’assassinat d’Iccho Ito, le maire de Nagasaki, que le « contrat » entre l’Etat et la mafia fut rompu.

Depuis, la vingtaine de clans, qui regroupe près de 80 000 hommes, serait sur le déclin ; même si leur fortune « noire » reste importante (6 milliards d’euros au début des années 2000 selon Takashi Kadokura, auteur d’un rapport sur l’argent sale au Japon).

Le crime organisé n’est plus un métier d’avenir au Japon.

Aujourd’hui, plus de la moitié des membres réguliers des Yakuzas ont plus de 50 ans, et l’on ne compte pas moins de 10% de septuagénaires dans les rangs de la mafia.

Le vieillissement général de la population japonaise, et surtout la répression juridique qui sévit à l’égard des syndicats du crime, ont considérablement infléchi la moyenne d’âge des gangsters.

