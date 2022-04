Visite accélérée du CERN, du LHC et de l’expérience ATLAS | A timelapse visit of CERN, LHC and the ATLAS Experiment

Time : 3 mn 34 / [1/1]

L’expérience ATLAS [1] au CERN est le plus grand détecteur de collision de particules construit au monde. Situé à 100 mètres sous terre, à l’intérieur du Grand collisionneur de hadrons (LHC) [2], ici les frontières de la physique des particules sont repoussées et repoussées .

Au cours de l’année dernière, l’expérience ATLAS a subi une mise à niveau en préparation de Run-3, nous donnant la rare opportunité de filmer sans interruption les expérimentations et recherches en cours.

The ATLAS Experiment at CERN is the largest constructed particle collision detector in the world. Located 328 pieds below ground, inside the Large Hadron Collider (LHC), here the frontiers of particle physics are being pushed and expanded.

Over the last year the ATLAS Experiment underwent an upgrade in preparation for Run-3, giving us the rare opportunity to film without interruption to ongoing experimentation and research.

Mesurant 46 m de long, 25 m de haut et 25 m de large, pesant 7000 tonnes et 11 000 tonnes de béton pour consolider la voûte, le détecteur ATLAS est le détecteur de particules le plus volumineux jamais construit. Il se situe dans une caverne, à 100 m sous terre, à proximité du site principal du CERN et de la commune de Meyrin, en Suisse. Il sonde les particules fondamentales.

Plus de 3 000 scientifiques issus de 174 instituts, représentant pas moins de 38 pays, travaillent sur l’expérience ATLAS (février 2012).

ATLAS est l’un des deux détecteurs polyvalents du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il étudie des domaines de physique très variés, de la recherche du boson de Higgs aux dimensions supplémentaires de l’espace-temps, en passant par les particules qui pourraient former la matière noire.

Les faisceaux de particules du LHC entrent en collision au centre du détecteur ATLAS. Les débris de collision ainsi produits forment de nouvelles particules, qui émergent du point de collision dans toutes les directions. Six sous-systèmes de détection différents disposés en couches autour du point de collision enregistrent la trajectoire, l’impulsion et l’énergie des particules, ce qui permet d’identifier chacune d’elles. Un énorme système d’aimants permet d’incurver la trajectoire des particules et, ainsi, de mesurer leur impulsion.

Les interactions produites dans les détecteurs d’ATLAS créent un énorme flux de données. Pour assimiler ces données, ATLAS utilise un système de « déclenchement » de pointe, qui indique au détecteur les événements devant être enregistrés et ceux devant être ignorés. Des systèmes complexes d’acquisition de données et de calcul sont ensuite utilisés pour analyser les événements enregistrés.

Quelques chiffres :

ATALS dispose de 8 électro-aimants supra-conducteurs disposés en « tranches » autour de l’axe central : ils sont refroidis à 1,9 K par de l’hélium liquide superfluide et destinés à créer un champ magnétique toroïdal de plus de 8 teslas. L’énergie stockée dans ce champ suffirait à faire fondre 50 tonnes de cuivre. Chaque élément de ce détecteur est muni de capteurs très sensibles, pour pouvoir en ajuster l’emplacement à moins de 5 microns près.

https://atlas.cern/

https://home.cern/fr/science/experiments/atlas

Fr : https://fr.wikipedia.org/wiki/ATLAS_(détecteur)

En : https://en.wikipedia.org/wiki/ATLAS_experiment

[1] ATLAS (acronyme de A Toroidal LHC ApparatuS : – dispositif instrumental toroïdal pour le LHC).

[2] Grand collisionneur de hadrons (Large Hadron Collider — LHC)

[1] ATLAS 8K | A timelapse visit of CERN, LHC and the ATLAS Experiment – Timestorm Films / YouTube

