Hausses des prix : 37% des Français n’arrivent plus à vivre décemment

Tous les produits de consommation sont désormais impactés par la hausse des prix. Deux études publiées lundi 4 avril montrent que les Français ont de plus en plus de difficultés à consommer dans ce contexte. Au point de faire l’impasse sur certains produits, comme ceux liés à l’hygiène.

La hausse des prix est désormais généralisée à tous les produits de consommation. Un constat qui fait mal au portefeuille des Français et cela ne devrait pas se retourner d’ici peu. En attendant, alors que les salaires progressent faiblement, les Français ont de plus en plus de mal à consommer.

Selon une étude* réalisée par OpinionWay pour Bonial, 48% des Français sont inquiets concernant leur pouvoir d’achat, 36% n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois et 37% disent ne pas arriver à vivre décemment.

Un constat partagé par une autre étude** également publiée ce lundi par E.Leclerc dans son Observatoire des nouvelles consommations.

49% des Français se disent à 5 euros près lorsqu’il fait ses courses (72% des foyers les plus modestes et 56% des moins de 35 ans), soit 6 points de plus par rapport à 2021. Et 42% déclarent ne pas pouvoir vivre décemment (+3 points en un an).

Epargne impossible

Une situation qui pousse à des sacrifices. 55% des Français n’arrivent pas à se faire plaisir tandis que 61% n’arrivent pas à épargner, selon l’étude pour Bonial.

53% des ménages les plus modestes essaient de réduire leur consommation de produits d’hygiène pour des raisons financières avance de son côté l’Observatoire E.Leclerc. Ce sont même 48% des jeunes (+9 points vs. 2021) qui sont concernés et qui essaient de réduire cette consommation pour motif financier.

26% (+8 points par rapport à 2021) des ménages les plus modestes et 23% des jeunes (+13 points vs. 2021) renoncent même souvent – ou très souvent – à ces achats, par manque de moyen financier.

Globalement, ce sont près de 6 Français sur 10 qui renoncent régulièrement à l’achat de produits d’hygiène pour des raisons financières ou parce qu’ils sont trop chers, souligne le sondage.

36% des Français n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois et 37% assurent ne pas réussir à vivre décemment.

https://www.bfmtv.com/economie/consommation/inflation-37-des-francais-n-arrivent-plus-a-vivre-decemment-les-produits-d-hygiene-sacrifies_AV-202204040391.html

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/inflation-pres-de-6-francais-sur-10-renoncent-a-acheter-des-produits-d-hygiene-53e18cc20a6b430a6f3ad7c344a1f746

Olivier Chicheportiche / BFM TV

*: Echantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus de 1000 personnes. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées du 23 au 24 mars 2022.

**: Étude réalisée par Ipsos pour l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations sur un échantillon national représentatif de 1 059 personnes âgées de 16 à 75 ans, interrogées du 24/03 au 25/03/2022 en ligne selon la méthode des quotas.

[1] Hausses des prix : va-t-on moins consommer / BFM Tv

