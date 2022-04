Résumé SOTT – Mars 2022 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 19 mn 52 [Vostvfr] / [1/1]

Traduction rapprochée :

Au cours des dernières années, l’hiver a continué à gagner du terrain sur le printemps, et ce mois-ci ne fait pas exception.

Une tempête de fin d’hiver a soufflé sur le nord-est des États-Unis avec des vents violents et de la neige, faisant chuter les températures et rendant les voyages dangereux. La vallée de la rivière Ohio a connu les plus fortes chutes de neige qui ont recouvert certaines parties de Nashville, du Tennessee et de Cincinnati. Certaines parties du Colorado, du Nouveau-Mexique, du Minnesota, du Dakota du Nord et de la Californie ont également signalé de la neige hors saison tout au long du mois. De plus, une chute soudaine de la température et des bourrasques de neige ont provoqué une collision de 60 véhicules sur l’Interstate 81 (autoroute inter-États) dans le comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, causant la mort de 6 personnes.

Une grande partie du Royaume-Uni est restée avec des températures inférieures à zéro ce mois-ci en raison d’une soudaine descente d’air arctique qui a entraîné des chutes de neige jusqu’au sud de Londres. Les déplacements et l’électricité ont connu des perturbations dans le nord du comté.

Des chutes de neige intempestives ont également atteint certaines parties de la Grèce et de la Turquie à plusieurs reprises ce mois-ci, y compris le premier jour du printemps. De fortes chutes de neige ont perturbé les transports et l’électricité à Istanbul tout au long de la mi-mars, tandis qu’un village de la province orientale de Muş était recouvert de niveaux de neige inhabituels.

Des inondations sans précédent sur une grande partie de la côte Est de l’Australie ont déclenché des évacuations massives et détruit des centaines de maisons. Des dizaines de milliers de personnes ont fui Sydney alors que de fortes inondations se déchaînaient pendant la nuit. Les précipitations moyennes de mars ont été dépassé dans certaines banlieues.

Alors que de nombreuses régions du nord et de l’est de la Nouvelle-Galles du Sud se remettaient des inondations généralisées qui ont commencé fin février, de fortes pluies ont déclenché une deuxième inondation dévastatrice à la fin de ce mois après la rupture d’une digue le long de la rivière Wilsons à Lismore.

Trois mois après que des inondations meurtrières ont fait des dizaines de morts en Malaisie, de fortes pluies ont touché plus d’une centaine de maisons à Kampung Periuk et Kampung Pasir Baru. En Indonésie, les inondations et les glissements de terrain ont touché plus de 30 000 personnes et près de 10 000 ont été déplacées.

Les inondations ont également causé de graves dégâts dans des zones de la province de Cotopaxi en Équateur. Des dizaines de familles ont été évacuées et des milliers ont été isolées après que le débordement des rivières a détruit les principaux ponts. Pendant ce temps, à Petropolis, au Brésil, un mois de pluie est tombé en quelques heures, causant des dommages à 100 maisons, principalement en raison de glissements de terrain.

Original :

Over the last few years, winter has continued to gain ground over spring, and this time is no exception.

A late winter storm blasted the northeastern United States with high winds and snow, sending temperatures plummeting and making travel hazardous. The Ohio River Valley experienced the heaviest snowfall that blanketed parts of Nashville, Tennessee, and Cincinnati. Parts of Colorado, New Mexico, Minnesota, North Dakota, and California also reported unseasonable snow throughout the month. Moreover, sudden temperature drop and blinding snow showers caused a 60 vehicle pile-up on Interstate 81 in Schuylkill County, Pennsylvania, causing the death of 6.

Much of the UK remained in sub-zero conditions later this month due to a sudden blast of arctic air that brought snowfalls as far as south London. Travel and power experienced disruptions in the northern parts of the county.

Untimely snow also reached parts of Greece and Turkey several times this month, including on the first day of spring. Heavy snowfalls disrupted transportation and power in Istambul throughout mid-march, while a village in the eastern province of Muş was covered by unusual levels of snow.

Unprecedented floods across much of Australia’s east coast triggered mass evacuations and destroyed hundreds of homes. Tens of thousands fled Sydney as heavy floods lashed overnight. Some suburbs exceed March’s mean rainfall. While many areas in northern and eastern parts of New South Wales were recovering from the widespread flooding that began in late February, heavy rain triggered a second destructive flood late this month after a levee along the Wilsons River in Lismore breached once again.

Three months after deadly floods claimed dozens of lives in Malaysia, heavy rainfall affected more than a hundred houses in Kampung Periuk and Kampung Pasir Baru. In Indonesia, floods and landslides affected more than 30,000, and almost 10,000 were displaced.

Flooding also caused severe damage in areas of Cotopaxi Province in Ecuador. Dozens of families were evacuated, and thousands were isolated after overflowing rivers destroyed main bridges. Meanwhile, in Petropolis, Brazil, a month’s worth of rain fell in a matter of hours causing damage to 100 homes, mostly due to landslides.

Article :

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – March 2022 – Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration : collision des véhicules sur l’Interstate 81 dans le comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.