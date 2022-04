BlackRock, Le Monstre de Wall Street : Ces Financiers qui Dirigent le Monde

Time : 1 h 30 / [1/1]

Cette enquête édifiante nous plonge dans les entrailles du géant BlackRock qui n’a ni limite ni états d’âme . « On devait rendre les riches encore plus riches », témoigne un ancien salarié à visage caché. Une World Company tentaculaire, qui brasse plus d’argent que n’importe quelle banque, infiltre et influence les gouvernements.

Effrayant…

BlackRock est devenue le plus important gestionnaire d’actifs au monde, avec près de 7 800 milliards de dollars d’encours en octobre 2020. La société emploie 16 000 collaborateurs présents dans 89 bureaux à travers 38 pays pour une clientèle répartie dans plus d’une centaine de pays . [1]

Si l’argent ne fait pas le bonheur, il ouvre sans nul doute les portes du pouvoir. Une maxime que le groupe de gestion d’actifs BlackRock, avec ses 6 000 milliards de dollars américains passés, soit plus de deux fois le PIB de la France, connaît bien. Sociétés, gouvernements et banques centrales : l’ entreprise tentaculaire ne cesse d’étendre son influence dans toutes les directions, depuis sa création, en 1988, par Larry Fink.

La force de ce géant américain de la gestion réside dans les milliards de dollars que lui confient ses clients, pour la plupart des gros poissons de la finance :

Multinationales.

Institutions financières.

Fonds d’investissement.

Fonds de pension.

Grâce à cette manne financière, le groupe a mis le grappin sur de nombreuses multinationales.

Actuellement, BlackRock est entre autres présent dans le capital d’Apple, de Microsoft, de Facebook, de McDonald’s, de Siemens, ainsi que de nombreuses entreprises du CAC 40.

Non content d’investir dans les entreprises les mieux cotées du monde , le gestionnaire d’actifs est aussi dans les petits papiers de gouverneurs de banques centrales, de ministres des finances et même de chefs d’État, à qui il prodigue de précieux conseils. Et pour cause : il dispose non seulement des meilleurs experts financiers, mais aussi d’un algorithme de prévision conjoncturel sans égal (Aladdin).

Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network : Réseau d’investissements en actifs, passifs, dettes et dérivés) est un système électronique (intelligence artificielle) de BlackRock Solutions, la division de gestion des risques de la plus grande société de gestion de placements, BlackRock, Inc.. En 2013, elle gérait environ 14 000 milliards de dollars d’actifs (y compris les plus de 6 000 milliards de dollars d’actifs de BlackRock), soit environ 7 % des actifs financiers mondiaux, et surveillait environ 30 000 portefeuilles d’investissement.

En 2019, l’Intelligence artificielle (IA) gère 18 000 milliards de dollars d’actifs. [2]

Larry Fink

Synopsis video :

En dehors de Wall Street, qui connaît BlackRock, le plus puissant gestionnaire d’actifs de la planète ? Enquête sur un acteur discret mais influent de la vie économique et politique mondiale.

Cette multinationale, fondée en 1988, est même devenue leader mondial dans son domaine et le plus gros investisseur de la planète. Un mastodonte qui emploie plus de 13 500 salariés à travers le monde et s’invite dans le capital de plus de 17 000 grandes entreprises (dont 18 des 60 sociétés du CAC 40 en France). BlackRock et son omnipotent président fondateur Larry Fink ciblent également les institutionnels. L’entreprise a déjà accès au Trésor américain, conseille la Banque centrale européenne ou s’est imposée comme un partenaire privilégié du Mexique, où elle aurait investi 85 milliards de dollars pour la seule année 2018.

Larry Fink (au centre), patron de BlackRock, le premier gestionnaire d’actifs au monde et Emmanuel Macron, à l’Elysée le 10 juillet 2019 – Michel Euler / AFP

Larry Fink a été reçu plusieurs fois à l’Élysée par Emmanuel Macron, désireux d’attirer les capitaux de BlackRock en Europe. Le président français l’a ainsi chargé de réfléchir « à l’impact des politiques d’investissement dans le changement climatique ». Le premier actionnaire de Total a apprécié…

Source :

Fr :https://www.blackrock.com/fr

En : https://www.blackrock.com/us/individual

En : https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Fink

Fr : https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_D._Fink

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_négocié_en_bourse

Note :

Un fonds négocié en bourse (FNB, ou fonds coté en bourse, en anglais : Exchange Traded Fund ou ETF) est un fonds de placement en valeurs mobilières dont les parts peuvent être négociées en bourse, comme des actions.

Référence :

[1] Fr : https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock

En : https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock

[2] Fr : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aladdin_(BlackRock)

En : https://en.wikipedia.org/wiki/Aladdin_(BlackRock)

Vidéo :

[1] Ces Financiers qui Dirigent le Monde – BlackRock- Arte – Documentaire / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

BlackRock : Discret fossoyeur de votre épargne et de votre santé – Guy de La Fortelle

Retraites : « BlackRock a fait des recommandations écrites au gouvernement » [Vidéo]

BlackRock : La plus riche multinationale au monde soupçonnée de vouloir mettre la main sur les retraites des Français

Le monde d’après : Alerte ! « C’est la fin de la mondialisation », déclare le PDG de Blackrock ! – Charles Sannat, analyste économique