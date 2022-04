Présidentielle 2022 : « Je n’ai jamais vu un président de la Ve République aussi nul que vous ! », Emmanuel Macron vivement pris à partie par un électeur en Alsace

Time : 3 mn 25 / [1/1]

Lors de sa journée de campagne d’entre-deux-tours, qui se concluait hier par un meeting à Strasbourg, le candidat arrivé en tête au premier tour s’est à nouveau écharpé avec un homme qui l’a durement interpellé, le traitant notamment de « manipulateur ».

Le président de la République ne rechigne pas à aller au contact des Français, et le revendique d’ailleurs, au grand dam de son entourage parfois. De fait, chaque déplacement est émaillé d’une altercation avec un de ses compatriotes. C’est en marge de son déplacement à Châtenois (Bas-Rhin), où il parlait de sécurité de proximité, promettant de « doubler les forces de police dans la ruralité », que le président s’est fait houspiller par un retraité très remonté.

L’échange, capté par Sami Sfaxi, journaliste qui couvrait le déplacement pour CNews, est tendu mais non dénué de fond, quoi qu’en dise Emmanuel Macron qui a tenté de réduire le propos de son interlocuteur à une invective sans argument, agressive et fourre-tout.

« Je n’ai pas à me plaindre, moi. Vous êtes pour la retraite à 65 ans, moi je l’ai prise à 65 ans, mais par choix et pas par obligation », attaque l’homme qui l’interpelle avant de lâcher.

« Je n’ai jamais vu un président de la Vème République aussi nul que vous ».

Emmanuel Macron ironise en le remerciant, « Je vous remercie d’avoir plein d’arguments à mettre sur la table », et invoque son envie de débat : « Dans une démocratie, on peut débattre, mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver… »