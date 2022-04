Qui est vraiment Emmanuel Macron ? – Pr Adriano Segatori, psychiatre

Time : 11 mn 27 / [1/1]

Pour dresser le profil clinique d’Emmanuel Macron, le Pr Adriano Segatori s’est notamment basé sur la biographie, les images et les vidéos de campagne du président-candidat à sa réélection pour la présidentielle 2022.

Que pensez-vous de l’analyse de la personnalité d’Emmanuel Macron par le psychiatre italien Adriano Segatori ?

A propos de Adriano Segatori :

Né en 1951, Adriano Segatori est psychiatre-psychothérapeute, membre de la section scientifique « Psychologie légale et psychiatrie légale » de « l’Académie italienne des sciences médico-légales », diplômé en sciences internationales et diplomatiques de l’Université de Gorizia, docteur en philosophie des sciences sociales et de la communication symbolique (Université d’Insubria – Varese), expert en Philosophie politique à l’Université de Trieste ; ainsi que consultant et expert en psychiatrie auprès du tribunal de Gorizia.

Auteur de nombreux articles et essais sur la politique, la philosophie et l’analyse sociale.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

Référence :

https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2017/01/CURRICULUM-PROFESSIONALE-AZIENDALE-RIDOTTO.pdf

Vidéo :

[1] Qui est vraiment Emmanuel Macron – Adriano Segatori / YouTube

Photo :

Pour illustration