La FDA donne son feu vert aux bovins génétiquement modifiés

Dans deux ans à peine, les Américains pourraient mordre dans leurs premiers hamburgers génétiquement modifiés grâce à l’autorisation donnée par la Food and Drug Administration (FDA) aux bovins génétiquement modifiés. Les animaux, créés par la société de bio-ingénierie Recombinetics, ont des gènes modifiés pour rendre leur pelage plus court et plus lisse.

La modification génétique de leur pelage est censée les aider à mieux résister au stress thermique, leur permettant ainsi de prendre plus de poids et d’accroître l’efficacité de la production de viande, mais à quel prix ? Alors qu’une longue procédure d’approbation est généralement nécessaire pour que les animaux génétiquement modifiés puissent entrer sur le marché alimentaire, la FDA a simplifié le processus pour les bovins génétiquement modifiés, leur permettant de contourner la procédure d’approbation normale.

La FDA accorde la première « détermination de risque faible » pour les bovins génétiquement modifiés

En mars 2022, la FDA a annoncé que les bovins génétiquement modifiés de Recombinetics avaient reçu une détermination de risque faible pour la commercialisation de produits, y compris alimentaires, fabriqués à partir de leur viande.

« Il s’agit de la première détermination de risque faible de la FDA concernant le pouvoir discrétionnaire d’application de la loi pour une AGI [altération génomique intentionnelle] chez un animal destiné à l’alimentation », a indiqué la FDA.

L’agence a déclaré que les bovins génétiquement modifiés ne posaient aucun problème de sécurité, car les modifications génétiques se traduisent par le même patrimoine génétique que celui des bovins dits « à poils lisses » (slick coat), qui sont élevés de manière conventionnelle. Selon la FDA :

« Il existe des bovins élevés de manière conventionnelle et présentant des mutations naturelles qui se traduisent par le même pelage extrêmement court et lisse. Les rapports de la littérature scientifique indiquent que les bovins dotés de ce poil extrêmement court et lisse sont potentiellement capables de mieux résister à la chaleur. Les bovins qui sont à l’aise dans leur environnement sont moins susceptibles de subir un stress lié à la température et cela peut permettre d’améliorer la production alimentaire. »

Mais les bovins élevés de manière traditionnelle et les bovins génétiquement modifiés, connus sous le nom de bovins PRLR-SLICK, sont-ils vraiment équivalents ? La modification génomique du bétail est introduite à l’aide de la technologie d’édition génétique CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat). La technologie CRISPR est associée à des mutations involontaires qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes, ce qui est inquiétant puisque les modifications génétiques sont transmises à la descendance.

La FDA autorise néanmoins la mise en œuvre de la technologie, déclarant que, comme elle ne s’attend pas à ce que les installations produisant du bétail PRLR-SLICK à l’aide de techniques conventionnelles soient enregistrées auprès d’elle, elle ne s’attend pas non plus à ce que Recombinetics le fasse. Elle affirme en outre que les aliments provenant de bovins élevés de manière conventionnelle et de bovins génétiquement modifiés sont « identiques », selon les données fournies par Recombinetics :

« La FDA a examiné les données génomiques et d’autres informations soumises par le développeur du produit, confirmant que l’AGI dans les bovins PRLR-SLICK au génome modifié est équivalente aux mutations naturelles qui sont apparues dans plusieurs races de bovins en tant qu’adaptation à l’élevage dans des environnements tropicaux ou subtropicaux. Les données ont également confirmé que l’AGI donne lieu au même caractère de poil court que chez les bovins de l’agriculture conventionnelle. En outre, la nourriture provenant de ces bovins est la même que celle provenant de bovins élevés de manière conventionnelle et présentant le même caractère de poil court. »

Les problèmes liés à la technologie CRISPR

La technologie d’édition génétique CRISPR a donné vie à la science-fiction grâce à sa capacité à couper et coller des fragments d’ADN, éliminant ainsi potentiellement de graves maladies héréditaires. Le système CRISPR-Cas9, en particulier, a suscité l’enthousiasme des scientifiques car, en modifiant une enzyme appelée Cas9, les capacités d’édition de gènes sont considérablement améliorées.

À ce jour, l’édition génomique est utilisée pour produire des graines de soja au profil d’acides gras modifié, des pommes de terre qui mettent plus longtemps à brunir, qui restent fraîches plus longtemps et ne produisent pas de substances cancérigènes lorsqu’elles sont frites. Parmi les autres utilisations de l’édition génétique dans les aliments, citons la création de blé à faible teneur en gluten, de champignons qui ne brunissent pas et de tomates qui peuvent être produites dans des régions où la saison de croissance est plus courte.

Des aliments génétiquement modifiés ont déjà été introduits dans l’approvisionnement alimentaire, mais leur sécurité est largement inconnue, car l’édition de gènes n’est pas une science parfaite.

Des modifications non intentionnelles hors cible pourraient entraîner des changements dans l’ADN des plantes, avec des conséquences pouvant inclure des perturbations de la croissance, l’exposition à des maladies végétales ou l’introduction d’allergènes ou de toxines.

Chez les animaux, l’édition de gènes a entraîné des effets secondaires inattendus, notamment des langues hypertrophiées et des vertèbres supplémentaires. Souvent, les chercheurs ne connaissent pas l’étendue des fonctions d’un gène jusqu’à ce qu’ils tentent de le modifier et que quelque chose comme une vertèbre supplémentaire se révèle. Lors d’un entretien avec Yale Insights, le Dr Greg Licholai, un entrepreneur en biotechnologie, a expliqué certains des risques très réels de la technologie CRISPR et d’autres technologies d’édition de gènes :

« L’un des plus grands risques de la technologie CRISPR est ce que l’on appelle le « gene drive », ou forçage génétique. Cela signifie que, parce que vous manipulez des gènes et que ces gènes sont incorporés dans le génome, dans l’encyclopédie qui se trouve dans les cellules, ces gènes peuvent être transférés à d’autres organismes. Et une fois qu’ils sont transférés à d’autres organismes, dès qu’ils font partie du cycle, alors ces gènes sont dans l’environnement. C’est probablement la plus grande crainte suscitée par la technologie CRISPR. Les humains manipulent le code génétique, et ces manipulations sont transmises de génération en génération. Nous pensons savoir ce que nous faisons, nous pensons mesurer exactement les changements que nous apportons aux gènes. Mais il y a toujours la possibilité que nous manquions quelque chose ou que notre technologie ne puisse pas détecter d’autres changements effectués sans être sous notre contrôle. La crainte est alors que ces changements entraînent une résistance aux antibiotiques ou d’autres mutations qui se propagent dans la population et qui seraient très difficiles à contrôler. Cela pourrait ainsi créer des maladies incurables ou d’autres mutations potentielles sur lesquelles nous n’aurions pas vraiment de contrôle. »

Le Brésil a renoncé à son projet de bovins génétiquement modifiés

Il convient de noter qu’en 2019, le Brésil a mis fin à son projet d’autoriser un troupeau de bovins génétiquement modifiés de Recombinetics après la découverte de modifications inattendues de l’ADN. Comme pour la FDA, les autorités brésiliennes ont décidé que Recombinetics pouvait procéder sans surveillance particulière, puisque l’édition de gènes consistait à modifier le bétail sur une caractéristique naturelle.

Dans ce cas, au lieu de modifier le pelage du bétail, Recombinetics modifiait le bétail pour qu’il soit sans cornes, jusqu’à ce que quelque chose se passe mal. En 2019, Wired a rapporté :

« La société Recombinetics, basée dans le Minnesota, a commencé à préparer des expéditions de sperme provenant de l’un de ses deux taureaux Holstein génétiquement modifiés, Buri. Avec ce sperme, les éleveurs avaient prévu de créer une dizaine de veaux pour prouver que la modification pouvait être transmise, et d’étudier leur santé pendant quelques années alors qu’ils vivaient au Brésil. Si tout se passait bien, ils devaient essayer les modifications sur un étalon laitier d’élite (désolé, Buri) et se lancer sur le marché. Mais WIRED a appris que ces plans ont été brusquement abandonnés. Il s’est avéré que Buri avait plus que le gène de l’absence de corne glissé dans son génome. Une partie du mécanisme d’édition, le morceau d’ADN bactérien qui transmet le gène désiré dans les cellules de Buri, appelé plasmide, s’était accidentellement glissé dans son génome. En fait, il faisait partie d’une bactérie, une toute petite partie, environ 4 000 paires de bases sur environ 3 milliards. »

Recombinetics aurait vérifié la présence d’altérations inattendues au cours du processus, concluant en 2016 qu’aucune ne s’était produite. Mais Tad Sonstegard, PDG d’Acceligen, la filiale agricole de Recombinetics, a déclaré à Wired : « Nous ne recherchions pas d’intégrations de plasmides. Nous aurions dû le faire ». Recombinetics a également demandé à la FDA d’accorder aux bovins sans cornes génétiquement modifiés le statut « généralement reconnu comme sûr » en 2016, mais l’agence a refusé.

En 2017, la FDA a annoncé qu’elle commencerait à classer les animaux dont l’ADN a été modifié ou manipulé comme des médicaments, ce qui a suscité la réaction de l’industrie biotechnologique, qui ne veut pas que ces aliments soient étiquetés. Avant cela, en novembre 2015, la FDA a approuvé le saumon AquaBounty, qui contient l’ADN de deux autres poissons, un gène promoteur de croissance provenant d’un saumon chinook et un gène « promoteur » provenant d’une anguille, le tacaud océanique.

Ces modifications génétiques donnent naissance à des poissons dotés d’une hormone de croissance constante. Comme ils grandissent beaucoup plus vite que les autres saumons, ils ont également besoin de moins de nourriture. Les poissons génétiquement modifiés ont d’abord été vendus et consommés au Canada, mais AquaBounty a acquis une ferme piscicole à Albany, dans l’Indiana, où les œufs destinés à élever le premier saumon génétiquement modifié destiné à la consommation humaine aux États-Unis sont arrivés en mai 2019.

AquaBounty a commencé à récolter le saumon OGM fin 2020 et est en train de construire une autre installation à Pioneer, dans l’Ohio, qui aura une capacité de production environ huit fois supérieure à celle de la ferme de l’Indiana. Ils décrivent leur prochaine phase de croissance comme la transition vers une entreprise de production commerciale, alors même que les conséquences sanitaires et environnementales de la consommation et de la production de ces saumons modifiés (ou d’autres aliments génétiquement modifiés) restent inconnues.

Les bovins génétiquement modifiés arrivent dans les supermarchés

La décision de la FDA d’accorder aux bovins génétiquement modifiés une détermination de risque faible marque la première fois que la FDA utilise le « pouvoir discrétionnaire d’application » pour l’AGI chez un animal destiné à l’alimentation. Toutefois, il est peu probable que ce soit la dernière, ce qui ouvre la voie à l’arrivée rapide d’autres animaux génétiquement modifiés dans l’approvisionnement alimentaire des États-Unis. En fait, Steven Solomon, directeur du Centre de médecine vétérinaire de la FDA, a clairement indiqué qu’il espère que davantage d’animaux génétiquement modifiés destinés à la production alimentaire seront bientôt mis sur le marché :

« Cette décision souligne notre engagement à utiliser un processus fondé sur les risques, la science et les données, qui met l’accent sur la sécurité des animaux contenant des altérations génomiques intentionnelles et sur la sécurité des personnes qui consomment les aliments produits par ces animaux. Cela démontre également notre capacité à identifier les AGI à faible risque qui ne soulèvent pas de préoccupations en matière de sécurité, lorsqu’elles sont utilisées pour la production alimentaire. Nous espérons que notre décision encouragera d’autres développeurs à proposer des produits issus de la biotechnologie animale pour que la FDA détermine les risques dans ce domaine en plein essor, ouvrant ainsi la voie à une commercialisation plus efficace des animaux contenant de l’AGI à faible risque. »

Recombinetics prévoit de mettre les produits à base de viande génétiquement modifiée à la disposition de « certains clients sur le marché mondial sous peu », tandis que le grand public pourra acheter de la viande génétiquement modifiée d’ici deux ans. Le public, cependant, pourrait ne pas être emballé par cette idée, d’autant plus que beaucoup recherchent de plus en plus de vrais aliments complets au lieu d’OGM. Une enquête a révélé que seuls 32 % des Américains sont à l’aise avec la présence d’OGM dans leur alimentation.

Il est également important de noter que des études de sécurité à long terme n’ont pas été menées. Jaydee Hanson, du Center for Food Safety, fait partie de ceux qui ont déclaré que la FDA devrait étudier les animaux génétiquement modifiés sur plusieurs générations afin de détecter les problèmes .

Dans une interview accordée à GM Watch, Michael Antoniou, un généticien moléculaire basé à Londres, a également expliqué que des changements importants pourraient se produire en raison de l’édition génétique, dans des contextes agricoles et médicaux, nécessitant des études de sécurité et de toxicité à long terme. Pour l’instant, la meilleure façon d’éviter les aliments génétiquement modifiés, si vous le souhaitez, est d’acheter des aliments bio et, mieux encore, biodynamiques.

Dr. Mercola

Article :

Dr. Mercola / Mercola.com

