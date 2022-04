Carburant : la remise de 18 centimes bientôt supprimée ? – Charles Sannat, analyste économique

C’est l’une des dernières sorties de Bruno le Maire le mamamouchi préposé à l’économie de notre belle et grande nation !

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a expliqué sur Franceinfo, lundi 25 avril, que le gouvernement envisageait une « aide plus significative et plus ciblée » face à la hausse des prix des carburants. Cela remplacerait la ristourne de 18 centimes, qui s’arrêtera le 31 juillet prochain.

Il ne faut pas être grand clerc pour décoder ce message de novlangue économique moderne !

Bruno le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

La ristourne des 18 centimes, c’était juste pour que les gueux se tiennent tranquilles le temps des élections.

Le roi du Palais ayant conservé son trône, il n’est plus utile de dépenser autant pour tout le monde.

Au-delà de mes taquineries, si nous redevenons plus sérieux, il est évident que dans un monde où le carburant va devenir de plus en plus coûteux, le subventionner deviendra de plus en plus coûteux pour les dépenses publiques déjà mal en point.

Alors c’est assez logique de dire qu’il faut cibler les aides sur les gros rouleurs qui ont des petits salaires, notamment parce que sinon cela va décourager les gens d’aller travailler. Lorsque vous gagnez 1.250 euros net et que vous dépensez 400 euros par mois de gasoil, vous vous posez sérieusement la question de cesser tout simplement de travailler.

Lorsque vous partez en vacances c’est différent car même si c’est très désagréable il reste possible de partir autrement en train par exemple, ou moins loin.

Il y a donc bien deux types de déplacements, celui qui sera dit de travail et celui qui sera dit de loisir.

Autant vous dire que vos déplacements dits de loisirs vont vous coûter de plus en plus cher pour laisser possibles ceux dits de travail.

Charles Sannat

Source :

https://insolentiae.com/carburant-la-remise-de-18-centimes-bientot-supprimee/

https://actu.orange.fr/politique/prix-du-carburant-face-a-la-hausse-l-executif-travaille-sur-une-aide-plus-juste-pour-remplacer-la-remise-de-18-centimes-magic-CNT000001Mw6yr.html

Article :

Orange Actu.fr ici

Charles Sannat / Insolentiae

Note :

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur http://www.insolentiae.com. »

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Pour m’écrire : charles@insolentiae.com

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

Photo :

Pour illustration