Italie : un système de crédit social à l’essai pour récompenser les « citoyens vertueux »

Pas d’impatience, comme pour la Grèce, dont nous disions que c’était un laboratoire avant l’application des mesures d’austérité à tous et, c’est en cours (les complotistes que nous sommes avions encore raison). L’Italie sert de pays test pour le crédit social, et ça aussi on va y avoir droit. Monde orwellien en approche, avec le consentement des masses soumises…

Par : Liliane Held-Khawam

Quoique publiée il y a trois semaines de cela déjà par le célèbre Corriere della Sera, cette information surprenante (ou pas) n’en est pas moins restée étrangement inaperçue. Et c’est bien dommage, car l‘article en question gagnerait à être connu :

« Le portefeuille du citoyen vertueux » [ou ‘smart citizen wallet’] est aujourd’hui actif à Rome en phase expérimentale. L’idée s’apparente au mécanisme « d’une collecte de points de supermarché » […]. « Les citoyens seront récompensés s’ils trient les déchets, s’ils utilisent les transports en commun, s’ils gèrent bien l’énergie, s’ils ne subissent pas de sanctions de la part de l’autorité municipale, s’ils sont actifs avec la Carte Culture ».

En échange de ce « comportement vertueux » (sic), le bon citoyen se verra gratifier d’un « crédit » qu’il pourra ensuite « dépenser » en échange de divers « avantages » :

« Remises [sur le prix des transports publics et la taxe poubelle], sur les activités culturelles etc. ».

Il s’agira ainsi « d’utiliser le Big Data pour récompenser les citoyens vertueux avec des facilités et des remises.

Cette surveillance bienveillante sera mise en place à Bologne dès l’automne prochain. Juste à temps, donc, pour la saison du Covid – et le retour des inévitables « gestes barrières », quarantaines, QR code, etc…

Vincent Held

https://lilianeheldkhawam.com/2022/04/25/officiel-un-systeme-de-credit-social-a-lessai-en-italie-pour-recompenser-les-citoyens-vertueux-vincent-held/

https://lesmoutonsenrages.fr/2022/04/26/officiel-un-systeme-de-credit-social-a-lessai-en-italie-pour-recompenser-les-citoyens-vertueux-vincent-held/#comments

https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/politica/22_marzo_29/bologna-patente-digitale-cittadini-virtuosi-punti-premi-un-app-tutti-servizi-5a861258-af3a-11ec-9372-638361423a51.shtml

https://www.bolognatoday.it/cronaca/piano-digitale-comune-bologna.html?fbclid=IwAR3RJIpCqLhKqxyWcXydTPZf-k5fAuPjMbAxVSPgfp7QcZtYgAdGHqMNLtw

Liliane Held-Khawam / Vincent Held

Pour illustration