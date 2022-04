L’arrivée du crédit social en Europe ? « On est à deux doigts de la puce électronique sous la peau », Virginie Joron, députée européenne

Time : 33 mn 31 / [1/5]

Une Europe numérique dans le monde, à laquelle rien ni personne n’échappera.

Juin 2021, la Commission européenne présentait son projet d’identité numérique, associé à un portefeuille virtuel pour chaque citoyen européen. La députée européenne Virginie Joron a fait connaître ses craintes.

Le principe de l’identité numérique

Ce portefeuille virtuel intervient dans le cadre de la boussole numérique : le projet en place pour la transformation de l’Europe d’ici à 2030. Septembre 2021. Dans son discours sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, parle d’une identité « fiable, que tout citoyen pourra utiliser partout en Europe pour n’importe quel usage, comme payer ses impôts ou louer un vélo. Une technologie qui nous permettra de contrôler quelles données nous partageons et l’usage qui pourra en être fait. »

Campagne de propagande de la Commission européenne.

Nos données regroupées virtuellement

Un portefeuille virtuel ultra-sécurisé à la portée de tout citoyen européen, qui regroupe moyens de paiement et documents divers, dans une application mobile. Le but : court-circuiter les GAFA, et faciliter la vie de ses utilisateurs, citoyens comme entreprises. D’après le site officiel de la Commission européenne :

« 72 % des utilisateurs souhaitent savoir comment leurs données sont traitées lorsqu’ils utilisent des comptes de réseaux sociaux. 63 % des citoyens de l’UE souhaitent disposer d’une identité numérique unique sûre pour tous les services en ligne. »

Parmi les avantages mis en avant, de multiples possibilités d’utilisation :

Signer des courriels et des documents officiels sans imprimer de papier.

Conserver une prescription médicale utilisable partout en Europe.

Prouver son âge.

Louer une voiture au moyen d’un permis de conduire numérique.

Etc…

Vers un projet ambitieux mais délétère ?

« Évidemment, au départ ce sera pour notre bien. Ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour vérifier si quelqu’un est vacciné, ou pour voter. On est à deux doigts de la puce électronique sous la peau. »

Virginie Joron, députée RN au Parlement européen, évoque une possible fin des libertés, ou les prémices d’un capitalisme de contrôle :

« Avec l’identité numérique, la 5G et les objets connectés, nos conversations, notre santé, nos ordonnances, nos pensées, notre intimité, notre espérance de vie, tout ça sera exposé, exposable, vendable, revendable. »

Identité numérique européen : progrès ou flicage généralisé ?

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et Klaus Schwab au World Economic Forum / Davos 2020

D’ici à 2030, c’est une révolution numérique qui couvrira tous les domaines : services publics, entreprises, infrastructures, incluant les données personnelles de chaque citoyen. Et l’argument phare, c’est le Covid :

« La pandémie a mis en évidence le rôle central que joue la technologie numérique dans la construction d’un avenir durable et prospère », avance Ursula von der Leyen.

Identité numérique : ce monde qu’ils nous imposent !

Campagne de propagande du Digital ID Wallet de Thales appuyée par la Commission européenne.

Vous venez de voir une publicité du groupe Thalès pour son Digital Identity Wallet : On pourrait y voir une version du film « Bienvenue à Gattaca » auquel il ne manquerait que le profilage génétique ; un cauchemar totalitaire dans lequel toute relation de confiance et de solidarité est rendue impossible par des procédures de validation contrôlées.

Eh bien, pas du tout.

Le Digital Identity Wallet est « le meilleur ami de Lucie », nous dit Thalès.

Lucie partage sa vie entière avec le groupe Thalès et ses partenaires… dont le gouvernement.

« On est à deux doigts de la puce électronique sous la peau »

Virginie Joron, députée européenne

Prochainement en Europe

