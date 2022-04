Macron et l’exemplarité : 5 années de scandales et d’affaires – Salomé Saqué, journaliste Blast

Time : 19 mn 04 / [1/1]

Après la réélection d’Emmanuel Macron, deux questions demeurent :

Qui seront ses ministres ?

Aura-t-il une majorité au Parlement ?

Pour connaître le nombre et l’identité des députés LREM, il faudra attendre les élections législatives, mais en ce qui concerne l’identité des ministres on pourrait le savoir d’un instant à l’autre. Et à Blast, une question nous taraude, ces ministres viendront ils avec ou sans casier judiciaire ? Car malgré les promesses, le quinquennat précédent a été émaillé de casseroles judiciaires, que Salomé Saqué vous a résumées en une émission.

Comme candidat, le Président de la République Emmanuel Macron avait promis « une République exemplaire ». Avait exigé la probité. Avait assuré que les ministres mis en examen devraient démissionner. Avait annoncé qu’une condamnation pénale empêcherait de se présenter. Avait certifié que la Cour de justice de la République serait supprimée.

Non seulement rien de tout cela n’a été respecté, mais une trentaine de ses proches (ministres, députés, membres de son cabinet) ont été touchés pendant le quinquennat par des affaires en tous genres.

« Le principal danger pour la démocratie est la persistance de manquements à la probité parmi des responsables politiques », expliquait le président en avril 2017.

Cinq ans plus tard, Mediapart a dénombré pas moins d’une trentaine d’affaires touchant son entourage proche.

