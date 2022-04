L’océan est bien plus profond et plus effrayant que vous ne le pensiez

Time : 8 mn 54 / [1/1]

L’océan couvre 70 % de la surface de la planète. Cet élément, qui nous semble si proche et familier, recèle encore de nombreux mystères et énigmes.

À ce jour, 95 % du monde de l’eau reste encore inexploré. Nous disposons de bien meilleures données sur les surfaces de la Lune, de Mars et de Mercure que sur la couche d’eau de notre propre planète.

Située sous la barre des 6 000 mètres de profondeur, la zone hadale ne concernerait que 1% des fonds marins et se caractérise par une obscurité totale, une température en dessous de 4 °C et, surtout, une pression écrasante : entre 600 et 1 100 fois celle de la surface. Pas étonnant donc que son nom vienne d’Hadès, le dieu grec maître des Enfers.

La fosse océanique des Mariannes découverte en 1875 dans le Pacifique Nord est la zone la plus profonde connue à ce jour avec 10 984 mètres de dénivelé. Malgré ces conditions extrêmes, l’homme a pu atteindre cette limite à deux reprises. D’abord en 1960 : le Suisse Jacques Piccard et l’Américain Don Walsh restent vingt minutes à 10 916 mètres à bord du bathyscaphe Trieste. La dernière fois en mai 2019, par l’intermédiaire de l’entrepreneur américain Victor Vescovo qui en plongeant dans la fosse à 10 928 mètres, a battu le record de la plongée la plus profonde.

L’exploration la plus connue reste celle de 2012 par le réalisateur canadien James Cameron. Il explore la fosse à 10 898 mètres pendant trois heures grâce au Deepsea Challenger. Pour parvenir au fond, la cabine habitée de ces sous-marins, une sphère d’acier totalement étanche, devait résister à une pression de plus d’une tonne par centimètre carré. Bien que le Deepsea Challenger soit équipé de projecteurs et de deux caméras en plus d’un hublot minuscule, James Cameron n’a pas eu la chance d’observer le moindre être vivant sur le sol océanique.

Quelques traces du vivant

Mais d’autres expéditions, inhabitées celles-ci, utilisant des robots comme Kaiko (en 1995) ou Nereus (en 2009), ont filmé et immortalisé des amibes, des grosses crevettes, des concombres de mer et même, pour le robot sous-marin Kairei (en 2017), un poisson translucide de 2,3millimètres de long muni de petites dents, à 8 142 mètres de fond. C’est la plus grande profondeur à laquelle un vertébré n’ait jamais été observé . Grâce à des échantillons, des chercheurs océanographiques répertorient aussi tous les êtres microcellulaires qui peuplent le sol marin. Et, contrairement aux animaux plus gros, les microbes supportent suffisamment longtemps la diminution de pression pour être remontés à la surface. Ils sont ensuite insérés dans un dispositif qui recrée la pression sous-marine, et peuvent ainsi être étudiés vivants.

