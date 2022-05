Tornade EF3 : les impressionnantes images des destructions de la ville d’Andover au Kansas

Time : 1 mn 34 / [1/2]

Si le phénomène n’est pas rare dans la région, les images de la tornade qui a frappé Andover, ville du Kansas, sont spectaculaires. La ville a été dévastée par une puissante tornade à la forme étonnante. Mille bâtiments ont été détruits.

Certaines rafales de vent ont dépassé les 400 km/h. La colonne d’air a tout emporté sur son passage, par chance sans faire de victime.

Une violente tornade a touché l’État du Kansas, vendredi 29 avril, détruisant une partie de la ville d’Andover (15 000 habitants), près de Wichita dans le centre de l’Etat.

Le chef de la brigade des pompiers d’Andover, Chad Russell, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’entre 50 et 100 infrastructures ont été endommagés par la tornade. Il précise que certains quartiers étaient « totalement renversés ».

À l’heure actuelle, le bilan n’est heureusement que de 12 personnes légèrement blessées . Les équipes des forces de l’ordre vont aux domiciles de chaque habitant pour constater les dégâts, d’après le porte-parole de la Kansas Highway Patrole sur CNN. Près de 22.000 personnes se sont retrouvées sans électricité après le passage de la tornade.

Saison des tornades aux États-Unis

Au total 15 tornades ont frappé les États du Kansas et du Nebraska, d’après le « National Oceanic and Atmospheric Administration’s Storm Prediction » Center (NOAA/NWS Storm Prediction Center).

La gouverneure du Kansas, Laura Kelly a par ailleurs décrété l’état d’urgence. Cet État est au cœur de ce qui est appelé la « Tornado Alley » (Allée des Tornades), elle regroupe les régions particulièrement sujettes aux tornades aux États-Unis.

Tornado Alley / Allée des tornades | Capture d’écran National Oceanic and Atmospheric Administration

Généralement, cette Tornado Alley est associée à des Etats un peu plus à l’ouest, comme l’Oklahoma, le Kansas, l’Arkansas, l’Iowa ou le Missouri.

Mais on peut également y inclure quelques zones du Texas, du Colorado, de la Louisiane, du Minnesota et de quelques autres Etats limitrophes, dont le Kentucky et l’Illinois.

Les États-Unis sont actuellement en pleine saison des tornades. Celle-ci commence généralement mi-février et s’étend jusqu’à la mi-juin .

Time : 5 mn 43 / [2/2]

Une forte tornade a ravagé la ville d’Andover, dans la banlieue de Wichita, endommageant de nombreuses maisons et projetant des voitures. Mille bâtiments ont été détruits avec miraculeusement, aucune victime.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tornade

https://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_de_Fujita_améliorée

https://www.nytimes.com/2022/04/30/us/andover-kansas-tornado-wichita.html

https://edition.cnn.com/2022/04/29/weather/critical-fire-tornadoes-southwest-plains-friday/index.html

https://www.huffingtonpost.fr/entry/tornades-au-texas-les-impressionnantes-images-des-destructions_fr_626d44b5e4b01131b12375a3

Article :

Sarafina Spautz / LeHuffPost

Vidéo :

[1] Tornades au Texas: les impressionnantes images des destructions – LeHuffPost / YouTube

[2] Andover, Ks Drone video shows extensive damage from tornado 4-30-2022 – WXChasing / YouTube

Photo :

Pour illustration