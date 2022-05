Merde ! Stop aux généraux va-t-en-guerre ! Arrêtons ces fous sinon c’est la guerre nucléaire ! – Alexandre Juving-Brunet, ancien officier de l’armée

Time : 3 mn 55 / [1/2]

Magnifique intervention d’Alexandre Juving-Brunet contre les généraux va-t-en-guerre sur les merdias préparant les esprits pour une guerre contre la Russie ! Nous ne voulons pas de guerre contre la Russie, nous devons quitter l’OTAN.

« L’OTAN ce n’est pas la France. Vous êtes des généraux français, vous n’êtes pas des généraux otaniens, vous n’êtes pas des colonels otaniens, vous n’êtes pas des colonels de BFM, ou des colonels de CNEWS. Vous êtes des Français ! Alors défendez-nous bordel de merde ! Au lieu de nous mener à la guerre ; parce qu’il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang et il va y avoir des radiations »

« […] Pour inviter tous les Français à se préparer à la guerre, vous êtes au mieux juste des cons. Je tiens à vous le dire. Et même si vous êtes des anciens de Saint-Cyr et que je dois vous respecter, vous êtes des cons parce que vous êtes en train de nous mener tout droit vers la guerre. Et au pire, vous êtes des irresponsables voire des fous. […] »

« Votre seul pays, c’est la France. Votre seul serment, vous le devez au peuple français ! »

Alexandre Juving-Brunet, ancien officier de l’armée

Alexandre Juving-Brunet est un ancien capitaine de gendarmerie, saint-cyrien (école spéciale militaire de Saint-Cyr) et Officier de réserve de l’armée.

