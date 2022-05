Combattre la tyrannie de la finance : un ex-trader dénonce le système de soumission à la dette – Interview d’Anice Lajnef menée par Olivier Berruyer, économiste

Time : 1 h 17 / [1/1]

Anice Lajnef est un ex-trader de la Société Générale. Après avoir passé 18 ans en salle de marchés, dont 10 comme responsable trading, il se consacre entre autres aujourd’hui à la dénonciation des dérives de la finance.

Il déplore notamment l’asservissement de notre système par la dette, et propose d’assainir le fonctionnement du monde financier en passant, par exemple, par l’instauration d’une monnaie libre de dette.

Il nous explique tout cela dans cet entretien exclusif, pour Élucid !

Anice Lajnef est ingénieur et ancien banquier. Il a travaillé plus de quinze ans dans les salles de marchés des grandes institutions bancaires internationales en tant que responsable de trading sur les produits dérivés à la Société Générale, Nomura puis la banque Barclays à Londres.

En 2016, il décide de quitter le monde de la finance pour lancer sa société dans les nouvelles technologies. Dans le cadre de sa démarche entrepreneuriale, il s’intéresse à la création monétaire et aux mécanismes économiques qui en découlent. À la suite d’un travail personnel qui s’appuie sur sa riche expérience professionnelle, il se dévoue avec plus d’une centaine d’articles et interventions dans différents médias à la conceptualisation des biais négatifs intrinsèques à la finance, ainsi que leurs implications néfastes sur l’économie réelle.

Lanceur d’alerte en matière financière, il est suivi sur les réseaux sociaux et sur le blog qu’il anime pour son action qui consiste à partager ses connaissances sur l’économie et la finance de la manière la plus accessible pour toucher une large audience.

Fort de ces années passées au cœur des marchés qui lui ont tout appris sur les dérives de la finance, sur la déconnexion de cet univers à part, il milite aujourd’hui pour une économie libérée du diktat de la dette, ancrée dans le réel, au service des travailleurs, des artisans, des entrepreneurs, de l’innovation et de la recherche. En somme, une économie au service de l’humain.

